OnePlus Nord 2T è ufficiale: tutte le specifiche e il prezzo del mid-range

Nel luglio 2021 OnePlus lanciava il Nord 2, il seguito ufficiale dell’originale OnePlus Nord che ha dato il via all’apprezzata serie del gigante di Shenzhen. Il Nord 2, nonostante qualche criticità, è stato comunque uno dei migliori telefoni OnePlus, principalmente in termini di rapporto qualità-prezzo.

Proprio nelle scorse ore l’azienda cinese ha ufficializzato OnePlus Nord 2T, una sorta di evoluzione di OnePlus Nord 2. Come già visto con altri modelli “T” della famiglia OnePlus, anche questo telefono si presenta come un leggero miglioramento rispetto all’originale Nord 2. Gli aggiornamenti principali riguardano il processore, la velocità di ricarica e la fotocamera frontale.

Partendo proprio dall’hardware, il processore passa dal Mediatek Dimensity 1200 di OnePlus Nord 2 al Dimensity 1300: questo chip dovrebbe consentire al nuovo telefono di OnePlus di raggiungere velocità leggermente superiori e forse anche di poter disporre di una maggiore durata della batteria. Nel frattempo, la ricarica passa dalla velocità di 65 W del Nord 2 alla velocità di 80 W che abbiamo visto per la prima volta su OnePlus 10 Pro.

La fotocamera frontale migliora, passando da un vecchio sensore da 32 MP a uno più recente, lo stesso che appare sul 10 Pro. Il comparto foto posteriore rimane praticamente lo stesso.

Al di là di questi aggiornamenti, la maggior parte delle specifiche rimane la stessa del Nord 2. Troviamo quindi una batteria da 4.500 mAh, un display OLED da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, 12 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. Non è presente il jack per cuffie e non compare nemmeno uno slot per schede microSD.

Infine, il telefono è disponibile in due colori, ovvero Jade Fog e Grey Shadow. Venendo infine ai prezzi stabiliti da OnePlus per i mercati europei, il costo di Nord 2T sarà di 399 euro per la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna avrà un prezzo di partenza di 499 euro.

Fonte Android Authority