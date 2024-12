Motorola Smart Tag: il tracker Bluetooth UWB in offerta su Amazon a un prezzo imperdibile

Motorola ha recentemente lanciato un nuovo gadget utile per chi desidera tenere traccia dei propri oggetti importanti. Si presenta come un localizzatore Bluetooth avanzato, noto come Motorola Smart Tag, che integra la tecnologia Ultra Wideband e si connette alla rete Trova il mio dispositivo di Google. Disponibile a un prezzo promozionale su Amazon, questo dispositivo si rivela un alleato prezioso per non perdere mai di vista smartphone e oggetti da viaggio.

Caratteristiche principali del Motorola Smart Tag

Presentato poco più di sei mesi fa, Motorola Smart Tag si distingue per due caratteristiche fondamentali. Innanzitutto, la tecnologia UWB consente una rilevazione precisa con una copertura fino a 35 metri, rendendo facile individuare gli oggetti anche a distanza. Aggiunto a questo, l'integrazione con la rete Trova il mio dispositivo di Google permette di localizzare il tracker in tempo reale, un grande vantaggio per gli utenti. Il piccolo dispositivo è progettato per essere attaccato a chiavi, bagagli e altri oggetti spesso dimenticati, garantendo che siano sempre facilmente rintracciabili.

Per attivare le sue funzioni, gli utenti devono scaricare l’app dedicata, Moto Tag, che consente una configurazione iniziale semplice e intuitiva. Una volta assodato il collegamento con lo smartphone, è possibile localizzare il dispositivo premendo due volte il pulsante sul tracker. In questo modo, lo smartphone emette un suono che facilita il ritrovamento dell’apparecchio, sempre che il dispositivo si trovi all'interno del raggio d'azione Bluetooth, permettendo un'interazione fluida tra i due dispositivi.

Offerta imperdibile su Amazon

Attualmente, Motorola Smart Tag è disponibile su Amazon a un prezzo molto competitivo. Sebbene il costo di listino sia di 39,90 euro, è possibile approfittare di un’offerta speciale a soli 29,90 euro. Non è una differenza da poco, specialmente considerando che si tratta di un prezzo simile a quello delle promozioni del Black Friday. L’opzione di acquisto è vantaggiosa anche perché il prodotto viene venduto e spedito da Amazon direttamente, rendendo l'acquisto sicuro e rapido.

Effettuando l’ordine con il servizio Amazon Prime, gli utenti possono ricevere il dispositivo persino entro lunedì 30 dicembre, garantendo tempi di consegna brevi e senza preoccupazioni. La possibilità di scegliere tra diverse colorazioni rende il Motorola Smart Tag ancora più allettante per gli acquirenti, adattandosi così ai diversi gusti e stili personali.