Motorola svela i nuovi smartphone Moto G per il 2025: resistenza e prestazioni a buon prezzo

Motorola ha ufficialmente presentato le novità della sua linea di smartphone budget per il 2025, con le nuove versioni di Moto G e Moto G Power. Quest'ultimo, in particolare, si distingue per la sua straordinaria resistenza all'acqua, con una classificazione IP69, capace di superare anche molti dispositivi di fascia alta, il tutto mantenendo un prezzo accessibile di appena 299,99 dollari.

Dettagli sulla resistenza e la robustezza dello Moto G Power

Il Moto G Power 2025 combina le classificazioni IP68 e IP69, attestandosi come un dispositivo sicuro sia per l'immersione in acqua che per l'esposizione a getti d'acqua ad alta pressione e vapore. Inoltre, è completamente protetto dalla polvere. Questo livello di resistenza era, fino a poco tempo fa, prerogativa di smartphone robusti e ingombranti, con il recente OnePlus 13 che si è fatto notare come il primo dispositivo mainstream negli Stati Uniti a vantare tale classificazione. Tuttavia, questo smartphone ha un prezzo di 899 dollari, tre volte superiore rispetto al nuovo Moto G Power.

Oltre a queste caratteristiche, il Moto G Power ha superato anche la certificazione MIL-STD-810H, che ne attesta l'idoneità ad affrontare ambienti difficili. Secondo Motorola, il dispositivo è stato testato per resistere a cadute da quasi quattro piedi, a temperature che variano da -4 a 140 gradi Fahrenheit e a un'umidità fino al 95%. Sebbene questo tipo di protezione possa sembrare eccessiva per l'uso quotidiano della maggior parte degli utenti, offre sicuramente una tranquillità aggiuntiva agli acquirenti.

Design e specifiche tecniche del Moto G Power

Nonostante le sue capacità di resistenza, il Moto G Power 2025 si presenta in un design sorprendentemente sottile, con uno spessore inferiore ai 9 mm. Tuttavia, non va sottovalutata la sua dimensione: il dispositivo monta un display LCD da 6,8 pollici, coperto con Gorilla Glass 5, rendendolo di dimensioni comparabili a quelle del Samsung Galaxy S24 Ultra. Inoltre, la batteria da 5.000 mAh e la ricarica wireless sfruttano al massimo lo spazio interno, dove Motorola è riuscita anche a integrare un jack per cuffie da 3,5 mm, un elemento sempre più raro nel 2025.

Un aspetto da non sottovalutare riguarda l'attrattiva visiva e la sensazione di robustezza al tatto, che conferiscono al Moto G Power un senso di qualità non comune in questa fascia di prezzo. Gli utenti possono apprezzare non solo la funzionalità, ma anche l'estetica quando decidono di acquistare questo smartphone.

Moto G: il modello base ma con buone prestazioni

Accanto al Moto G Power, Motorola introduce anche il Moto G, il quale ha un costo di 199,99 dollari. Anche se il design è simile al suo "fratello maggiore", il Moto G presenta un display leggermente più piccolo, da 6,7 pollici, e una protezione inferiore con classificazione IP52 e Gorilla Glass 3. Nonostante queste differenze, entrambi i modelli condividono lo stesso chipset MediaTek e fotocamere posteriori da 50 megapixel, suggerendo che le prestazioni non dovrebbero discostarsi significativamente, a meno che non sia necessaria la robustezza del Moto G Power.

Aspettative e preoccupazioni sul software

Una delle questioni più rilevanti per Motorola riguarda il software preinstallato. Gli utenti hanno espresso apprezzamento per l'hardware del Moto G Power del 2024, ma molti hanno segnalato una sovrabbondanza di bloatware che ha offuscato l'esperienza utente. I fan del marchio sperano in un miglioramento della situazione con le nuove versioni, auspicando una riduzione di applicazioni superflue già installate sul dispositivo al momento dell'acquisto. La cura per questi dettagli potrebbe rivelarsi determinante nel futuro successo commerciale dei nuovi Moto G.