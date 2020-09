5 Migliori app di editing fotografico per iPhone

L’iPhone non è la miglior piattaforma con cui fare editing fotografico, ma grazie ad alcune ottime applicazioni è possibile ritagliare, filtrare e modificare le tue foto comodamente sullo schermo del tuo iPhone. Scopriamo quali sono le migliori app per modificare le foto attualmente disponibili per iPhone.

Gli iPhone di ultima generazione sono dotati di fotocamere estremamente potenti e, per alcune modifiche da effettuare “al volo”, le applicazioni di cui parliamo in questo approfondimento sono sicuramente più che sufficienti. Per chi invece vuole compiere un lavoro simile, ma su video e filmati, invece consigliamo di dare un occhio a questo tutorial che abbiamo realizzato sulle migliori App Video Editing su iPhone.

Nonostante esista un numero elevato di software che offrono servizi simili, in questo articolo abbiamo voluto condensare il discorso proponendo quelle che riteniamo le 5 migliori soluzioni. Ovviamente però, esistono decine di alternative più che valide.

Adobe Photoshop Express

Il primo software di cui parleremo è Adobe Photoshop Express, noto non solo su iPhone ma più in generale come una delle migliori app di editing grafico su mobile in assoluto.

Si tratta di uno strumento capace di ottimizzare i tuoi scatti attraverso strumenti di correzione rapida, capaci di eliminare imperfezioni, regolare la prospettiva e svolgere tante altre funzioni. Le centinaia di temi disponibili, gli effetti particolari e altri tool proposti, permettono una personalizzazione totale delle foto con pochi e semplici tocchi.

Anche chi è totalmente digiuno di fotoritocco, può trovare in Adobe Photoshop Express un valido strumento per cominciare. Grazie ai tutorial e ai filati introduttivi infatti, si tratta di un software capace di introdurre delicatamente i neofiti in questo ambiente.

Infine, da sottolineare come la stessa app renda estremamente facile la condivisione tramite social, posta elettronica o app di messaggistica dei lavori finiti.

Snapseed

Quando si parla di Snapseed, si fa riferimento a un’applicazione di fotoritocco di altissima qualità, in particolar modo se si considera che viene proposta gratuitamente.

Disponibile su App Store, questa app permette di compiere correzioni alle immagini grazie a strumenti validissimi e senza dover pagare alcun costo aggiuntivo. Se non avete familiarità con questo genere di applicazioni, non preoccupatevi Snapseed è uno strumento intuitivo per modificare qualsiasi foto in pochi tocchi.

Tra le tante caratteristiche vogliamo ricordare una trentina di filtri e il pieno supporto a file con estensione JPG e RAW.

VSCO

VSCO rientra sicuramente tra le migliori app di editing fotografico in ottica iPhone. Indipendentemente del genere di fotoritocco che si vuole eseguire con il proprio iPhone, questa soluzione potrebbe costituire l’applicazione perfetta per le vostre esigenze. VSCO infatti, offre una vasta gamma di opzioni di modifica facilmente utilizzabili da chiunque.

Gli strumenti disponibili spaziano dalla modifica di contrasto e saturazione fino alla regolazione di grana e dissolvenza. Non mancano strumenti basici come ritaglia e inclina o tante altre soluzioni simili. A livello di tool avanzati, si parla di oltre 200 preset capaci di essere efficienti su qualunque tipo di fotografia.

Non solo: VSCO permette anche di effettuare lavori in ottica video editor e montaggio video, rendendosi dunque un’app completa e capace di trattare in maniera adeguata sia foto che video.

Instagram

Per chi non ha particolari esigenze se non quella di applicare qualche filtro ed effettuare qualche ritaglio, Instagram può essere più che sufficiente.

Il celebre social network, completamente basato sulla pubblicazione di immagini, offre infatti alcuni tool basici ma al contempo in grado di soddisfare la maggior parte degli utenti. Inutile dire come, lavorando sul software stesso, la condivisione sul social stesso risulti estremamente semplice e intuitiva. Con appena un paio di tocchi è possibile applicare un filtro, ritagliare, inclinare, aggiungere scritte ed icone e compiere tante altre azioni di editing, il che rende Instagram ideale per gli utenti senza necessità di editing avanzato (o particolarmente pigri!).

Prisma Photo Editor

L’ultimo software di cui vogliamo parlare è Prisma Photo Editor. Si tratta di un software per l’editing di immagini piuttosto affermato, visto che può vantare più di 120 milioni di utenti. Questo editor permette di creare incredibili effetti grafici. Tra di essi, per esempio, figurano filtri artistici che permettono di rendere i propri scatti simili a quadri creati da Picasso o Salvador Dalì.

Con i tool a disposizione è possibile modificare esposizione, nitidezza, contrasto e luminosità, rendendola adatta alle tue specifiche necessità. L’app offre più di 300 stili artistici, con aggiunte periodiche di nuove soluzioni. Altra caratteristica di Prisma Photo Editor da non sottovalutare è la community numerosa e sempre disponibile a dare una mano ai novizi.

Infine, va detto come esista una versione Premium di Prisma, con funzioni aggiuntive extra, che costa 7,99 euro al mese o 29,99 euro all’anno.

Conclusioni e consigli finali per il photo editing

Per chi non ha particolari necessità di foto editing, queste applicazioni costituiscono una ottima base per modificare e pubblicare i propri scatti con pochi e semplici tocchi. Ovviamente, chi ha necessità più specifiche, difficilmente può accontentarsi di operare nell’ambito mobile (sia esso iPhone o Android).

Per chi ama la condivisione sui social ricordiamo di dare un’occhiata approfondita alle migliori app per foto editing per Instagram per approfondire questa tematica e trovare un software ancora più adatto alle proprie esigenze.