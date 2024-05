I migliori smart ring del 2024: guida all’acquisto

Stai cercando una valida alternativa agli smartwatch, che occupi meno spazio e che dia meno fastidio quando indossata? Sei nel posto giusto! Oggi ti introdurremo al magico mondo degli smart ring, piccoli dispositivi wearable a forma di anello che svolgono le stesse funzioni di un orologio smart in uno spazio ridotto.

Mentre gli smartwatch hanno dominato il mercato per anni con le loro ampie funzionalità e schermi luminosi, gli smart ring offrono un approccio più sottile e discreto al monitoraggio delle attività quotidiane e del fitness.

Con un design elegante che si adatta al tuo dito, gli smart ring sono diventati sempre più popolari grazie alla loro praticità e funzionalità concentrate.

In questa guida all'acquisto ti proponiamo la nostra selezione dei migliori smart ring sul mercato, fornendoti anche tutte le informazioni che ti servono per compiere un acquisto mirato.

I migliori smart ring: la nostra selezione

Prima di addentrarci nel merito degli smart ring e delle loro funzionalità, su cui troverete tutte le informazioni del caso in fondo all’articolo, diamo un’occhiata ai migliori modelli attualmente sul mercato. Partiamo subito!

Oura Ring - lo smart ring per eccellenza

Oura Ring è attualmente il modello di smart ring più famoso del momento. Si tratta di un dispositivo wearable innovativo progettato per il monitoraggio della salute e del benessere. Non è altro che un anello, dal design elegante e discreto, dotato di sensori avanzati che consentono di raccogliere una vasta gamma di dati biometrici.

Per esempio, utilizza sensori di alta precisione per monitorare la qualità e la durata del riposo dell'utente, analizzando il tempo trascorso nelle varie fasi, come il sonno leggero, il sonno profondo e il REM, e fornendo informazioni dettagliate sul riposo notturno.

Il dispositivo registra anche l'attività fisica dell'utente, inclusi passi, calorie bruciate e livelli di attività. Utilizzando algoritmi avanzati, fornisce analisi dettagliate sull'attività giornaliera e consigli per migliorare il livello di attività fisica.

Inoltre, è pensato per offrire un monitoraggio costante della frequenza cardiaca, offrendo informazioni in tempo reale sulle variazioni del battito durante l'attività fisica, il riposo e il sonno. Questo può essere utile per valutare il livello di stress e l'intensità dell'attività fisica.

Gli algoritmi avanzati di analisi dei dati forniscono inoltre una valutazione completa del benessere generale dell'utente, includendo parametri come la variabilità della frequenza cardiaca, la temperatura corporea e il recupero fisico.

Tutti i dati raccolti da Oura Ring sono sincronizzati con un'app mobile dedicata, che consente agli utenti di visualizzare facilmente i propri progressi, ricevere notifiche e consulenze personalizzate, e tracciare il loro benessere nel tempo.

RingConn - un compagno per il fitness e lo sport

Il RingConn è un’altra valida alternativa, anch’essa molto popolare tra gli appassionati di tecnologia. Si tratta di un anello smart progettato per integrarsi con il tuo stile di vita. È il primo dispositivo al mondo che consente di gestire diversi dispositivi e funzioni direttamente dal tuo dito, offrendo un'interazione intuitiva con il mondo digitale.

Dotato di sensori di alta precisione e una batteria a lunga durata, questo anello si connette allo smartphone o tablet via Bluetooth per gestire chiamate, SMS, notifiche e altro ancora senza dover toccare il dispositivo principale. Con un design ergonomico adatto a tutte le dimensioni di dita e una costruzione resistente all'acqua e alla polvere, è perfetto per un utilizzo quotidiano in qualsiasi situazione.

Inoltre, è un compagno ideale per il fitness, poiché in grado di monitorare con precisione l’attività fisica con sensori di frequenza cardiaca, contapassi, e monitoraggio delle calorie bruciate, offrendo così un controllo completo dei progressi fisici.

