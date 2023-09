Le differenze tra Samsung Galaxy Tab S9 Ultra e iPad Pro

La nuova serie Galaxy Tab S9 rappresenta l’apice dell’innovazione tablet di Samsung, comprendendo i modelli Tab S9, Tab S9+ e l’acclamato Galaxy Tab S9 Ultra di fascia superiore. Ogni dispositivo è alimentato da potenti chip di fascia alta e incarna le più recenti evoluzioni hardware dell’azienda. Questi tablet incarnano l’eccellenza attuale del settore, ma emerge una cruciale domanda: come si collocano rispetto agli amati Apple iPad Pro, dominatori di mercato? Attraverso un’analisi meticolosa, faremo un confronto tra le due icone del mercato dei tablet, palesando differenze e somiglianze. Scopri quindi quali sono le differenza tra Samsung Galaxy Tab S9 Ultra e iPad Pro.

Design e display del Galaxy Tab S9 Ultra e dell’iPad Pro

Il confronto tra due dei dispositivi tablet di punta, il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra e l’iPad Pro, rivela affascinanti caratteristiche di design e display che spingono i confini dell’innovazione tecnologica. Entrambi i dispositivi vantano un telaio in alluminio che incarna l’eleganza e la raffinatezza. Il design curato si traduce in una presentazione visivamente attraente e in un’esperienza tattile di qualità superiore. Sia l’iPad Pro che il Galaxy Tab S9 condividono la scelta di pannelli posteriori in alluminio, contribuendo ulteriormente a un aspetto premium e resistente.

Uno dei punti di distinzione principali è la dimensione e il peso. Il Galaxy Tab S9 Ultra si fa notare per la sua imponente stazza, superando l’iPad Pro da 12,9 pollici in termini di grandezza e peso. Con 732 grammi, il Galaxy Tab S9 Ultra è leggermente più pesante rispetto ai 682 grammi dell’iPad Pro. Il Galaxy Tab S9 Ultra si fregia della certificazione IP68, che lo protegge dall’acqua e dalla polvere, mentre questa caratteristica manca nell’iPad.

Quando ci si rivolge al reparto display, emerge una differenza chiave. Il Galaxy Tab S9 Ultra stupisce con il suo vasto display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici, arricchito da una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Con una risoluzione di 1848 x 2960 e proporzioni 16:10, questo schermo coperto da Gorilla Glass offre un’esperienza immersiva ideale per consumare contenuti e per svolgere attività in movimento. La presenza del supporto per l’input dello stilo S Pen accentua ulteriormente la versatilità di questo tablet, trasformandolo in un autentico sostituto del laptop.

D’altro canto, l’iPad Pro presenta un display LCD mini-LED Liquid Retina XDR da 12,9 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo pannello, con una risoluzione di 2048 x 2732 e un rapporto di forma 4:3, offre una luminosità straordinaria e una fedeltà cromatica eccezionale. Perfetto per attività sensibili al colore come l’editing di foto e video, l’iPad Pro è una scelta ideale per i professionisti creativi.

Entrambi i dispositivi supportano l’uso di uno stilo: il Galaxy Tab S9 Ultra con il suo stilo S Pen e l’iPad Pro con l’Apple Pencil. Va notato che l’Apple Pencil è un accessorio opzionale e richiede un costo aggiuntivo.

Prestazioni e software

Il confronto tra il Galaxy Tab S9 Ultra e l’iPad Pro dal punto di vista delle prestazioni e del software rivela dettagli significativi su entrambi i tablet di fascia alta. Entrambi i dispositivi sono dotati di processori di punta, ma il chip M2 di Apple emerge come il vincitore indiscusso. Questo processore offre un livello di potenza che si avvicina a quello dei laptop e, sebbene sia limitato dall’ecosistema iPadOS, supera comunque il chip mobile Snapdragon 8 Gen 2. Le capacità di entrambi i SoC si traducono in prestazioni da laptop, capaci di gestire attività grafiche ad alta intensità senza compromessi.

