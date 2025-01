Monarch Money: Un'alternativa da Considerare per la Gestione Finanziaria nel 2025

L'uscita di Mint ha lasciato un vuoto nel mercato delle app di gestione delle finanze, e diversi servizi hanno cercato di proporre alternative valide. Tra questi emerge Monarch Money, un'app che ha attirato l'attenzione per le sue funzionalità e il suo design pensato per facilitarne l'uso, specialmente per coppie. Ma cosa offre realmente Monarch Money? In questo articolo analizziamo le sue caratteristiche, i costi e le potenzialità.

Come funziona Monarch Money

Quando ci si registra su Monarch Money, il primo passo consiste nel fornire informazioni sui propri conti bancari, carte di credito e altri beni come investimenti, prestiti e criptovalute. Per facilitare la sincronizzazione dei dati, Monarch utilizza Plaid, ma se si riscontrano difficoltà nel collegare l’app ai propri istituti finanziari, sono disponibili altre opzioni come MX e Finicity oppure è possibile inserire i dati manualmente.

L'app analizza automaticamente due anni di transazioni per stimare le entrate e le spese regolari. Anche se non è un calcolo sul centesimo, offre un'utile rappresentazione visiva delle variazioni delle entrate mensili. Ogni nuova transazione può essere automaticamente catalogata, oppure l'utente può etichettarla nel caso in cui non riconosca il venditore.

Una funzionalità particolarmente vantaggiosa è l'indicatore del tasso di risparmio mensile. La maggior parte degli esperti raccomanda di risparmiare tra il 10% e il 15% del proprio reddito, quindi è un modo semplice per verificare i progressi. Monarch Money ha anche una funzione che monitora le iscrizioni a servizi ricorrenti, visualizzandole in un calendario, per aiutare gli utenti a tenere traccia di eventuali abbonamenti da annullare.

È importante notare che l’app non è gratuita: il costo è di $14,99 al mese o $99,99 per un piano annuale. Non esistono versioni gratuite, ma è prevista una prova di sette giorni per testare il servizio. Il mio utilizzo di Monarch Money ha rivelato che il costo è giustificato dalle funzionalità offerte.

Caratteristiche di Monarch Money

Un aspetto che distingue Monarch Money è la sua interfaccia intuitiva. All'inizio, l'app analizza la cronologia delle transazioni per stabilire un quadro di bilancio. La sua predittività è valida, anche se potrebbe necessitare di aggiustamenti da parte degli utenti con redditi irregolari, come i liberi professionisti.

Un altro punto di forza è l'abilità di monitorare più conti in modo condiviso. Questo è particolarmente utile per le coppie, che possono ricevere report mensili via email per discutere i progressi verso obiettivi di risparmio specifici. Questa funzione semplifica la comunicazione riguardo al denaro, un argomento spesso delicato nelle relazioni.

In aggiunta, la funzione di monitoraggio degli investimenti consente un'analisi dettagliata delle performace finanziarie, senza dover passare da un'app all'altra. Monarch Money offre una visualizzazione chiara dei trend, rivelandosi più efficiente rispetto ad altri strumenti dedicati come l’app di Chase.

Un aspetto che può essere considerato sia un pro che un contro è la possibilità di sincronizzazione con alcune piattaforme di criptovalute, come Coinbase, anche se mancano altre opzioni, come Gemini, una piattaforma popolare per il trading di criptovalute.

Limiti e kritik di Monarch Money

Tuttavia, non tutte le recensioni su Monarch Money sono positive. Uno degli aspetti più controversi è il periodo di prova limitato a sette giorni. Per molti, questo lasso di tempo è insufficiente per comprendere se l'app soddisfi le proprie esigenze. C’è la possibilità di estendere il periodo di prova a 30 giorni utilizzando un codice promozionale, ma solo per chi opta per il piano annuale.

Il costo dell'abbonamento, che raggiunge £14.99 al mese, può apparire alto rispetto ad altre app di budgeting che offrono tariffe più competitive. Inoltre, alcuni utenti segnalano problemi di sincronizzazione, specialmente nel caso di conti multiple con Chase, evidenziando potenziali difficoltà nel processo che dovrebbe essere semplice e diretto.

Sicurezza e affidabilità di Monarch Money

Dal punto di vista della sicurezza, Monarch Money adotta standard di sicurezza a livello bancario. Ciò significa che le informazioni degli utenti sono criptate con le stesse misure di protezione che si troverebbero presso una normale banca. È possibile attivare l'autenticazione multifattoriale per una maggiore protezione del proprio profilo. Ulteriormente, Monarch Money non vende i dati a terzi, un aspetto particolarmente apprezzato dagli utenti attenti alla privacy.

Chi può beneficiare di Monarch Money?

Monarch Money è particolarmente consigliato a coloro che trovano difficile strutturare un bilancio. Grazie ai suoi algoritmi intelligenti, l'app guida gli utenti identificando schemi di spesa e risparmio. È bene sottolineare che, sebbene fornisca indicazioni, spetta comunque all'utente esaminare i dettagli e individuare eventuali errori.

Specialmente per le coppie, l'app risulta un'opzione interessante per mantenere il controllo sui propri obiettivi di risparmio condivisi, facilitando la gestione delle finanze comuni senza conflitti.

Alternative a Monarch Money

Se Monarch Money non incontra le tue necessità, varie app di budgeting potrebbero meritare una prova. Rocket Money, ad esempio, offre strumenti per negoziare e cancellare alcune fatture, a un prezzo inferiore, e si distingue per la funzionalità automatizzata. Tuttavia, i costi delle sue soluzioni potrebbero comportare una condivisione delle economie realizzate.

In sintesi, Monarch Money si presenta come una valida alternativa nel panorama delle app per la gestione delle finanze personali, ma è chiaro che non è l'unica opzione disponibile e la scelta finale dipenderà dalle specifiche esigenze individuali.