LG lancia il primo televisore OLED 4K trasparente e wireless al CES 2024

La scena del CES 2024 è stata stravolta dall’annuncio di LG, che ha presentato un’incredibile innovazione nel mondo della televisione: il primo televisore OLED 4K completamente trasparente e privo di cavi. Il nuovo modello, chiamato LG SIGNATURE OLED T, è disponibile per il pre-ordine a un prezzo che si avvicina ai 60.000 dollari, segnando un passo significativo nella tecnologia home entertainment.

Un'innovazione senza precedenti

Con uno schermo da 77 pollici, il LG SIGNATURE OLED T rappresenta una fusione perfetta di tecnologia avanzata e design elegante. La vera novità di questo televisore è la sua capacità di passare da una modalità trasparente a una opaca, consentendo un'esperienza visiva personalizzata e sorprendente.

Grazie alla tecnologia OLED autoilluminante, gli utenti possono usufruire di immagini vivide e dettagliate, il che rende la visione di film, serie o giochi un momento coinvolgente. Questo dispositivo innovativo sfida i tradizionali concetti di televisione, trasformando la percezione visiva in un'esperienza interattiva senza pari. La trasparenza dello schermo consente addirittura di creare l'illusione che i contenuti fluttuino nell'aria, un risultato che si integra perfettamente con l'ambiente circostante.

Tecnologia wireless e prestazioni elevate

Un altro aspetto rivoluzionario del LG SIGNATURE OLED T è la trasmissione di video e audio in qualità 4K a 120Hz attraverso un dispositivo innovativo chiamato Zero Connect Box. Questa tecnologia wireless elimina completamente la necessità di cavi, permettendo una disposizione dei mobili più libera e creativa nel soggiorno o nella sala multimediale. C’è anche il supporto per tecnologie di refresh variabile come NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, un plus imperdibile per i videogiocatori.

La modalità trasparente non è l'unica caratteristica che rende questo televisore unico: il dispositivo offre anche la funzionalità Always-On-Display. Questa opzione permette agli utenti di visualizzare opere d'arte, siano esse statiche o in movimento, rendendo il televisore un vero e proprio pezzo d'arte. Situata sotto lo schermo principale, la "T-Bar" può visualizzare informazioni aggiuntive come dettagli sulle canzoni in riproduzione o previsioni del tempo, contribuendo a un'esperienza utente ancora più immersiva.

Un passo avanti nella storia della tecnologia

La storia degli schermi trasparenti è lunga e affascinante, risalente agli anni '30 del secolo scorso. Inizialmente, i laboratori di ricerca iniziarono a sperimentare con schermi semitrasparenti, ma solo negli ultimi decenni questa tecnologia ha visto un'applicazione commerciale significativa. Nel 2010, Samsung presentò il primo prototipo di display LCD trasparente, mentre LG compì un passo fondamentale nel 2014, presentando il suo primo OLED trasparente.

Ora, il modello LG SIGNATURE OLED T, lanciato proprio quest'anno, segna un nuovo capitolo in questa evoluzione, riflettendo progressi importanti nel settore. La tecnologia trasparente trova applicazione non solo nei televisori: viene infatti utilizzata in diverse aree, come i head-up display delle automobili e le vetrine interattive in negozio.

Un futuro luminoso e trasparente

Park Hyoung-sei, presidente di LG Media Entertainment Solution Company, ha sottolineato l'importanza di questa innovazione, definendo il LG SIGNATURE OLED T come un'eccezionale innovazione centrata sull'utente. L'idea di combinare la tecnologia OLED all'avanguardia con un design distintivo e funzionalità uniche pone LG ai vertici del settore, offrendo esperienze che arricchiscono e trasformano la vita quotidiana.

Con il lancio di questo modello, LG conferma il suo impegno nell'innovare e sorprendere, offrendo ai consumatori prodotti che promettono di cambiare il modo in cui interagiamo con la tecnologia e l'intrattenimento visivo.