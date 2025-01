Mercato degli smartphone in Cina: crescita modesta nel 2024 e sfide future

Il mercato degli smartphone in Cina, il più grande al mondo, ha registrato una crescita limitata nel 2024, chiudendo l'anno con un incremento del 1,5% rispetto all'anno precedente. Secondo l'ultimo rapporto di Counterpoint Research, l'anno è stato segnato da un andamento altalenante, non solo nelle vendite di smartphone, ma in tutto il settore della tecnologia. Le vendite hanno mostrato segni di debolezza all'inizio e alla fine dell'anno, mentre tra la quinta e la trentaseiesima settimana si è registrato un aumento della domanda rispetto al 2023.

Andamento delle vendite e performance dei brand

Nel panorama competitivo degli smartphone, non tutte le aziende hanno vissuto la stessa fortuna. Huawei si è distinta come la più grande vincitrice dell'anno, con una notevole crescita del 36%. Questo risultato è stato in gran parte trainato dal successo della serie Mate, dotata di chip Kirin sviluppati internamente. Xiaomi ha seguito a ruota, chiudendo l’anno con un aumento del 10%, grazie alle vendite solide dei modelli Xiaomi 14 e della serie Redmi. Questo evidenzia nuovamente come una strategia di prezzi competitivi possa generare ottimi risultati nel settore. Anche Vivo ha ottenuto buone performance, con un incremento del 6%, affermando la propria presenza sia nel segmento medio che in quello premium. La serie X200, in particolare, ha riscosso un certo successo tra i consumatori.

Al contrario, altre marche hanno faticato a mantenere il passo con la concorrenza. Apple ha affrontato un calo delle vendite del 13%, influenzato dalla crescente popolarità dei dispositivi premium di Huawei, mentre l'interesse dei consumatori a cambiare smartphone ha mostrato segni di rallentamento. Oppo non ha avuto una sorte migliore, con un decremento del 9%, a causa della crescente competitività nel mercato. Anche Honor, sebbene avesse ampliato la sua gamma di prodotti, ha registrato una modesta flessione, secondo quanto riportato.

Prospettive future per il mercato

Guardando al futuro, ci sono motivi sia di ottimismo che di cautela. Il governo cinese sta spingendo per stimolare la spesa dei consumatori attraverso sussidi per gli elettronici, inclusi gli smartphone. Questa iniziativa potrebbe offrire un impulso necessario al mercato nel 2025. Tuttavia, è importante sottolineare che le pressioni finanziarie restano e l'incertezza economica continua a pesare sul settore, rendendo la prospettiva a lungo termine piuttosto incerta.

Per Huawei, Xiaomi e Vivo, la sfida principale sarà quella di mantenere il proprio slancio. Dall'altra parte, Apple e Oppo devono rivedere le loro strategie per recuperare terreno e adattarsi a un contesto in evoluzione. Le prossime mosse delle aziende diventeranno pertanto decisive in un mercato che, nonostante le difficoltà, continua a rimanere tra i più rilevanti a livello globale. Gli sviluppi economici e le politiche governative nel settore degli smartphone avranno sicuramente un impatto significativo sull'andamento futuro delle vendite in Cina.