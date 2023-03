Snapdragon 8 Gen 2 vs. 8+ Gen 1 vs. 8 Gen 1: qual è il migliore?

L’introduzione del procesore Snapdragon 8 Gen 1 ha catturato l’attenzione dell’utenza Android. Forte di molte aspettative, però, ha subito dimostrato qualche problemino di troppo legato al surriscaldamento.

La problematica del chipset è stata risolta nel corso dell’anno, anche grazie al lancio di Snapdragon 8+ Gen 1.

Qualcomm però, non si è fermata e, per il 2023 ha in serbo nuove sorprese per l’utenza. Con la presentazione di Snapdragon 8 Gen 2, infatti, si è aperto un nuovo ciclo: stiamo parlando di un chipset con 4 core Cortex distinti, costruito su un nodo a 4 nm. Il tutto con un’efficienza termica mai raggiunta sinora.

Ma come si comportano questi processori se messi a confronto? In questo articolo faremo un breve confronto tra questi 3 diversi chipset.

I tre processori a confronto: panoramica dell'hardware

È chiaro che la via da seguire per Qualcomm e il settore è l'hardware a 64 bit, ma poiché c'è ancora bisogno di casi d'uso legacy a 32 bit, Snapdragon 8 Gen 2 presenta una combinazione dei core Cortex più recenti e di ultima generazione.

La cosa davvero interessante di quest'anno è il passaggio a un layout core 1 + 4 + 3, una novità per Qualcomm. Negli ultimi quattro anni, questa azienda ha utilizzato una configurazione 1 + 3 + 4 con quattro core ad alta efficienza energetica che svolgono gran parte del lavoro pesante per le attività standard e, sebbene questa volta ci sia un core in meno, le ottimizzazioni complessive con l'architettura hanno consentito un incremento dell’efficienza.

Andiamo dunque a comparare lato hardware i processori:

CPU

Snapdragon 8 Gen 2: 1 x 3.2GHz Cortex X3, 2 x 2.8GHz Cortex A715, 2 x 2.8GHz Cortex A710, 3 x 2.0GHz Cortex A510;

Snapdragon 8+ Gen 1: 1 x 3.19GHz Cortex X2, 3 x 2.75GHz Cortex A710, 4 x 1.8GHz Cortex A510;

Snapdragon 8 Gen 1: 1 x 3.0GHz Cortex X2, 3 x 2.5GHz Cortex A710, 4 x 1.8GHz Cortex A510.

GPU

Snapdragon 8 Gen 2: Adreno 740;

Snapdragon 8+ Gen 1: Adreno 730;

Snapdragon 8 Gen 1: Adreno 730.

Display

4K at 60Hz, QHD+ at 144Hz per tutte e tre le soluzioni.

Memoria

Snapdragon 8 Gen 2: LPDDR5X;

Snapdragon 8+ Gen 1: LPDDR5;

Snapdragon 8 Gen 1: LPDDR5.

Decodifica

Snapdragon 8 Gen 2: AV1, H.265, VP9;

Snapdragon 8+ Gen 1: H.265, VP9;

Snapdragon 8 Gen 1: H.265, VP9.

Connettività

Snapdragon 8 Gen 2: Snapdragon X70 5G modem, fino a 10Gbit downlink, FastConnect 7800 con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3;

Snapdragon 8+ Gen 1: Snapdragon X65 5G modem, fino a 10Gbit downlink, FastConnect 6900 with Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2;

Snapdragon 8 Gen 1: Snapdragon X65 5G modem, fino a 10Gbit downlink, FastConnect 6900 with Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2.

Camera e video

Obiettivo da 200 MP, ritardo dell'otturatore zero da 108 MP, ritardo dell'otturatore zero da 64 MP + 36 MP, HEIF a 10 bit (per tutti e tre i processori). Video HDR 8K a 30 fps, 4K a 120 fps, 720p a 960 fps per tutte e tre le soluzioni.

Considerazioni

La nuova configurazione, con una maggiore attenzione lato prestazioni, consente allo Snapdragon 8 Gen 2 di fare molto meglio con i carichi di lavoro multi-core. La decisione di utilizzare i vecchi core Cortex A710 e A510 è stata chiaramente resa necessaria dalla necessità di lavorare con app a 32 bit.

