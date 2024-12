Le sorprese quotidiane del calendario dell'avvento: scopri Oclean e le sue offerte

La tradizione del Calendario dell’Avvento è un modo atteso per contare i giorni che ci separano dal Natale, rendendo ogni giornata speciale con nuove sorprese e promozioni. Anche quest’anno, TuttoAndroid ha ideato un Calendario dell'Avvento che offre ai lettori occasioni uniche per concludere l'anno in bellezza. Ogni giorno è possibile aprire una casella con regali, sconti esclusivi o offerte sorprendenti. Se ti sei perso le promozioni precedenti, potrai sempre consultare il nostro articolo riepilogativo, poiché molte delle offerte restano attive anche dopo il giorno di apertura.

La sorpresa del giorno: focus su igiene dentale

Oggi, 11 dicembre, è il momento di parlare di un argomento importante e spesso sottovalutato: l'igiene dentale. In questo contesto, il marchio Oclean si fa portavoce di ottime soluzioni per mantenere i denti in perfetta salute. Oclean offre una gamma di spazzolini ultrasonici che sono stati già oggetto di diverse recensioni entusiastiche sui nostri canali. La promozione di oggi è incentrata sul modello Oclean X Lite, ma non finisce qui, perché anche Oclean X Lite S è incluso nell'offerta, con l'unica differenza dell'aggiunta di una pratica custodia da viaggio che funge da caricatore.

Funzionalità avanzate degli spazzolini Oclean

Oclean X Lite è un dispositivo all'avanguardia per l'igiene orale, dotato di uno schermo che semplifica l'esperienza di spazzolamento. La tecnologia integrata consente di selezionare una delle cinque modalità di pulizia disponibili e offre feedback immediato sulla qualità della spazzolatura. Grazie a un’innovativa rappresentazione grafica delle arcate dentali, l'utente può identificare visivamente le zone che necessitano di ulteriore attenzione. Una semplice pressione del pulsante di accensione permette di concentrare la pulizia nelle aree trascurate, assicurando una pulizia efficace e completa.

Ogni modalità di spazzolamento è accompagnata da un timer, che regola il tempo di pulizia da un minimo di 2 fino a 2 minuti e 20 secondi. Il dispositivo avvisa l'utente ogni 30 secondi per cambiare zona, garantendo così una cura adeguata ad ogni parte della bocca. Il cuore pulsante di Oclean X Lite/S è un potente motore a levitazione magnetica capace di raggiungere ben 72.000 movimenti al minuto. In combinazione con le testine Dupont a setole disposte a “W”, il risultato finale è una pulizia senza pari.

Autonomia e praticità: perché scegliere Oclean

La praticità di Oclean non si esaurisce nelle innovative funzionalità di spazzolamento. Questi spazzolini vantano un'autonomia eccezionale, capace di durare fino a 40 giorni con una sola ricarica. Ricaricare il dispositivo è rapido e semplice: bastano solo 3 ore utilizzando una porta USB-C per avere la batteria al massimo. La certificazione IPX7 è un ulteriore vantaggio, poiché consente di utilizzare lo spazzolino sotto la doccia e di lavarlo senza timori all'acqua dopo ogni utilizzo.

L'offerta speciale di oggi consente di acquistare Oclean X Lite/S rispettivamente a 49,90 e 59,90 euro direttamente sul sito ufficiale. Se si desidera ampliare l'acquisto, è possibile aggiungere un kit da 2 testine di ricambio e utilizzare il coupon TUTTOCLEAN durante il checkout. In questo modo, si avrà la possibilità di ricevere in omaggio le testine aggiuntive, un'opzione da non perdere per chi desidera iniziare il nuovo anno con un sorriso splendente.