L'universo strano e colorato di Completely Stretchy: esplorazione e gameplay unici

Completely Stretchy è un gioco che cattura l'essenza della follia nei videogiochi, ricco di stravaganza e di personaggi eccentrici. In questo titolo, creato da Warp Digital, i giocatori possono immergersi in un'avventura ricca di colori e situazioni bizzarre, che richiamano una fantasia da un sogno di un giovane. Se sei un amante dei giochi che sfuggono alle convezioni, scopriamo insieme i punti chiave di questa esperienza ludica su PC.

Un inizio particolare nella Elektro Factory

Il gioco prende avvio all’interno dell'Elektro Factory, dove il Dr. Gimble, un classico boss che delega la maggior parte delle sue responsabilità, coinvolge il giocatore in una missione precisa. Ti trovi a dover premere pulsanti rossi e girare valvole, ma tutto prende una piega inaspettata quando si scatena un gruppo di creature elettriche chiamate Elecktros. Per aggiungere un tocco di eccentricità, il protagonista viene trasformato in un personaggio blu dalle braccia allungabili, il che cambia radicalmente le dinamiche del gameplay.

In una trama che si presenta leggera e adatta a tutte le età, il gioco evita tematiche violente e permette una buona interazione con gli NPC . I giocatori possono scegliere se dedicarsi alla raccolta degli Elecktros o esplorare le Grombi Isles per interagire con questa comunità surreale. Ad inizio avventura, l'atmosfera è serena, ma una protesta che paralizza alcune strade limita inizialmente l’esplorazione, creando aspettativa negli utenti per ciò che verrà dopo.

Un gameplay che sorprende e diverte

La vera essenza di Completely Stretchy si svela attraverso il suo impianto di gioco e la fluidità del movimento. Le braccia elastiche del protagonista permettono di dondolarsi e saltare in maniera creativa, rendendo ogni spostamento un’esperienza vivace. Il giocatore ha la possibilità di scalare gli edifici più imponenti o di addentrarsi in misteriose caverne per svelare segreti poco conosciuti. La sensazione di libertà data dal sistema di controllo rende il tutto molto coinvolgente, anche se non tutto è perfetto.

Uno dei limiti più evidenti del gioco è l'assenza di una trama ben definita. La mancanza di un obiettivo centrale lascia il giocatore un po' alla deriva, mentre ci si trova ad affrontare missioni secondarie che spesso si rivelano poco significative. Nonostante le isole offrano diverse strutture e luoghi da esplorare, molti colpi di scena si rivelano deludenti, poiché l'interattività degli ambienti risulta scarsa. Anche se ci sono molti edifici, trovare contenuti degni di nota è un'esperienza rara. Spesso ti ritroverai a scoprire Elecktros o a imbattersi in gag comiche, che dopo un paio di visitatori, cominciano a stancare.

Un’ambientazione creativa ma con alcune lacune

Le scenografie di Completely Stretchy mescolano stili architettonici che richiamano l'art déco e la plastilina, creando un universo visivamente accattivante. Gli abitanti delle Grombi Isles, con i loro occhi ipnotici e i corpi stravaganti, possono apparire inquietanti inizialmente, ma si rivelano ricchi di carattere attraverso le loro storie e interazioni. Ogni personaggio sembra avere una vita propria, rendendo l'esplorazione dei vari angoli del gioco intrigante.

Le missioni che i personaggi propongono lasciano però a desiderare. Tra divertenti sfide e missioni di recupero, l'esperienza può risultare monotona. Se da un lato ci sono momenti di puro divertimento, come quando devi ristabilire la grandezza di un ragno, dall'altro lato ci si imbatte spesso in incarichi ripetitivi che impongono di cercare oggetti sparsi in modo poco stimolante. Sarebbe auspicabile un riequilibrio nella diversificazione delle missioni, in modo da rendere l’esplorazione più appagante e meno forzata, valorizzando quei momenti in cui il giocatore può agire liberamente.

Un’esperienza complessiva che gioca con le aspettative

Completely Stretchy riesce a mantenere delle promesse basilari, offrendo esattamente ciò che ci si aspetta da un gioco di questo tipo. La sfida di raccogliere tutti gli Elecktros diventa un obiettivo secondario, mentre l'esplorazione delle Grombi Isles si trasforma in un viaggio personale. Nonostante le omissioni in termini di varietà e profondità di contenuto, il gioco invita a vagabondare tra le sue stranezze, regalando momenti divertenti e occasioni per scoprire piccoli segreti. I giocatori potrebbero trovare la giusta motivazione nel confrontarsi con gli ambienti, dilatando il tempo nelle imprese di un mondo che, pur con i suoi difetti, continua a sorprendere.