6 miti sui PC da gaming che vanno sfatati

I PC da gaming offrono, rispetto alle console, diversi vantaggi considerevoli.

Nonostante ciò, questo tipo di hardware deve fare i conti con molti miti persistenti che, di fatto, precludono questa opzione a molti videogiocatori. In questo articolo andremo proprio a smontare queste false credenze, rivelando come la soluzione PC può essere ideale per la maggior parte dei gamer.

Il PC da gaming è costoso

Questa diceria circola da molti anni nell’ambiente e, forse, è giunto il momento di metterla a tacere.

Certo, se stai puntando a una macchina di primissimo alto livello preparati a mettere mano pesantemente al portafoglio. Tuttavia, è un po’ come dire che guidare è costoso perché una Ferrari costa un sacco di soldi. Proprio come puoi ottenere un’auto decente a un prezzo ragionevole, puoi anche ottenere un PC da gioco valido senza spendere una fortuna.

In effetti, costruire un PC in grado di gestire i giochi più moderni con impostazioni medio-alte spesso non è molto di più del costo totale di una console di ultima generazione.

Non solo: dovrai poi fare i conti anche con i costi successivi, oltre alla realizzazione del computer. Usufruendo di piattaforme come Steam, GOG ed Epic Games Store, potresti risparmiare molto denaro a lungo termine rispetto a quanto faresti con una console (al netto del discorso relativo a Xbox Game Pass, disponibile sia su PC che per Xbox).

Necessità di aggiornamenti hardware frequenti

Molte persone credono che i giochi per PC richiedano aggiornamenti hardware costanti per stare al passo con i titoli più recenti. La verità è che mentre i giochi per PC offrono la libertà e la flessibilità di aggiornare i componenti, non è una necessità.

O perlomeno non lo è più come negli anni ‘90 e primi anni 2000, quando la tecnologia si evolveva considerevolmente nel giro di pochissimi mesi. Un PC da gioco ben costruito può durare comodamente per diversi anni senza bisogno di importanti aggiornamenti hardware.

Si tratta di capire l’equilibrio tra prestazioni e costi. Inoltre, molti sviluppatori di giochi lavorano duramente per ottimizzare i loro titoli in modo che funzionino bene su un’ampia varietà di configurazioni hardware, il che significa che la tua macchina attuale potrebbe essere prestante per diversi anni.

I giocatori su PC utilizzano software piratato

Lo stereotipo del giocatore su PC che utilizza software contraffatto è obsoleto e, francamente, ingiusto. La piattaforma PC ha effettivamente avuto problemi di pirateria in passato, ma ora la situazione è cambiata radicalmente. L’incentivo ai giochi pirata è notevolmente diminuito con l’ascesa di piattaforme di distribuzione digitale convenienti, come abbiamo già accennato.

Oggi, la maggior parte dei giocatori su PC acquista i propri giochi legalmente. Gli store digitali offrono saldi frequenti, bundle, promozioni e spesso giochi gratuiti, rendendo la creazione di una libreria di giochi più semplice e conveniente che mai.

Il gioco su PC è troppo complicato

Sebbene sia vero che per giocare su PC devi conoscere un minimo i principi dell’hardware e non comprare il pacco “precostruito” come la console, ad oggi non è così complicata la situazione.

Infatti puoi facilmente acquistare un PC precostruito ed evitare qualsiasi lavoro sulla componentistica hardware. Ma, infondo, anche costruire il tuo PC è anche più facile di quanto qualcuno possa farti credere. Non solo: anche installare e giocare è diventato molto semplice e alla portata di tutti.

La maggior parte dei giochi moderni ha solide funzionalità di rilevamento automatico dei componenti. Ciò consente al software di configurarsi in autonomia sul tuo hardware. Inoltre, anche le soluzioni di terze parti, come il software GeForce Experience di NVIDIA, possono ottimizzare le tue impostazioni con un semplice clic.

Di fatto, lato installazione e configurazione, non esistono oggi sostanziali divari tra PC e console.

Il PC gaming non offre portabilità

I giochi per PC non sono più confinati su una scrivania! Ciò è possibile grazie ai sempre più potenti laptop da gaming, veri e propri mostri di potenza, che consentono di giocare pressoché ovunque.

Inoltre, con l’avvento dei servizi di streaming di giochi, puoi giocare ai tuoi giochi per PC preferiti praticamente su qualsiasi dispositivo con un browser Web utilizzando servizi come GeForce NOW.

L’ambiente PC è pieno di cheater

Il mito secondo cui il gaming su PC è un ricettacolo di cheater e simili può scoraggiare potenziali nuovi giocatori che credono (falsamente) che barare su console sia più difficile. Sebbene sia vero che gli episodi di cheat si verificano nei giochi multiplayer online (una vera e propria piaga) è ben lungi dall’essere un problema esclusivo della piattaforma PC. Gli imbrogli esistono su ogni piattaforma in cui esistono giochi competitivi, comprese le console.

Gli sviluppatori di giochi e i proprietari delle piattaforme migliorano continuamente i loro sistemi anti-cheat e applicano politiche sempre più severe per tutelare i videogiocatori onesti. Inoltre, la maggior parte dei giocatori su PC gioca in modo equo e la comunità spesso si autogestiscono, segnalando cheater e promuovendo il fair play.