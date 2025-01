Novità in arrivo: Google espande le funzionalità di Project Astra nel suo Gemini app

Si profilano importanti novità per gli utenti Android: Google ha annunciato che le funzionalità di condivisione dello schermo e streaming video in diretta di Project Astra saranno integrate nell'app Gemini. Queste caratteristiche saranno disponibili inizialmente solo per i dispositivi Galaxy S25 e i telefoni Pixel, con l'implementazione che avverrà nei prossimi mesi.

Project Astra: un'intelligenza artificiale multimodale

Recentemente, Google ha presentato Project Astra, un prototipo di agente AI multimodale capace di interagire con il mondo esterno. Sviluppato per facilitare l'interazione in tempo reale, Astra ha già dimostrato di saper gestire una vasta gamma di attività, dalle raccomandazioni culinarie alle visite guidate in città. La capacità di generare storie partendo da opere d'arte e risolvere problemi matematici hanno segnato la sua efficacia. Con l'annuncio di Google, Project Astra è pronto a fare il suo debutto pubblico, promettendo un'esperienza di assistenza personale veramente innovativa.

Funzionalità in tempo reale di Astra

Il cuore delle nuove funzioni di Astra è il riconoscimento ambientale. Gli utenti potranno aprire la fotocamera del proprio smartphone e porre domande riguardanti ciò che vedono in tempo reale, grazie alla funzione di streaming video. Google paragona questa nuova capacità a Google Lens, potenziata da un'intelligenza artificiale conversazionale. Inoltre, la condivisione dello schermo permette agli utenti di ricevere assistenza su misura, ponendo domande specifiche e ricevendo spiegazioni dettagliate direttamente sullo schermo del dispositivo.

Disponibilità iniziale e dispositivi compatibili

Il lancio delle funzioni di Project Astra è previsto per i possessori di Galaxy S25 e Pixel. Una volta rilasciate, queste funzionalità saranno un'opportunità per esplorare l'ambiente circostante con un supporto immediato e interattivo. Gli utenti potranno interagire vocalmente con l'AI in tempo reale, migliorando notevolmente l'usabilità dell'app. La scelta di limitare inizialmente l'accesso a determinati modelli è strategica per garantire un'esperienza più controllata e ottimale prima di un'eventuale espansione.

I modelli Galaxy S25: potenza e prestazioni

Con l'introduzione della serie Galaxy S25, Samsung gareggia per affermarsi nel mercato degli smartphone di alta gamma. La linea comprende vari modelli, ciascuno con caratteristiche uniche. Il Galaxy S25 Plus, ad esempio, è dotato di uno schermo QHD+ da 6.7 pollici, una fotocamera da 50MP e il potente processore Snapdragon 8 Elite, il tutto accompagnato da un pacchetto software che promette supporto per ben 7 anni. Il Galaxy S25 Ultra spicca per il suo zoom ottico 100x e una batteria di grande capacità. Infine, il Galaxy S25, pur essendo il modello di base, offre aggiornamenti significativi rispetto ai suoi predecessori, sfruttando funzionalità AI avanzate e un design rinnovato.

La presentazione di queste novità segna un passo importante nell'evoluzione dell'ecosistema Google e Samsung, aprendo a scenari inediti per l'interazione utente-tecnologia.