ULTRAHUMAN Ring AIR - perfetto per gli sportivi

La terza opzione che vi proponiamo è UltraHuman Ring AIR, un anello intelligente senza abbonamenti app che si adatta a ogni persona grazie al kit taglie incluso. Monitora il sonno, l'allenamento, la frequenza cardiaca e la saturazione del sangue per fornirti informazioni dettagliate sul tuo benessere.

Con disponibilità in sei lingue diverse, l'app Ultrahuman consente di accedere alle sue funzionalità in modo intuitivo e comprensibile.

L'indice di movimento ti guida durante il giorno per migliorare il tuo metabolismo e la salute cardiovascolare, monitorando passi, calorie bruciate e altre metriche importanti.

Il punteggio di recupero, derivato da una combinazione di varie metriche chiave come la variabilità della frequenza cardiaca, il battito cardiaco e la temperatura della pelle, ti fornisce segnali importanti durante il giorno per una maggiore consapevolezza del tuo benessere complessivo.

Con la modalità di allenamento dedicata, l'anello Ultrahuman AIR traccia le tue attività fisiche, fornendo approfondimenti sulle risposte cardiovascolari e sull'intensità dell'allenamento.

Inoltre, l'anello supporta il bilanciamento del tuo ciclo circadiano, consentendo di ottimizzare il sonno e migliorare la funzione cognitiva ed energetica grazie a suggerimenti tempestivi basati sull'esposizione al sole e sull'attività fisica.

JAKCOM R5 - adatto alla vita di tutti i giorni e meno allo sport

L'anello intelligente JAKCOM R5 è una buona alternativa economica, pensata per gli utenti curiosi di provare uno smart ring senza buttarsi immediatamente sui modelli top di gamma.

Caratterizzato da tecnologie avanzate, l'anello R5 integra sei schede RFID in un unico dispositivo. Queste schede consentono di simulare contemporaneamente due schede IC, due carte d'identità e due schede NFC, permettendo la coesistenza di sei diverse funzioni senza conflitti. Le schede supportano una vasta gamma di utilizzi, dalle carte di accesso a quelle di pagamento, rendendo l'anello estremamente versatile.

Inoltre, offre la possibilità di condividere facilmente informazioni sui social media direttamente tramite il tocco dell'anello, supportando tutte le principali piattaforme. Grazie alle scorciatoie Apple integrate, è in grado di avviare rapidamente diverse funzioni personali, come la chiamata virtuale, il controllo di dispositivi smart e altro ancora.

Con uno spazio di archiviazione wireless integrato da 128 GB, l'anello consente di condividere rapidamente file tra dispositivi.

Realizzato con materiali di alta qualità, l'anello intelligente JAKCOM R5 offre un'esperienza completa di connettività e funzionalità avanzate, più adatte a chi ha bisogno di un dispositivo per la vita di tutti i giorni, e meno adatto a chi ha la passione per lo sport.

Fiorky R02 - il più economico

Infine, vi proponiamo un’altra alternativa super economica, perfetta per provare le funzionalità degli smart ring senza spendere troppo. Fiorky R02 è un dispositivo completo per il monitoraggio del benessere. È in grado di tracciare importanti parametri di salute come la pressione sanguigna, i livelli di ossigeno nel sangue, il benessere del sonno, la frequenza cardiaca e il conteggio dei passi. Grazie alle numerose modalità di esercizio, offre una panoramica completa sulla salute e sul benessere.

Con un design leggero e resistente, questo smart ring offre un comfort impareggiabile, garantendo al contempo una presenza robusta sul dito grazie all'implementazione accurata dei sensori.

Dotato di una resistenza all'acqua superiore con classificazione IP68, Fiorky R02 è ideale per attività acquatiche e per l'esposizione agli agenti atmosferici, senza comprometterne le funzionalità.

Il caricatore magnetico efficiente, abbinato a una batteria al litio polimerica ad alta capacità da 17mAh, garantisce ore e ore di utilizzo e offre un accesso comodo per monitorare lo stato della batteria direttamente tramite l'app dedicata.

