I 7 migliori componenti aggiuntivi di Kodi per il gaming

La maggior parte delle persone pensa a Kodi come a un'app per lo streaming di film e programmi TV. Effettivamente è così e, sebbene questo tipo di utilizzo resti primario, non è detto che si possa utilizzare anche in ottica gaming.

A livello pratico infatti, Kodi può essere utilizzato per il retrogaming o per titoli specifici, realizzati per questo tipo di piattaforma. In questo articolo andremo ad esplorare tutte le opportunità che offre tale software per chi vuole usarlo a fini videoludici.

Retroplayer

Retroplayer è una funzionalità che ha fatto il suo debutto nella versione 18 di Kodi (nome in codice Leia). Oggi, molti emulatori richiedono tale componente aggiuntivo per funzionare.

Se stai utilizzando una versione precedente di Kodi, puoi installare l'ultimo aggiornamento andando sul sito Web ufficiale e scaricando la versione più recente (per gli utenti desktop) o aggiornando tramite l'app store (se sei su piattaforma mobile).

Dosbox

Per poter giocare su Kodi usando Retroplayer, come già accennato, avrai bisogno di un emulatore.

Uno dei più popolari è DOSBox. Questo va a simulare un PC IBM con MS-DOS, offrendo supporto per audio, input, grafica e networking. Di fatto la soluzione ideale per chi vuole emulare vecchi titoli PC.

Puoi installare il componente aggiuntivo andando su Impostazioni - Componenti aggiuntivi - Download - Installa dal repository - Repository dei componenti aggiuntivi di Kodi - Componenti aggiuntivi di gioco - Emulatori e selezionando DOS (DOSBox) dall'elenco.

Alcuni dei giochi classici a cui puoi giocare tramite DOSBox includono titoli storici come:

Pacman;

Actua Soccer;

Doom;

Wolfenstein 3D.

In poche parole avrai di che divertirti.

Rom Collection Browser

Man mano che la tua raccolta di giochi cresce, avrai bisogno di un componente aggiuntivo che ti consenta di visualizzare, gestire e avviare i singoli titoli. Dopotutto, è davvero troppo macchinoso passare tra più componenti aggiuntivi solo per trovare un gioco preciso da avviare.

Essendo uno dei migliori componenti aggiuntivi di Kodi per i giochi, ROM Collection Browser è la soluzione.

Non solo elencherà tutti i giochi disponibili sul tuo sistema Kodi, ma puoi anche usarlo per gestire quali parametri ed emulatore il gioco utilizzerà all'avvio, risparmiando così tempo e stress. Molte opzioni sono pre-configurate; puoi semplicemente selezionare l'opzione corretta dall'elenco.

Il componente aggiuntivo è disponibile nel repository ufficiale di Kodi. Lo troverai nella sezione Componenti aggiuntivi del programma.

The Internet Archive ROM Launcher

L’emulazione basata su ROM cade in un'area grigia sotto il punto di vista della legge.

In teoria l’emulatore è del tutto legale ma, per le ROM (a meno di non possedere una cartuccia/floppy/CD originale) la situazione è ben diversa. Visti i termini di scadenza del copyright e l’industria dei videogame, nata di recente, è pressoché impossibile trovare un gioco senza diritti d’autore.

Ci sono scappatoie, tuttavia. Un sito che offre ROM legali inequivocabilmente che ti terranno dalla parte giusta della legge è The Internet Archive. Nel 2003 è stata concessa un'eccezione DMCA per consentirgli di preservare le app vintage e, almeno sul territorio americano, ciò a reso tutto legale.

Alcuni dei classici giochi arcade che troverai su questa piattaforma includono Joust, Astro Blaster, Commando e Pitfall II. Sono disponibili altre centinaia di giochi: veri e propri pezzi di storia.

Naturalmente, puoi giocare direttamente tramite il sito di The Internet Archive. Tuttavia, se desideri un'interfaccia Kodi che ti permetta di eseguire le ROM tutti dall'interno dell'app, devi affidarti a Internet Archive ROM Launcher. Troverai il componente aggiuntivo nel repository Zach Morris.

Twitch

Al giorno d'oggi, ritagliare tempo utile per la propria console o PC da gaming non è semplice.

App come Twitch hanno rivoluzionato il modo in cui i giocatori possono vivere il gaming, semplicemente guardandolo come uno show televisivo. La società di proprietà di Amazon trasmette in streaming competizioni di gioco, eSport, chat show e molto altro.

Il componente aggiuntivo Twitch per Kodi è disponibile nel repository ufficiale di Kodi. Per installare l'app, vai su Componenti aggiuntivi - Installa dal repository - Repository dei componenti aggiuntivi - Componenti aggiuntivi video - Twitch.

Steam

Steam Community funge da hub centrale per ogni gioco disponibile su Steam. I contenuti condivisi includono screenshot, video, notizie, tutorial, recensioni, live streaming e mod per praticamente qualunque titolo sulla piattaforma.

Questo componente aggiuntivo trasferisce alcune delle funzionalità della community di Steam sull'app Kodi. L'obiettivo principale del componente aggiuntivo sono le trasmissioni live; significa che puoi sintonizzarti sui feed dei tuoi giocatori preferiti senza uscire dall'interfaccia di Kodi. Sono supportati solo i flussi pubblici.

Il motore di ricerca interno è piuttosto raffinato, quindi non dovresti avere problemi a trovare ciò che stai cercando.

Netwalk

Se non puoi preoccuparti di giocherellare con emulatori, ROM e repository di terze parti, puoi provare a giocare a un gioco Kodi “pulito” che non richiede installazioni aggiuntive.

In verità, ci sono pochissimi giochi del genere in giro, ma uno che vale la pena installare è Netwalk. La premessa è semplice: è necessario unire i diversi tubi colorati per collegare due computer alla rete con il minor numero di mosse possibile. Il titolo in questione, nella sua semplicità, risulta comunque avvincente.

Netwalk offre il meglio di sé su un tablet o su laptop touchscreen, sebbene sia possibile giocare anche con un mouse. Puoi trovare il gioco Netwalk nel repository ufficiale di Kodi: basta passare alla sezione Componenti aggiuntivi del programma del repository per individuarlo.