C'è molto da apprezzare sul fronte gaming l'Adreno 740, che ha un discreto aumento rispetto all'Adreno 730 dello scorso anno. La cosa interessante qui è che c'è il ray tracing, quindi potremmo vedere giochi per dispositivi mobili che sfruttano tale tecnologia.

Un'altra novità di questa generazione è la decodifica AV1: questa è stata un'evidente omissione l'anno scorso, quindi è bello vedere Qualcomm ammettere il proprio errore e rimediare. Lo Snapdragon 8 Gen 2 raccoglie anche un nuovo modem Wi-Fi che include Wi-Fi 7, ma è improbabile che la funzione venga sfruttata dalla maggior parte dei produttori, data la scarsità di router Wi-Fi 7 attualmente sul mercato.

Performance a confronto

Grazie alla nuova configurazione del core, lo Snapdragon 8 Gen 2 ha un vantaggio considerevole rispetto ai suoi due precedessori nei punteggi multi-core, e il Cortex X3 ha un leggero vantaggio sull'X2 per i carichi di lavoro single-core.

L'Adreno 740 ha un enorme vantaggio rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1 in particolare, e questo è dovuto ai problemi di throttling termico che hanno afflitto l’hardware proposto nel 2022 da Qualcomm. Va comunque detto che il produttore aveva già limitato la problematica con il lancio sul mercato di 8+ Gen 1.

Sebbene ci sia un notevole aumento con lo Snapdragon 8 Gen 2, difficilmente si notano differenze nell'uso quotidiano. Lo Zenfone 9 con Snapdragon 8+ Gen 1, prova alla mano, risulta altrettanto fluido in tutte le attività quotidiane con la maggior parte dei giochi.

Quindi, se stai considerando Snapdragon 8 Gen 2 concentrandoti sul fatto che sarà notevolmente più veloce nell'uso quotidiano, non è così. L’incremento c’è ma, a meno di non mettere sotto forte stress la macchina, non sono così percepibili. Lo Snapdragon 8 Gen 2 è assolutamente straordinario per i giochi e riesce a fornire prestazioni sostenute senza alcun tipo di throttling.

La parte migliore è che non c'è surriscaldamento anche durante sessioni prolungate e intense di gaming, quindi se giochi spesso sul tuo telefono e stai prendendo in considerazione un aggiornamento quest'anno, troverai molto da apprezzare con lo Snapdragon 8 Gen 2.

Durata delle batterie

Il più grande elemento di differenziazione per Snapdragon 8 Gen 2 è la durata della batteria, con le modifiche di Qualcomm per il 2023 che spingono in alto le prestazioni. Test alla mano, iQOO 11 dura molto più a lungo di iQOO 9 Pro a parità di utilizzo simile.

Questa dovrebbe essere una buona notizia per coloro che stanno cercando un nuovo smartphone nel 2023; l'8 Gen 2 offre prestazioni eccellenti anche con un uso intenso.

L'8+ Gen 1aveva già risolto molti dei problemi in questo contesto e Qualcomm ha proseguito con efficacia lungo questa strada attraverso il lancio del suo processore più recente.

Snapdragon 8 Gen 2 vs. 8+ Gen 1 vs. 8 Gen 1: vale la pena cambiare dispositivo?

Sebbene lo Snapdragon 8 Gen 2 non offra particolari nuove funzionalità, fa assolutamente la differenza in aree chiave, come gaming e durata della batteria. La piattaforma è molto migliorata sotto questi punti di vista, con prestazioni di gioco migliori, soprattutto rispetto ad eventuali surriscaldamenti con l’utilizzo prolungato.

Anche per chi non gioca però, esiste il vantaggio delle batterie. In questo senso, il vantaggio si stima intorno ai 45 minuti/un’ora di autonomia in più-

Aggiungi la decodifica AV1 e la connettività Wi-Fi 7 e Snapdragon 8 Gen 2 risultano altre funzioni che, seppur non cruciali al momento, proiettano questi chipset verso il futuro. Quindi, se stai valutando un aggiornamento nel 2023, potresti effettivamente pensare di optare per l’ultima generazione Snapdragon.