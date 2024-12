Le vendite di dispositivi indossabili: HUAWEI supera Apple mentre il mercato mostra segnali di rallentamento

Nel 2024, il mercato globale dei dispositivi da polso, comprese fitness band e smartwatch, ha registrato spedizioni totalizzate di 139 milioni di unità nei primi tre trimestri. Questi dati, forniti dall'International Data Corporation , rivelano un lieve calo dell'1% rispetto ai 140,5 milioni di dispositivi spediti nello stesso periodo dell'anno precedente. Tale diminuzione fa sorgere interrogativi sulla sostenibilità della crescita in un mercato che in passato ha mostrato tassi di espansione notevoli, suggerendo una fase di stagnazione temporanea.

HUAWEI conquista il primato delle spedizioni

Un fatto di particolar rilievo emerso quest'anno è il sorpasso di HUAWEI su Apple per quanto riguarda le spedizioni totali di dispositivi da polso. L'azienda cinese ha venduto ben 23,6 milioni di unità, con un incremento notevole del 44,3% rispetto allo stesso periodo di riferimento nel 2023. Questa performance eccezionale è supportata da una strategia di rinnovamento della gamma di prodotti, che include i nuovi Watch GT 5, GT 5 Pro e Watch D2.

HUAWEI ha inoltre adattato le proprie proposte commerciali a diverse aree geografiche, un approccio che sembra aver portato risultati positivi, in particolare nelle regioni dell'Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa. Queste scelte strategiche hanno permesso all'azienda di conquistare una fetta significativa del mercato, anche in un contesto di rallentamento generale delle vendite.

Il mercato degli smartwatch: una diminuzione globale

Nonostante i risultati incoraggianti di HUAWEI, il segmento globale degli smartwatch non versa in ottime condizioni. Nel complesso, nei primi tre trimestri del 2024 sono stati spediti solamente 112,2 milioni di smartwatch, registrando una diminuzione del 3,8% rispetto all'anno passato. Questo calo solleva interrogativi sulle condizioni del mercato, evidenziando una possibile saturazione della domanda e una maggiore competitività tra i vari produttori.

La difficoltà di mantenere tassi di crescita alti è un fenomeno noto nel settore della tecnologia, dove l'innovazione deve necessariamente affrontare sfide legate alla diversificazione e alla sostituzione dei prodotti. Nonostante ciò, HUAWEI ha saputo ribadire la propria rilevanza attraverso un'offerta diversificata e mirata, anche se è chiaro che il contesto generale rimane complesso.

Apple e il recupero nel segmento smartwatch

Pur avendo perso il primato nelle vendite complessive da polso, Apple continua a guidare il mercato degli smartwatch puri. Recentemente, l'azienda ha recuperato il primo posto nel terzo trimestre grazie al lancio del nuovo Apple Watch Series 10. Questo dispositivo ha suscitato grande interesse tra i consumatori e ha contribuito a rafforzare la posizione di Apple nel segmento, nonostante il calo generale delle spedizioni nel mercato.

Apple ha storicamente mantenuto una forte presenza nell'industria dei dispositivi indossabili, grazie alla fedeltà dei propri clienti e all'appeal del proprio marchio. La società ha investito in innovazioni attrattive e in funzionalità che rispondono alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla salute e al fitness.

Guardando al futuro, sarà fondamentale per le aziende, incluse HUAWEI e Apple, trovare nuovi modi per stimolare la domanda e spingere le vendite, in un mercato che sembra aver raggiunto un punto di saturazione.