Per quanto riguarda la memoria e lo spazio di archiviazione, il Galaxy Tab S9 Ultra offre opzioni di configurazione con 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione. Dall’altra parte, l’iPad Pro è disponibile con varianti di archiviazione da 128/256/512 GB e 1 TB e 2 TB, e opzioni di memoria RAM da 8/16 GB. Questa ampia gamma di configurazioni consente agli utenti di adattare i dispositivi alle proprie esigenze specifiche, sia che si tratti di utilizzo quotidiano o di attività più intensive.

Dal punto di vista del software, l’iPad Pro sfrutta l’iPadOS, che offre funzionalità integrate per offrire un’esperienza simile a quella di un computer. Nonostante gli aggiornamenti ricevuti nel corso del tempo, il sistema operativo rimane piuttosto limitato. D’altro canto, Android si trova in una situazione simile a causa della mancanza di sviluppo del fattore di forma tablet. Fortunatamente, Samsung ha integrato una serie di nuove funzionalità nel proprio sistema operativo One UI 5.1.1, che arricchisce l’esperienza utente con ulteriori possibilità.

Fotocamera

Benché sia universalmente accettato che i tablet non siano stati inizialmente concepiti per la fotografia avanzata, la progressiva evoluzione delle tecnologie ha permesso di migliorare notevolmente le capacità fotografiche di questi dispositivi. Il confronto tra Galaxy Tab S9 Ultra e iPad Pro nell’aspetto fotografico risulta affascinante e stimolante. Il Galaxy Tab S9 Ultra, in particolare, si distingue per la sua configurazione di doppie fotocamere posizionate sia nella parte posteriore che in quella anteriore del dispositivo.

Questo impianto include una fotocamera principale da 13 MP con un’ampia apertura f/2.0 e una fotocamera ultrawide da 8 MP con apertura f/2.2. L’ulteriore sistema di doppia fotocamera sul lato frontale presenta un sensore ultrawide da 12 MP con apertura f/2.2 e un sensore da 12 MP con apertura f/2.4. Questa configurazione consente la cattura di immagini di alta qualità in condizioni di luce favorevoli e offre un’ottima performance nelle chiamate video e nelle interazioni sociali.

D’altra parte, l’iPad Pro, rivale nella competizione fotografica, non è da meno. Con una doppia fotocamera posteriore composta da una fotocamera primaria da 12 MP con apertura f/1.8 e una fotocamera ultrawide da 10 MP con apertura f/2.4, l’iPad Pro offre una solida base per la fotografia. Il suo punto di forza risiede nella presenza di un sensore LiDAR 3D TOF e un flash Quad-LED, i quali contribuiscono a una rappresentazione più realistica dei colori in ambienti poco illuminati.

La fotocamera anteriore da 12 MP con apertura f/2.4 amplifica ulteriormente le funzionalità del dispositivo, risultando idonea per le videochiamate e la comunicazione virtuale. Sebbene i tablet possano non essere la scelta primaria per gli appassionati di fotografia, il Galaxy Tab S9 Ultra e l’iPad Pro dimostrano quanto l’innovazione costante abbia migliorato la loro capacità di cattura delle immagini, portando la fotografia su tablet a nuove vette di eccellenza tecnologica.

Batteria

Nella sfida dell’eterna battaglia tra le principali piattaforme di tablet, il confronto tra Galaxy Tab S9 Ultra e iPad Pro nel contesto della batteria si rivela un aspetto di vitale importanza. Il Galaxy Tab S9 Ultra di Samsung, con la sua imponente batteria da 11.200 mAh, eredita la stessa capacità di quella presente nel suo predecessore, il Galaxy Tab S8 Ultra. Ciò che potrebbe apparire come una semplice continuazione della tradizione si trasforma in un trampolino verso nuovi orizzonti grazie all’introduzione del processore Snapdragon 8 Gen 2. Questa versione avanzata promette di ottimizzare l’efficienza energetica, risultando in una longevità superiore per l’intero dispositivo.

