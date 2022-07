Come aumentare le prestazioni dei giochi su smartphone Android

Sono ormai lontani i tempi in cui sui nostri telefononi poteva al massimo girare Snake. I dispositivi odierni infatti, sono di fatto una sorta di console portatile, con una serie di titoli anche piuttosto complessi.

Con l’evolversi di Android, questa piattaforma è diventata sempre più a misura per i videogiocatori con titoli che hanno poco da invidiare a computer e console. In tal senso però, vanno fatti i conti con le prestazioni dell’hardware.

Sapevi che puoi modificare alcune opzioni sul tuo telefono Android per rendere i tuoi giochi ancora più fluidi? Alcune di esse sono molto facili da apportare e non hai nemmeno bisogno dell’accesso da root per la maggior parte dei casi.

In questo articolo andremo proprio a vedere come ottimizzare Android per far girare al meglio i tuoi videogiochi preferit sul tuo smartphoni.

Modifica il refresh rate dello schermo

Maggiore è la frequenza di aggiornamento dello schermo, migliore è la sensazione visiva che ottieni dai tuoi giochi, grazie alle animazioni molto più fluide. Passare a un refresh rate elevato è uno dei modi più semplici per aumentare le prestazioni di un titolo su Android senza operazioni troppo invasive.

Molti dispositivi che adottano questo OS, inclusi i modelli di punta di Samsung e OnePlus, ti consentono di modificare la frequenza di aggiornamento in maniera molto semplice. Sui telefoni che supportano questa funzione (non tutti i telefoni lo fanno), ecco come aumentare tale valore:

avvia l’app Impostazioni sul telefono e tocca Display ;

sul telefono e tocca ; seleziona Avanzate nella schermata risultante;

nella schermata risultante; tocca Frequenza di aggiornamento ;

; seleziona la frequenza di aggiornamento più alta possibile dalle opzioni sullo schermo.

Poiché esistono versioni diverse di Android, i passaggi precisi variano da un dispositivo all’altro. Controlla il tuo modello esatto di telefono online se non riesci a trovare l’opzione e sei sicuro che il tuo dispositivo abbia comunque la possibilità di modificare il refresh rate.

Passa a una connessione Internet veloce

Se giochi online sul tuo telefono Android, la velocità della tua connessione Internet influisce sulle tue prestazioni di gioco. Questo perché il software utilizzati devono inviare e ricevere costantemente dati. Se la tua connessione Internet è scarsa, questo trasferimento di dati richiede più tempo, con evidenti ripercussioni sull’esperienza di gioco.

Pertanto, per assicurarti che i tuoi giochi online siano fluidi e senza ritardi come quelli offline, considera l’utilizzo di una connessione Internet veloce quando giochi. Puoi utilizzare qualsiasi connessione abbastanza veloce: potrebbe essere una linea Wi-Fi o anche una connessione dati mobile, soprattutto se hai accesso al 5G.

Per agire in tal senso, ti consiglio di dare uno sguardo a questo articolo per migliorare le prestazioni della linea Wi-Fi.

Attiva la modalità 4x MSAA

La modalità Force 4x MSAA (anti-aliasing multicampione) è un’opzione presente su alcuni telefoni Android che migliora notevolmente la qualità dei giochi eseguiti.

È di gran lunga la migliore impostazione delle opzioni per gli sviluppatori per incrementare le prestazioni dei giochi in ambiente Android. Questa agire su prestazioni e grafica nei giochi che utilizzano la tecnologia OpenGL 2.0.

Questa funzione viene disabilitata sulla maggior parte dei telefoni poiché scarica la batteria abbastanza rapidamente. Se non sei troppo preoccupato di ciò e desideri la migliore esperienza di gioco possibile sul tuo telefono, puoi attivare questa funzione.

Nota bene: non tutti i telefoni là fuori supportano Force 4x. Se il tuo lo fa, ecco come abilitarlo:

apri l’app Impostazioni , tocca I nformazioni sul telefono e tocca Numero build per sette volte. Il tuo telefono dovrebbe comunicarti che ora sei riconosciuto come sviluppatore;

, tocca I e tocca per sette volte. Il tuo telefono dovrebbe comunicarti che ora sei riconosciuto come sviluppatore; torna al menu delle impostazioni principali e tocca Sistema ;

; tocca Opzioni sviluppatore ;

; trova l’opzione con dicitura Force 4x MSAA e attivala.

Se questi passaggi non funzionano per te, cerca Force 4x utilizzando la barra di ricerca in alto nell’app Impostazioni. Ricorda, le opzioni sviluppatore devono essere abilitate prima di effettuare la ricerca.

