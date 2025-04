Apple presenta un elegante cinturino per l’Apple Watch in occasione del 10° anniversario

La celebrazione del decimo anniversario dell’Apple Watch è alle porte e Apple ha deciso di commemorare questo traguardo con un cinturino esclusivo. Sebbene non sia destinato alla vendita al pubblico, il cinturino ha già attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti. Scopriamo insieme i dettagli di questo accessorio unico nel suo genere e la storia che si cela dietro la sua creazione.

Un design ispirato ai festeggiamenti

Questo nuovo cinturino per Apple Watch presenta un design originale, caratterizzato da una texture maculata che ricorda il celebre Pride Edition Sport Band lanciato nel 2023. La particolarità di questo modello risiede nella scelta dei colori: i puntini decorativi rappresentano le tonalità stagionali degli altri cinturini Apple lanciati nel corso degli anni. La parte posteriore del cinturino è contraddistinta da un’incisione che celebra il decennale, recitando “2014-2024: Dieci Anni di Apple Watch”, con un “10” circondato al centro. Un’altra caratteristica distintiva è il pin di colore nero jet, che aggiunge un tocco di eleganza al design complessivo.

La scarsità del prodotto e il suo destino

La produzione di questi cinturini è avvolta nel mistero, con sole quattro unità apparenti nei mercati pubblici. Due di esse sono state vendute su eBay lo scorso ottobre, ancora imballate nell’apposita confezione utilizzata da Apple per inviare i campioni al team di valutazione dei colori a Cupertino. Sembrerebbe che Apple avesse avviato una piccola produzione di prova, ma abbia deciso di non proseguire con una distribuzione di massa. La compagnia ha già donato in passato cinturini a edizione limitata ai dipendenti, ma sembra che questo specifico modello non abbia superato la fase di valutazione.

L’importanza del decimo anniversario dell’Apple Watch

L’Apple Watch, il primo device indossabile della Apple, è stato lanciato il 24 aprile 2015, e il decimo anniversario offre una significativa opportunità di riflessione sulla sua evoluzione tecnologica e culturale. Durante un evento speciale tenutosi il 9 settembre 2014, Apple aveva presentato il dispositivo, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nel mondo della tecnologia indossabile. Non è da escludere che Apple stia preparando anche una sfida legata all’attività fisica per celebrare l’anniversario, promettendo ulteriori sorprese ai fan e agli utenti.

Conclusione sul futuro del cinturino

Per ora, sembra altamente improbabile che questo cinturino dell’Apple Watch venga mai rilasciato al pubblico. Nonostante l’esclusività e il design accattivante, le possibilità di un accesso alla sua vendita rimangono ridotte, relegandolo a un oggetto da collezione per pochi fortunati. Coloro che sono interessati alla storia di questo cinturino possono trovare ulteriori informazioni condivise da appassionati e collezionisti attraverso forum e server dedicati.