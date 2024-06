Le migliori app sul calcio per il tuo smartphone

Il calcio è più di uno sport per gli italiani e, proprio per questo motivo, la maggior parte degli utenti ha almeno una o più app che strizzano l’occhio a questa attività sportiva.

Che si tratti di un software per il fantacalcio, di un gioco o di un’app per seguire i risultati della propria squadra del cuore, esistono diverse interessanti soluzioni, sia per quanto riguarda l’ambiente Android, sia nel contesto iPhone.

In questo articolo andremo proprio ad analizzare alcune delle migliori app sul calcio che sono attualmente disponibili, esplorando i diversi approcci possibili per cui uno smartphone può diventare il miglior amico di un calciofilo.

App sul calcio: un intero mondo da scoprire

Come appena accennato le opzioni disponibili sono moltissime e prevedono prevalentemente app che riguardano:

risultati e statistiche, utili per chi vuole essere sempre aggiornato sulle gare e notizie di calciomercato;

videogiochi;

app per allenatori e/o addetti ai lavori.

In questo articolo cercheremo di fornire una panoramica completa di tutte questi settori, offrendo alcune delle migliori soluzioni offerte da Play Store e Apple Store.

FotMob

FotMob è, senza ombra di dubbio, una delle migliori app sul calcio in circolazione per quanto riguarda risultati e statistiche su tale sport.

Forte di milioni e milioni di download accompagnati da recensioni più che positive, questa app offre non solo i risultati in tempo reale (con tanto di notifiche), ma anche una serie di dati che faranno la felicità di ogni calciofilo che si rispetti.

Parliamo di informazioni come formazioni, goal, cartellini, sostituzioni, calendari, classifiche e tanto altro. Dati preziosi anche per chi, occasionalmente, si occupa di scommesse online o attività simili.

Tra i campionati seguiti figurano:

Serie A, Serie B e Serie C;

Champions League;

Europa League;

Premier League;

La Liga;

Bundesliga;

Ligue 1;

Eredivisie;

MLS;

Liga MX.

Di fatto, tutto il meglio del calcio mondiale.

Sebbene esistano numerose app che svolgono compiti molto simili, per praticità e interfaccia FotMob è la soluzione migliore disponibile. Tra l’altro, si tratta di un’app fruibile sia per Android che per iOS.

Football League 2024

Per quanto riguarda i videogiochi di calcio su mobile, abbiamo deciso di andare controcorrente e di citare un titolo gratuito e non un prodotto tripla A.

Stiamo parlando di Football League 2024, un titolo che prevede una grafica piacevole e fluida, per una giocabilità nel complesso molto elevata. Il titolo offre oltre 150 squadre nazionali e 1000 club tra cui scegliere per immergersi in partite avvincenti, anche grazie alla possibilità di gestire le strategie e di un motore di gioco reattivo. La possibilità di personalizzare i team è un altro piccolo, ma apprezzabile plus.

Trattandosi di un’app gratis ha alcuni limiti e, oltre ad avere difficoltà a girare su alcuni smartphone, la pubblicità può essere un po’ invasiva.

Le alternative e i browser game

Sempre nel contesto delle migliori app sul calcio, prendendo in considerazione i videogiochi, possiamo dunque citare altri prodotti a pagamento (o con acquisti in-app) molto pregevoli come:

La versione mobile di Football Manager 2024 , il manageriale calcistico per eccellenza declinato all’ambiente Android. Anche se l’esperienza di gioco è inferiore rispetto a quella da PC, risulta comunque molto interessante;

, il manageriale calcistico per eccellenza declinato all’ambiente Android. Anche se l’esperienza di gioco è inferiore rispetto a quella da PC, risulta comunque molto interessante; EA Sports FC , che offre tutta l’esperienza tipica dei FIFA ma in ambiente mobile: un titolo che non necessita di particolari presentazioni;

, che offre tutta l’esperienza tipica dei FIFA ma in ambiente mobile: un titolo che non necessita di particolari presentazioni; Total Football, una valida alternativa ai precedenti titoli, capace di dosare azione pura con un tocco di strategia che aiuta ad aumentare l’immersività del titolo.

Non mancano poi quelli che sono i browser game che, negli ultimi anni, hanno aperto a vere e proprie app che permettono di gestire il gioco anche da smartphone.

Tra di esse possiamo citare senza ombra di dubbio Hattrick, il browser game calcistico più famoso di sempre. Di fatto, l’app offre un’esperienza di gioco raffinata, senza far patire il salto anche a chi gioca da anni e anni da PC via browser.

My Coach Football

Lasciamo da parte videogiochi e risultati, andando direttamente sul campo di gioco.

Tra le migliori app sul calcio, infatti, dobbiamo per forza citare My Coach Football: si tratta nientemeno che di uno strumento per la gestione di una squadra di calcio vera e propria.

My Coach Football è un software creato nel 2011 e, da allora, continuamente sviluppata per fornire un totale supporto per allenatori, sia nel contesto dilettantistico che in quello professionistico. L’app offre, a portata di dito, tutte le informazioni riguardo i dati anagrafici, informazioni su partite, preparazione atletica e non solo.

L’app è gratuita e, anche per chi gestisce una squadra amatoriale, può garantire spunti più che interessanti per le proprie attività.

Lavagna tattica

Terminiamo la lista delle migliori app sul calcio con la Lavagna tattica. Ancora più semplice rispetto all’app precedente, questa offre una lavagna che facilita la gestione di tattiche e delle strategie per quanto riguarda le palle inattive.

L’app presenta di base più di 40 schemi predefiniti, con possibilità di salvare le proprie modifiche. Lavagna tattica è un’app gratuita ma che, con la versione Pro, va a proporre ulteriori funzionalità interessanti.