Apple Music per Windows: aggiornamento porta l’audio spaziale con Dolby Atmos

Apple ha recentemente lanciato un importante aggiornamento per l’app Apple Music su Windows, introducendo una funzionalità molto attesa per gli utenti PC. Con la nuova versione dell’app, gli abbonati possono ora ascoltare brani in Spatial Audio con Dolby Atmos. Questa innovazione rappresenta un salto significativo nell’esperienza musicale per chi utilizza dispositivi Windows.

Dolby Atmos su Apple Music per Windows

L’introduzione del Dolby Atmos su Apple Music per Windows apre a un livello di audio immersivo fino ad ora disponibile solo su alcuni dispositivi. Gli utenti hanno scoperto la novità tramite un post su Reddit, dove la compagnia ha anche aggiunto un articolo di supporto sul suo sito, specificando come abilitare l’audio Dolby Atmos nell’applicazione. Questo sistema audio, noto per le sue capacità “immersive e tridimensionali”, offre un’esperienza sonora senza precedenti attraverso cuffie e altoparlanti compatibili, rendendo l’ascolto della musica ancora più coinvolgente.

Per chi utilizza Apple Music su Windows, è fondamentale aggiornare l’app alla versione più recente, disponibile gratuitamente nel Microsoft Store. Inoltre, è necessario scaricare l’app Dolby Access, poiché Windows non include il codec Dolby Atmos di default. Gli utenti devono sapere che l’app è gratuita solo per l’uso con altoparlanti esterni; per utilizzare il codec con le cuffie, è necessario un acquisto di 14,99 dollari.

Come attivare Dolby Atmos

Se hai già installato sia l’ultima versione dell’app Apple Music sia l’app Dolby Access sul tuo PC, attivare il Dolby Atmos è un’operazione semplice. È sufficiente entrare nelle impostazioni di Apple Music e abilitare la riproduzione Dolby Atmos. Questa funzionalità permette di godere di brani che supportano l’audio spaziale, migliorando la qualità dell’ascolto in modo significativo.

L’app Apple Music è stata lanciata per Windows nel 2023, sostituendo iTunes. Anche se iTunes continua ad essere disponibile per Windows, non riceve più aggiornamenti con nuove funzionalità. Questo cambiamento si inserisce in un contesto più ampio in cui Apple ha rilasciato anche l’app Apple TV per Windows e un’altra applicazione chiamata Apple Devices, che facilita il backup e il ripristino dei dispositivi iOS direttamente dal PC.

Disponibilità e opportunità di ascolto

Tutte le applicazioni Apple per Windows sono disponibili senza alcun costo attraverso il Microsoft Store, il che offre agli utenti una vasta gamma di opzioni per l’ascolto e la gestione della propria musica e dei dispositivi. Con queste nuove funzionalità, Apple si propone di fidelizzare il suo pubblico presente anche nel panorama Windows, offrendo un’esperienza utente sempre più completa e arricchente.

Grazie all’update, gli utenti di Apple Music possono ora sfruttare la potenza dell’audio spaziale e sperimentare una modalità di ascolto che rende ogni brano un viaggio sonoro. Il mix di tecnologia avanzata e accessibilità rende la musica più coinvolgente, dimostrando come Apple continui a innovare e migliorare i suoi servizi per attrarre sempre più appassionati della musica.