Natale si avvicina e il Calendario dell'Avvento di TuttoAndroid offre un'ultima sorpresa

Con meno di dieci giorni al Natale, il Calendario dell’Avvento di TuttoAndroid è quasi giunto alla sua conclusione. Domenica 22 dicembre, si chiuderà l’ultima casella di questo atteso calendario, lasciando spazio a una nuova avventura. Oggi, con grande entusiasmo, scopriamo quale novità si cela dietro la diciassettesima casella. Se avete perso le sorprese dei giorni precedenti, non preoccupatevi; potete ancora accedere all’articolo dedicato, disponibile nella home page, dove troverete un riassunto di tutti i regali presentati fino ad ora. Ci sono diversi regali che restano disponibili, quindi è un'ottima opportunità per chi cerca idee per un regalo dell'ultimo minuto o anche per concedersi un acquisto personale utilizzando la tredicesima.

La sorpresa del 16 dicembre: un aspirapolvere robot a un ottimo prezzo

Il regalo della giornata è rappresentato dal Dreame D10 Plus Gen 2, un aspirapolvere robot che si rivela particolarmente interessante per chi desidera ottimizzare la pulizia della propria abitazione senza dover spendere una fortuna. Questo dispositivo è ideale per i neofiti del settore degli aspirapolvere robotizzati e per coloro che cercano un’alternativa pratica ed economica. Nonostante il prezzo competitivo, il Dreame D10 Plus Gen 2 offre caratteristiche di alta qualità che lo rendono adatto anche per abitazioni di grandi dimensioni.

La batteria da 5.200 mAh di questo modello consente un’autonomia notevole, superando le tre ore di utilizzo continuo. La potenza di aspirazione di 6.000 Pa risulta più che sufficiente per garantire la pulizia efficace su diverse superfici, incluse quelle più difficili come i tappeti. Questo robot non teme nemmeno i peli di animali o i capelli lunghi, grazie a una spazzola progettata in gomma, studiata appositamente per ridurre l’accumulo di grovigli.

Il sistema di navigazione è reso efficiente da un nuovo algoritmo chiamato Pathfinder, che consente al robot di muoversi attraverso spazi ristretti e di gestire ostacoli imprevisti, assicurando una pulizia accurata. Gli utenti possono sfruttare la companion app dedicata per impostare modalità di pulizia specifiche per ciascuna stanza e personalizzare la sequenza di pulizia in base alle proprie esigenze.

Al termine di ogni ciclo di pulizia, il robot ritorna autonomamente alla sua base di ricarica, la quale include una funzione di aspirazione che raccoglie polvere e sporco nel sacchetto dedicato, da sostituire ogni due o tre mesi. Per migliorare ulteriormente la pulizia, è possibile dotarlo di un panno in microfibra, che rimane costantemente umido grazie a un serbatoio per l'acqua separato, dove può essere aggiunto anche un detergente per massimizzare l'efficacia della pulizia.

Dove acquistare e informazioni sul prezzo

Se siete interessati a portare a casa il Dreame D10 Plus Gen 2, lo trovate su Amazon al prezzo speciale di 259 euro, rispetto ai 349 euro di listino. Questo è il momento ideale per investire in un dispositivo che faciliterà la vostra routine di pulizia e vi permetterà di dedicare più tempo ad altre attività durante le festività. Non dimenticate di entrare nel vostro Calendario dell'Avvento per scoprire l'ultima meraviglia che ci aspetta tra pochi giorni.