Fai le “pulizie di primavera” sul tuo telefono

Se hai salvato dei file sul tuo telefono che non intendi più utilizzare, dovresti sbarazzarti di quei file per migliorare le prestazioni del dispositivo. Queste prestazioni migliorate influenzeranno positivamente le tue sessioni di gioco, così come qualunque altra attività sullo smartphone.

Il tuo telefono Android raccoglie contenuti spazzatura da molte fonti: reminiscenze delle app disinstallate, i vecchi file multimediali e i documenti inutilizzati fanno tutti parte di questa spazzatura. Fai attenzione anche a foto e video che, molto facilmente, costituiscono il grosso dei dati sul tuo telefono.

Puoi utilizzare una funzione integrata su molti telefoni Android per trovare i file inutilizzati ed eliminarli in modo sicuro dal telefono. Ecco come trovare e utilizzare questa funzione:

accedi alle Impostazioni sul tuo telefono e tocca Memoria ;

; tocca il pulsante Libera spazio ;

; seleziona gli elementi che non usi più e tocca Libera in basso a destra;

in basso a destra; cancella tutto il superfluo.

Ovviamente poi, esistono diverse app che permettono di pulire smartphone Android per incrementare le prestazioni.

Abilita Dolby Atmos Sound

La modalità sonora Dolby Atmos migliora notevolmente la qualità audio dei tuoi giochi. Se disponi di un telefono Android che lo supporta, puoi attivare questa funzione e goderti un’audio di qualità superiore.

La maggior parte dei telefoni Samsung Galaxy ha questa funzione e puoi attivarla e disattivarla dal menu Impostazioni. Ecco come:

apri l’app Impostazioni sul telefono e tocca Suoni e vibrazione ;

; tocca Qualità audio ed effetti nella schermata seguente;

nella schermata seguente; attiva Dolby Atmos.

Usa un’app per aumentare le prestazioni

Con sempre più persone che giocano sui loro telefoni Android, sono diversi gli sviluppatori che hanno realizzato app in grado di ottimizzare automaticamente gli smartphone lato gaming.

Queste app di potenziamento del gioco modificano varie opzioni sul telefono per garantire che lo stesso possa far girare i giochi senza problemi (disattivano anche le notifiche in modo da non essere interrotto durante le sessioni). Non è necessario ottimizzare manualmente ciascuna opzione poiché l’app lo fa per te con pochi semplici tocchi.

Game Booster è un’app gratuita di ottimizzazione dei giochi che puoi utilizzare per rendere il tuo dispositivo Android adatto a tale scopo. Non solo: alcuni particolari smartphone offrono app simili già integrate nel sistema operativo.

Utilizza un accessorio per il giocare con il telefono

Oltre al software, puoi apportare modifiche al tuo hardware per migliorare i giochi sul tuo dispositivo Android.

Ad esempio, puoi ottenere un controller di gioco esterno per giocare sul tuo telefono. Questo controller ti aiuterà a controllare meglio le tue mosse nei tuoi giochi.

La maggior parte di questi accessori di gioco sono facili da installare. Basta collegarli al telefono e iniziano a funzionare senza installazioni e operazioni simili.

Overclocca la CPU del telefono

Infine, qualcosa di più pratico per i veri appassionati di giochi mobile. L’overclocking della CPU del telefono ti consente di ottenere più potenza dallo stesso processore. Ciò consente aigiochi di elaborare più elementi contemporaneamente e ciò si traduce in una migliore esperienza.

Puoi overcloccare la CPU sulla maggior parte dei telefoni Android disponibili. Tuttavia, tieni presente che dovrai eseguire il root del telefono prima di poter agire in tal senso. Se non hai piena coscienza di ciò che stai facendo, potrebbe essere meglio non farlo o rischi di rovinare il tuo dispositivo.

Per overcloccare un telefono Android, devi prima installare un kernel personalizzato. Quindi puoi utilizzare un’app come il popolare Franco Kernel Manager per overcloccare la tua CPU. L’overclock renderà il tuo telefono più caldo e ridurrà la durata della batteria, tienine dunque conto prima di agire in tal senso.

Ottimizza Android per i giochi

Se il tuo dispositivo Android è la tua console gaming principale, i suggerimenti sopra ti aiuteranno a migliorare le prestazioni in questo ambiente. Alcune modifiche qua e là faranno in modo che il tuo dispositivo gestisca meglio i tuoi giochi preferiti, con prestazioni degne di tale nome.

Tieni presente che la lista dei migliori giochi su Android è alquanto vasta e, per far girare questi titoli, è comunque necessario avere una base hardware con specifiche tecniche adatte.

Fonte makeuseof.com