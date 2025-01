Novità stravaganti e tecnologiche al ces 2024: scopri i prodotti anker

Il CES 2024, la principale fiera mondiale dedicata all’elettronica di consumo, ritorna a Las Vegas per presentare un panorama di innovazioni sorprendenti e all'avanguardia. Tra i tanti espositori, Anker, noto marchio nei settori della ricarica e dell'audio, si distingue con l'introduzione di alcune proposte particolari, tra cui ombrelloni solari e speaker dotati di funzionalità avanzate. Scopriamo insieme i dettagli di queste novità.

Anker Solix Solar Beach Umbrella

L’Anker Solix Solar Beach Umbrella è indubbiamente il prodotto più singolare presentato dal marchio quest’anno. Questo innovativo ombrellone non è solo un accessorio per ripararsi dal sole, ma integra anche funzionalità utili per chi trascorre le giornate al mare. Realizzato con un design pieghevole, questo ombrellone è progettato per resistere anche alla pioggia, grazie alla sua certificazione IP67.

Ciò che rende l'ombrellone davvero unico sono i pannelli solari flessibili inclusi, capaci di generare fino a 80 watt di energia. Questa potenza è fornita tramite celle solari in perovskite, che garantiscono un’efficienza superiore del 30% rispetto ai pannelli tradizionali. Nonostante il design all'avanguardia, Anker ha ancora divulgato pochi dettagli su questo prodotto, rimandando ulteriori specifiche alla primavera.

La possibilità di utilizzare energie rinnovabili anche su una spiaggia rappresenta una piccola rivoluzione nel mondo degli accessori estivi, un tema sempre più importante in un’epoca in cui la sostenibilità ambientale è al centro del dibattito globale.

Anker Solix EverFrost

Un altro prodotto della linea Anker Solix è il frigo portatile EverFrost. Questo dispositivo ridisegna l'idea del tradizionale frigorifero da spiaggia, essendo capace di mantenere la temperatura degli alimenti e delle bevande tra -20ºC e +20ºC. Disponibile in tre dimensioni diverse , il frigo è progettato con due scomparti separati nel modello più capiente, per consentire una gestione ottimale dei vari tipi di cibo e bevande.

EverFrost non si limita a essere un semplice frigo; può essere alimentato sia tramite la rete elettrica che attraverso pannelli solari. Inoltre, il prodotto si trasforma in un power bank, rendendo possibile ricaricare smartphone e altri dispositivi elettronici. Una singola carica offre un'autonomia di 52 ore, che raddoppia con l'utilizzo di una seconda batteria. Grazie a un’app dedicata, gli utenti possono monitorare la carica residua e regolare la temperatura interna, rendendo EverFrost un compagno ideale per le avventure all'aperto. La messa in commercio è prevista per febbraio, con un prezzo atteso fra i 700 e 1000 dollari.

Soundcore Rave 3S e altri speaker

Il Soundcore Rave 3S è progettato per animare qualsiasi festa, grazie alle sue funzionalità avanzate. Dotato di un sistema di karaoke controllato da intelligenza artificiale e di effetti luminosi, questo speaker offre una potenza di 200 watt e un volume massimo di 108 dB, rendendolo perfetto per ambienti fino a 100 metri quadri. La convenienza è accentuata dal fatto che nella confezione sono inclusi microfoni wireless, mentre l’IA può rimuovere la voce dalle tracce musicali, consentendo a chiunque di cantare sulle melodie originali.

L’autonomia di Soundcore Rave 3S è di ben 12 ore e presenta anche la certificazione IPX4 per resistere a schizzi d’acqua. Per chi cerca una tecnologia audio immersiva, la modalità Spatial Audio offre un'esperienza particolarmente coinvolgente. Il lancio di questo prodotto è previsto per marzo, con un prezzo fissato a 349 dollari.

Anker introduce anche il Soundcore Boom 2 Pro, caratterizzato da una certificazione IP68, bassi potenti e un’autonomia di 20 ore. Questo speaker, dotato di illuminazione RGB, si propone a un costo di 249 dollari, disponibile da aprile.

Caricabatterie innovativi

In chiusura, Anker ha presentato un caricabatterie capace di erogare fino a 140 watt, con tre porte USB-C e una porta USB-A. Questo dispositivo, oltre a garantire una ricarica veloce dei dispositivi, è equipaggiato con uno schermo che mostra la potenza erogata su ciascuna porta e la temperatura del dispositivo. Anche se non sono state fornite dettagli specifici su prezzo e disponibilità, il caricabatterie supporta la tecnologia Power Delivery 3.1, rendendolo altamente compatibile con diversi prodotti.

Un’altra interessante novità è un power bank dotato di schermo che mostra l’autonomia residua e la potenza erogata. Con due cavi integrati, questo dispositivo si rivela utile per chi spesso dimentica i cavi di ricarica, pur mantenendo una porta USB standard per eventuali necessità particolari.

Il CES 2024 ha già dimostrato di riservare sorprese e innovazioni interessanti nel campo dell’elettronica di consumo, segnando un passo importante verso un futuro sempre più tecnologico e sostenibile.