LG Electronics al CES 2025: innovazioni rivoluzionarie in mostra a Las Vegas

Il CES 2025 si avvicina e LG Electronics si sta preparando per mostrare una serie di innovazioni che promettono di trasformare la vita quotidiana. Tra il 7 e il 10 gennaio, al Las Vegas Convention Center, il marchio coreano presenterà una vasta gamma di nuovi prodotti, dal settore automobilistico agli elettrodomestici intelligenti, fino all'intrattenimento domestico. Questa esposizione si preannuncia come un'importante occasione per scoprire come la tecnologia può migliorare la nostra quotidianità.

Innovazioni nel settore automobilistico: piattaforma xDC e intelligenza artificiale

LG Electronics fa un passo avanti nel settore automotive con la piattaforma Cross Domain Controller, nota come xDC. Questa innovazione, sviluppata in cooperazione con Qualcomm Technologies, introduce un sistema che combina per la prima volta l’infotainment con i sistemi di assistenza alla guida avanzata, il tutto gestito da un unico controller. La piattaforma è basata sul sofisticato Snapdragon Ride Flex System-on-Chip.

La sicurezza di xDC è elevata, dato che ha ottenuto la certificazione ASIL-D, un riconoscimento importante nel campo della sicurezza automobilistica. Questa soluzione non solo riduce i costi di produzione, ma offre anche caratteristiche avanzate come l’ADAS confidence view. Questa tecnologia presenta informazioni cruciale sulle distanze dai veicoli, segnala il cambiamento di corsia e fornisce suggerimenti di viaggio in base al traffico. Essa si distingue anche per la capacità di integrare promozioni dei negozi vicini, migliorando l’esperienza di mobilità nel suo complesso.

Oltre a ciò, LG lancia anche la piattaforma Mobility Experience, conosciuta come MX. Questa innovazione trasforma l'abitacolo di un veicolo in un'estensione della casa digitale. Il sistema crea due zone distinte: una dedicata alla guida e l'altra per i passeggeri, che possono personalizzarla grazie a un design modulare. Al centro di questa piattaforma c’è ThinQ ON, un hub gestito dall’intelligenza artificiale che assiste con attività quotidiane come prenotazioni e ordinazioni, rendendo la vita a bordo dell’auto molto più semplice e interattiva.

La nuova collezione LG SIGNATURE: un futuro da elettrodomestici di lusso

Un elemento chiave nello stand di LG sarà la seconda generazione della collezione LG SIGNATURE, presentata sotto il tema “Live Beyond”. Questo segmento rappresenta l’apice dell'innovazione tra gli elettrodomestici, a cominciare dal nuovo frigorifero Side-by-Side con pannello OLED-T. Questo dispositivo fa molto di più che conservare gli alimenti, grazie a un display olografico integrato che offre la possibilità di ascoltare musica tramite l’app Essential, collegata a un servizio di streaming coreano. La gestione della dispensa è ulteriormente migliorata grazie a telecamere dotate di intelligenza artificiale che riconoscono gli alimenti e suggeriscono ricette, rendendo la cucina un luogo innovativo e all'avanguardia.

Un’altra innovazione degna di nota è il forno a microonde da incasso Smart InstaView, che si distingue per un display touch Full-HD da 27 pollici e tre telecamere incorporate. Questa apparecchiatura consente di osservare il cibo mentre cuoce e registrare video time-lapse, integrandosi perfettamente con la dashboard LG ThinQ Smart Home. Anche il forno con piano a induzione si avvale della tecnologia Gourmet AI, che non solo identifica gli ingredienti ma fornisce suggerimenti per la preparazione di piatti.

Il design della nuova lavastoviglie, caratterizzata da tecnologie avanzate come QuadWash Pro e Dynamic Heat Dry, è pensato per risultare anche altamente estetico, con una maniglia a scomparsa attivata dal movimento. Per quanto riguarda la cura dei capi, LG svela una lavasciuga combinata e una coppia separata di lavatrice e asciugatrice, entrambe dotate di tecnologia Artificial Intelligence Direct Drive 2.0. Questi dispositivi ottimizzano cicli di lavaggio e asciugatura, consentendo un controllo intuitivo tramite un display LC, rendendo ogni operazione domestica più efficace e semplice.

Novità nell'intrattenimento domestico: proiettori all'avanguardia

Nel settore dell'intrattenimento, LG non delude, presentando due proiettori innovativi. Il PF600U, premiato al CES Innovation Award, rappresenta un prodotto versatile che integra un proiettore Full HD da 300 ANSI lumen con audio stereo e una lampada LED mood light. Il design ricorda una lampada da terra, mentre la testa inclinabile permette di adattarsi a qualsiasi ambiente.

D'altra parte, il CineBeam S è il più piccolo proiettore 4K ultra-short throw mai realizzato, misurando solo 110 x 160 x 160 mm. Nonostante la compattezza, offre prestazioni eccezionali con una luminosità di 500 ANSI lumen e una copertura del colore DCI-P3 superiore. Con tecnologie avanzate come laser RGB e supporto HDR 10, l'immagine è sempre chiara e realistica. Entrambi i proiettori sono dotati della piattaforma webOS, che offre facile accesso a vari servizi di streaming e opzioni di regolazione dello schermo.

La presentazione delle innovazioni di LG evoca un contesto espositivo unico, con la collezione LG SIGNATURE in vetrina assieme al prestigioso marchio italiano Molteni&C. Chi avrà l'opportunità di partecipare all'evento potrà vivere in prima persona queste novità, sperimentando l’integrazione con l'hub domestico LG ThinQ ON AI e toccando con mano il futuro della tecnologia consumer secondo LG.