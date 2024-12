LG svela al CES una lampada innovativa che funge anche da giardino per la coltivazione domestica

Una novità in arrivo dal mondo dell'illuminazione e del giardinaggio. LG ha rivelato la sua intenzione di presentare un dispositivo unico al prossimo CES, in programma a Las Vegas: una lampada dotata di un innovativo sistema di giardinaggio integrato. Questa lampada non solo illumina gli ambienti domestici, ma offre anche la possibilità di coltivare fino a 20 piante, rendendola un complemento ideale per gli amanti del verde all'interno delle abitazioni.

Design e funzionalità della lampada-giardino

Il dispositivo di LG è un esempio interessante di come la tecnologia possa integrarsi con la natura. La lampada è progettata con un vaso integrato, consentendo agli utenti di piantare e coltivare piante in ambienti domestici senza sforzi eccessivi. Ci sono due modalità di illuminazione disponibili: una indirizzata verso il basso, ottimale per la crescita delle piante, e l'altra rivolta verso l'alto, per creare un'atmosfera luminosa in casa. Questo sistema ricorda le serre idroponiche, sfruttando la luce per promuovere una crescita sana.

Oltre alla sua funzione di illuminazione, la lampada-giardino ha in dotazione un serbatoio per l'acqua con capacità di 5,7 litri. Questo serbatoio è accompagnato da un sofisticato sistema di distribuzione automatica che regola l'irrigazione e l'apporto di nutrienti secondo le necessità delle piante coltivate. Ciò permette di avere un giardino interno senza la necessità di seguire attentamente le routine di annaffiatura, un grande vantaggio per chi ha uno stile di vita dinamico.

Modelli disponibili e compatibilità con l'app ThinQ

LG offre due modelli della lampada-giardino, entrambi da terra. Uno è progettato su un design simile a un tavolino da soggiorno, mentre l'altro si presenta con un'altezza maggiore, ricordando una lampada tradizionale. Questa varietà consente agli utenti di scegliere la soluzione che meglio si adatta al loro spazio abitativo e alle loro preferenze estetiche.

Entrambi i modelli sono compatibili con l'app LG ThinQ, che consente di gestire facilmente le impostazioni di illuminazione e i programmi di coltivazione da remoto. Grazie a questa integrazione smart, gli utenti possono ottimizzare le condizioni di crescita delle loro piante con un semplice tocco sul proprio smartphone, una funzionalità che può rivelarsi estremamente utile per chi desidera dedicarsi al giardinaggio ma ha poco tempo da investire.

Storia del prodotto e aspettative per il lancio

Questo prodotto innovativo non segna la prima incursione di LG nel settore della coltivazione domestica. Già nel 2019, l’azienda aveva presentato Tiiun, un dispositivo simile che fungeva da serra interna. La nuova lampada-giardino rappresenta un'evoluzione di quel concetto, offrendo funzionalità più sofisticate e un design più adatto all'uso quotidiano.

Al momento, non è stata fornita alcuna informazione su disponibilità e prezzo, ma molti dettagli potrebbero emergere durante la fiera CES di Las Vegas, che si svolgerà dal 6 al 10 gennaio 2025. I visitatori della fiera potrebbero avere l'opportunità di vedere il prodotto dal vivo e comprenderne appieno le potenzialità.