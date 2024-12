Lenovo si prepara a stupire al CES 2025 con il suo innovativo notebook allungabile

Il Consumer Electronics Show 2025 di Las Vegas si appresta a diventare il palcoscenico di importanti novità tecnologiche, e tra queste spicca la presentazione di un notebook allungabile di Lenovo, una versione evoluta di un prototipo svelato lo scorso anno. L'azienda, dopo aver registrato una serie di brevetti negli anni passati, sembra finalmente pronta a lanciare un prodotto che promette di innovare il mercato dei laptop. Questo articolo esplorerà le caratteristiche del nuovo ThinkBook Plus e il contesto in cui si inserisce.

Il ThinkBook Plus: caratteristiche principali

Il prodotto, denominato ThinkBook Plus, rappresenta la sesta generazione della serie concepita da Lenovo, ed è il primo laptop al mondo con uno schermo avvolgibile disponibile per il pubblico. Le immagini del dispositivo sono state condivise dal noto leaker Evan Blass su X, rivelando un design elegante e funzionalità avanzate. Uno degli aspetti più interessanti è la possibilità di allungare il display verticalmente, un'innovazione che consente maggiore versatilità e capacità di adattamento alle esigenze degli utenti.

Riprendendo sviluppi visti in passati eventi, come il Mobile World Congress 2023, Lenovo intende dimostrare le potenzialità del suo ultimo prodotto attraverso un pulsante integrato nello chassis laterale del notebook. Questo pulsante permette agli utenti di attivare l'allungamento dello schermo, e di riassorbirlo premendolo nuovamente, rendendo l’interfaccia più fruibile per diverse attività lavorative. Non trascurabile è il video diffusamente condiviso da The Verge, che mostra la funzionalità in azione e conferma le aspettative attorno al prototype.

Un passo avanti nella tecnologia dei laptop

Se venduto al pubblico, il ThinkBook Plus segnerebbe un importante passo avanti per Lenovo, capace di diventare il primo produttore a introdurre un laptop con schermo allungabile sul mercato. Complessivamente, il 2025 potrebbe rivelarsi un anno cruciale; saranno diversi i produttori che esploreranno tecnologie simili, vedendo l'introduzione di dispositivi concepiti per migliorare l'esperienza utente e rispondere a esigenze specifiche di lavoro e svago.

A ottobre 2022, Motorola Mobility, parte del gruppo Lenovo, aveva presentato un telefono "arrotolabile", anch'esso capace di adattarsi grazie a un pulsante che determinava l'espansione e la retrazione dello schermo. Questa ricerca continua per soluzioni innovative mostra un chiaro impegno da parte di Lenovo e di altre aziende nel ripensare e ridefinire quali possano essere le esperienze offerte dai dispositivi portatili.

La comodità di avere un display che può ampliare le sue dimensioni in base all'uso è senza dubbio un'opportunità che gli utenti riterranno vantaggiosa. Non resta che attendere il CES 2025 per capire fino a che punto questa innovazione sarà accolta dal mercato, aprendo magari la strada a un nuovo concepire di tecnologia portatile.