Nuova motorizzazione 2.0 TSI da 204 CV per la Cupra Terramar: un SUV sportivo e versatile

Cupra, il marchio spagnolo di automobili sportive, presenta una nuova proposta per il suo SUV Terramar, arricchendone la gamma con una motorizzazione da 204 CV. Questa versione, che si colloca tra il mild hybrid da 150 CV e il modello più potente da 265 CV, offre una soluzione intermedia per gli appassionati di prestazioni elevate senza compromessi sull'elettrificazione. Questa novità è ora disponibile all'acquisto, con un prezzo di partenza di 47.550 euro.

Design e prestazioni della Cupra Terramar

Sotto il cofano della nuova versione 2.0 TSI, troviamo un motore capace di generare 204 CV e una coppia di 320 Nm, che senza dubbio offre prestazioni interessanti. È equipaggiato con un cambio automatico DSG a 7 rapporti e una trazione integrale, pronta a rendere ogni viaggio un'esperienza coinvolgente. La velocità massima raggiungibile è di 225 km/h, e il consumo medio dichiarato è di 7,6 litri ogni 100 km, secondo il ciclo WLTP. Questi numeri sono rilevanti per chi cerca un'auto sportiva ma anche performante ed efficiente nei consumi.

La Cupra Terramar non si limita a garantire prestazioni elevate; la sua estetica sportiva è accentuata da cerchi in lega da 18" Machined Atomic, che non solo migliorano l'aspetto, ma anche la funzionalità dell'auto. Ogni dettaglio è pensato per conferire un senso di modernità e potenza, rendendo la guida ancora più appagante.

Dotazioni e tecnologia di bordo

La nuova motorizzazione 2.0 TSI non è solo una questione di potenza, ma offre anche una ricca dotazione di serie, studiata per garantire comfort e sicurezza. Gli interni della Cupra Terramar ospitano un quadro strumenti digitale da 10,25" e un ampio display infotainment da 12,9", entrambi pronti a fornire informazioni chiare e accesso a diverse funzionalità. La compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto permette una connessione semplice e immediata con i dispositivi personali, facilitando l'uso delle app di navigazione e intrattenimento.

Sicurezza e praticità sono aspetti fondamentali in questa auto, e la Terramar è dotata di sistemi avanzati come il Front Assist, il riconoscimento dei segnali stradali, sensori di parcheggio con telecamera posteriore e l'accesso senza chiave Keyless Go. Tutte queste tecnologie collaborano per rendere la guida più sicura e serena, rispondendo alle esigenze contemporanee dei conducenti.

Opzioni di personalizzazione e gamma disponibile

Per quegli automobilisti che desiderano personalizzare ulteriormente la loro Cupra Terramar, sono disponibili cerchi fino a 20 pollici e possibilità di scelta tra sedili sportivi in tessuto Dinamica o pelle marrone. Gli acquirenti possono anche optare per pacchetti aggiuntivi che arricchiscono l'estetica e la tecnologia di bordo, permettendo di combinare stile e funzionalità secondo i propri gusti.

La gamma di motorizzazioni per la Terramar si apre con il modello mild hybrid 1.5 da 150 CV, proposto a un prezzo di 43.000 euro. La nuova 2.0 TSI da 204 CV si affianca a questa versione, mentre è disponibile anche una motorizzazione ibrida plug-in da 204 CV, a un prezzo di 48.700 euro.

Chi desidera prestazioni ancora più elevate può considerare la versione plug-in hybrid da 272 CV, capace di offrire circa 120 km di guida in modalità elettrica, con un prezzo di partenza di 56.250 euro. Per chi cerca il massimo, la 2.0 TSI VZ da 265 CV con trazione integrale è disponibile a 54.700 euro, che sale a 58.000 euro nella variante esclusiva America’s Cup Limited Edition. La Cupra Terramar si propone così come una scelta versatile in grado di soddisfare le diverse esigenze dei suoi utenti.