Mecool KT2: un set-top box versatile con supporto DVB-T2 e Android TV

Nel panorama affollato dei set-top box Android TV, il Mecool KT2 emerge grazie alle sue caratteristiche distintive. Questo dispositivo non solo offre l'accesso a una gamma di servizi di streaming popolari, ma è anche equipaggiato per ricevere i canali del digitale terrestre. Questa recensione del Mecool KT2 esplorerà come le varie funzionalità si integrano con l'esperienza d'intrattenimento complessiva, analizzando anche come si posiziona rispetto ai concorrenti.

Design e costruzione del Mecool KT2

Il Mecool KT2 presenta un design sobrio e compatto, che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico. La scocca nera opaca è realizzata in plastica, una scelta comune per questa categoria di prodotto, che offre una discreta protezione da polvere e segni di impronte. Le dimensioni, sebbene ridotte, sono superiori rispetto alla media di altri set-top box, permettendo comunque una buona integrazione con i vari setup televisivi.

Sul pannello frontale è presente un piccolo LED di stato, accompagnato dal pulsante di accensione. Le porte di connessione, essenziali per il collegamento, si trovano sulla parte posteriore e includono HDMI 2.1, USB 2.0, porta Ethernet 10/100, jack AV e l’alimentazione. La presenza del sintonizzatore DVB-T/T2 permette di ricevere i canali del digitale terrestre. Per quanto riguarda la connettività wireless, il dispositivo supporta Wi-Fi 5 dual-band e Bluetooth 5.0, garantendo connessioni stabili e veloci.

Specifiche tecniche e connettività

Questo set-top box ibrido combina Android TV 11 con un decoder DVB-T2/T, offrendo così la possibilità di accedere a contenuti in streaming e ai canali del digitale terrestre tramite cavo. Il processore Quad-core Amlogic S905Y4, insieme alla GPU Mali-G31 MP2, fornisce prestazioni adeguate per diverse applicazioni.

La RAM ammonta a 2 GB di tipo DDR3, mentre lo storage interno è di 32 GB in memoria eMMC. Il dispositivo supporta vari codec video, tra cui AV1, VP9, H.265/H.264/HEVC e VC-1, e offre supporto HDR con HDR10+ e HLG. La certificazione Netflix consente di accedere ai contenuti in 4K UHD, un punto di forza rispetto a molti concorrenti.

Nonostante l’assenza di supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos possa sembrare un difetto, questo set-top box è principalmente focalizzato sui televisori più datati, che spesso non sono equipaggiati per gestire tali standard. L’inclusione di questi accessori non sarebbe stata necessaria per l'utenza cui è destinato l’apparecchio.

Telecomando funzionale e intuitivo

Il telecomando fornito con il Mecool KT2 è un elemento distintivo, dotato di un tastierino numerico completo, fondamentale per chi utilizza il tuner DVB-T2 per accedere ai canali televisivi. Inoltre, presenta un pulsante dedicato per Google Assistant, che, grazie al microfono integrato, permette di impartire comandi vocali per la ricerca di contenuti o la gestione del dispositivo.

La disposizione dei tasti è funzionale, con controlli direzionali, pulsante per il volume e per il muto, oltre a tasti rapidi per le principali applicazioni come YouTube, Netflix e Prime Video. Un tasto personalizzabile via software riprende la rarità di avere tasti di scelta rapida per appezzamenti specifici. Le plastiche utilizzate sono di qualità discreta, con pulsanti gommati che offrono un feedback al tatto. È deludente notare l’assenza di retroilluminazione e che le batterie AAA necessarie per il funzionamento non siano incluse.

Esperienza d’uso e prestazioni di streaming

Uno dei punti di forza del Mecool KT2 è il supporto per il digitale terrestre. Questo comporta che rende possibile la ricezione degli canali in chiaro, mentre il telecomando di cui è dotato offre una gestione molto più completa rispetto a modelli che non integrano il DVB-T2.

La scansione automatica dei canali permette una configurazione semplice e veloce, che si completa in pochi minuti. Il supporto per l'Electronic Program Guide consente di visualizzare facilmente il palinsesto, facilitando la selezione dei canali preferiti. Grazie al supporto HEVC Main 10, il sistema è in grado di gestire anche trasmissioni in alta definizione senza alcun problema.

L'interfaccia permette una navigazione rapida tra i canali TV e le applicazioni Android TV, semplificando l'utilizzo complessivo. Il sistema operativo, basato su Android TV 11, presenta un'interfaccia intuitiva, sebbene limitate siano le opzioni per la personalizzazione delle impostazioni video e audio. L’esperienza di visione, comunque, risulta fluida e reattiva, senza interruzioni durante la riproduzione.

Prezzo e considerazioni finali

Attualmente, il prezzo del Mecool KT2 si aggira intorno ai 90 euro. Se consideriamo che per un decoder DVB-T2 si spende circa 30 euro, l’approccio “tutto in uno” del KT2 offre un buon rapporto costo-efficienza. Nonostante la sua competizione con prodotti come le Fire TV Stick o Chromecast con Google TV, la versatilità del Mecool KT2 rappresenta un vantaggio significativo.

Il Mecool KT2 si contraddistingue per la combinazione di funzionalità TV e streaming, avendo eccellenti potenzialità e prestazioni adeguate, sia per chi desidera ampliare un vecchio televisore sia per chi cerca un centro di intrattenimento completo in un unico dispositivo. Per chi cerca una soluzione integrata senza desiderare di investire in una nuova televisione, il Mecool KT2 rimane un'opzione da considerare seriamente.