A cosa serve lo smart ring?

Gli smart ring sono dispositivi relativamente nuovi che servono a svolgere una serie di funzioni utili per la vita di tutti i giorni, in particolare per lo sport. Alcuni sono dotati di sensori e tracciano il battito cardiaco, il sonno e altre metriche, mentre altri hanno chip NFC per effettuare pagamenti. Ma gli smart ring come formato sono stati appena portati alla ribalta, visto che Samsung ha rivelato di essere al lavoro sul suo Samsung Galaxy Ring. Ecco alcune delle funzionalità principali, che ovviamente varieranno in base al modello acquistato.

Monitoraggio della salute

Gli smart ring sono dotati di sensori avanzati che consentono il monitoraggio continuo di parametri vitali come la frequenza cardiaca, la qualità del sonno e l'attività fisica. Queste informazioni possono essere utilizzate per valutare il benessere generale e per adottare abitudini più sane.

Notifiche e avvisi

Grazie alla connettività Bluetooth, gli smart ring possono ricevere notifiche direttamente dallo smartphone dell'utente. Questo permette di ricevere avvisi per chiamate in arrivo, messaggi di testo, email e notifiche da app di social media, consentendo agli utenti di rimanere connessi senza dover costantemente controllare il loro telefono.

Controllo remoto

lcuni smart ring sono dotati di funzionalità di controllo remoto che consentono agli utenti di gestire dispositivi connessi come smartphone, telecamere, o dispositivi per lo smart home direttamente dal proprio dito. Questa funzione è particolarmente utile in situazioni in cui è necessario un controllo rapido e discreto.

Pagamenti contactless

Alcuni modelli di smart ring integrano tecnologia NFC (Near Field Communication) che consente agli utenti di effettuare pagamenti contactless semplicemente avvicinando il dito a un terminale di pagamento compatibile. Questa funzione rende gli acquisti più convenienti e sicuri, eliminando la necessità di utilizzare carte di credito o contanti.

Tracciamento della posizione

Gli smart ring possono integrare funzionalità GPS che consentono agli utenti di tracciare la propria posizione in tempo reale. Questo può essere utile per attività come il monitoraggio delle sessioni di corsa o escursioni all'aperto, o per rintracciare un dispositivo smarrito.

Personalizzazione delle notifiche

Con le app dedicate, gli utenti possono personalizzare le notifiche in base alle proprie preferenze. Possono scegliere quali app inviare notifiche agli smart ring e definire suoni, vibrazioni o indicatori luminosi specifici per ciascun tipo di notifica, garantendo un'esperienza personalizzata e discreta.

Sicurezza e autenticazione

Alcuni smart ring integrano funzionalità di sicurezza avanzate, come per esempio l'accesso tramite impronta digitale. Queste funzioni possono essere utilizzate per sbloccare dispositivi, accedere a dati sensibili o autenticare transazioni, offrendo un livello aggiuntivo di protezione e sicurezza.

Smart ring o smartwatch? Quale scegliere?

La differenza principale tra uno smartwatch e uno smart ring risiede nella forma e nella funzionalità. Gli smartwatch sono dispositivi indossabili che si indossano al polso e spesso presentano uno schermo touch per interagire con le varie funzioni, come notifiche, app e monitoraggio delle attività. Solitamente offrono una vasta gamma di funzionalità, tra cui tracciamento del fitness, notifiche di chiamate e messaggi, app di terze parti e altro ancora.

D'altra parte, gli smart ring sono dispositivi più discreti e si indossano sul dito come un normale anello. Solitamente non hanno uno schermo e le interazioni avvengono attraverso altri dispositivi connessi, come lo smartphone. Gli smart ring sono progettati principalmente per il tracciamento della salute e del fitness, ma possono anche offrire funzionalità come il pagamento senza contatto tramite NFC e la ricezione di notifiche.

In breve, mentre gli smartwatch sono più versatili e visibili, gli smart ring offrono un approccio più discreto e concentrato sul tracciamento della salute e del fitness.