Un ulteriore elemento a favore dell’autonomia del Galaxy Tab S9 Ultra è rappresentato dalla presenza della One UI 5.1.1 basata su Android 13. Quest’interfaccia personalizzata dovrebbe contribuire ulteriormente a un utilizzo ottimale della batteria, permettendo al tablet di sfruttare al meglio le risorse disponibili e offrendo una durata migliorata rispetto alle iterazioni precedenti.

D’altra parte, l’iPad Pro di Apple offre una batteria da 10.758 mAh, che, grazie all’efficienza del chip M2, è stata progettata per supportare un’esperienza di utilizzo prolungata. Questo tablet si distingue come un affidabile sostituto del laptop, grazie alla potenza del suo processore e alla sua capacità di gestire attività intensive. Il vantaggio del Galaxy Tab S9 Ultra emerge nella sua ricarica rapida da 45 W, che risulta più veloce rispetto all’iPad Pro.

Questo particolare aspetto può influenzare la scelta degli utenti che cercano una carica veloce e un ritorno rapido all’azione. Va notato, però, che l’iPad Pro potrebbe richiedere più tempo per una ricarica completa, in contrasto con la rapidità offerta dal suo concorrente Samsung.

Mentre l’iPad Pro si presenta come un compagno affidabile per un uso prolungato e intensivo, il Galaxy Tab S9 Ultra si distingue grazie alla sua potenza di ricarica rapida e alla combinazione di avanzate tecnologie hardware e software che promettono di ampliare l’autonomia del dispositivo. La scelta tra questi due tablet dipenderà, dunque, dalle preferenze individuali degli utenti e dalle esigenze specifiche di utilizzo.

Galaxy Tab S9 Ultra vs iPad Pro: quale comprare?

Nel confronto tra Galaxy Tab S9 Ultra e iPad Pro sulla scelta del tablet ideale come sostituto del laptop per l’ambito lavorativo, emergono diverse considerazioni fondamentali. Per coloro che ricercano un dispositivo versatile per il lavoro professionale, l’iPad Pro si distingue come una scelta vincente. Grazie all’aggiunta dei software avanzati come Final Cut Pro e Logic Pro, Apple ha efficacemente elevato l’iPad al rango di strumento imprescindibile per i creatori di contenuti, giornalisti e professionisti dei media. Dotato di numerose applicazioni di alto livello, l’iPad Pro si erge incontrastato come il tablet più potente sul mercato, impreziosendo le esperienze lavorative con strumenti e funzionalità di straordinaria qualità.

Pur con l’attuale limitazione di potenza nell’iPadOS, si prefigura una graduale evoluzione verso una piattaforma sempre più vicina alle funzionalità di un laptop. Nel frattempo, il Galaxy Tab S9 Ultra si erge come l’eccellenza nell’ambito dei tablet Android. Con un design accattivante e dimensioni generose, il dispositivo offre vantaggi significativi per le sfide aziendali e professionali. Emerge un’importante limitazione: la carenza di applicazioni di livello professionale disponibili su Android. Questo deficit ostacola l’endorsement del Tab S9 Ultra da parte di aziende e utenti professionali, essendo difficile consigliare un dispositivo che non offre tutte le soluzioni software necessarie.

Entrambi i tablet presentano caratteristiche pregevoli e rispondono a esigenze specifiche, ma se si dispone del budget adeguato, potrebbe essere opportuno considerare alternative quali MacBook o Galaxy Book 3, in base alle necessità individuali. I laptop conferiscono potenza e performance superiori, supportate da una tastiera e un touchpad integrati, nonché da una maggiore varietà di porte di input/output.

In ultima analisi, per coloro che puntano alla massima produttività nell’ambiente professionale, l’iPad Pro si distingue come scelta preferenziale. Nel contempo, il Galaxy Tab S9 rappresenta un’interessante opzione per gli utenti Android già immersi nell’ecosistema Galaxy, nonostante l’attuale lacuna nelle applicazioni di livello professionale su questa piattaforma.