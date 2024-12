Lancio ufficiale di HONOR Magic 7 RSR Porsche Design: un smartphone di alto livello per il mercato

HONOR ha recentemente svelato il suo nuovo smartphone di punta, il Magic 7 RSR Porsche Design, durante un evento dedicato al mercato cinese. Questo dispositivo, considerato uno dei più prestigiosi dell’azienda, combina un design sportivo con una tecnologia all’avanguardia. Dopo le indiscrezioni che hanno preceduto il lancio e le informazioni trapelate sui modelli Pro e Lite destinati al mercato italiano, ora è giunto il momento di esplorare da vicino le caratteristiche di questo smartphone.

Design e dimensioni del nuovo smartphone

Il design del HONOR Magic 7 RSR Porsche Design si distingue per la sua elegante ed audace presenza sul mercato. Il dispositivo è disponibile in due affascinanti colorazioni: viola e grigio, e porta con sé un aspetto robusto. Le sue dimensioni sono di 162,7 x 77 x 8,8 mm, con un peso di 228 grammi. La porzione frontale è dominata da un display da 6,8 pollici con risoluzione FHD+ , capace di offrire una luminosità massima di 5000 nit e un refresh rate di 120 Hz, garantendo così un’ottima esperienza visiva. Al di sotto di questo schermo, è presente uno scanner a ultrasuoni per la lettura delle impronte digitali, un elemento che conferisce un ulteriore livello di sicurezza e funzionalità.

Potente configurazione interna e sistema operativo

Sotto il cofano, il HONOR Magic 7 RSR Porsche Design è alimentato da un processore Snapdragon 8 Elite, abbinato a una GPU Adreno 830, che promette eccellenti prestazioni sia per i giochi che per le applicazioni più impegnative. Il dispositivo è dotato di MagicOS 9.0, una versione personalizzata di Android 15, arricchita da funzionalità innovative come traduzioni automatiche, tematiche interattive e gestione delle note. Altre peculiarità includono un avanzato sistema di intelligenza artificiale per il riconoscimento di codici e un firewall antifrode. Inoltre, il riconoscimento facciale è progettato per garantire un accesso ultraveloce e sicuro, evidenziando l’approccio di HONOR verso la sicurezza e la facilità d’uso.

La ricca dotazione di fotocamere: un aspetto distintivo

Uno degli aspetti più affascinanti del HONOR Magic 7 RSR Porsche Design è senza dubbio il suo sistema di fotocamere. Sul retro, il dispositivo è equipaggiato con un triplo modulo fotocamera che include un obiettivo grandangolare da 50 MP, dotato di un’apertura variabile f/1,4-2,0, tecnologia LOFIC e stabilizzazione dell’immagine ottica . Accanto a questo, vi è un modulo ultragrandangolare da 50 MP che offre un campo visivo di 122 gradi. Inoltre, il teleobiettivo periscopico da 200 MP con apertura f/1,88 offre uno zoom ottico 3x e uno zoom digitale fino a 100x, rendendo il dispositivo particolarmente versatile per la fotografia. Sul fronte, la fotocamera per i selfie integra un sensore grandangolare da 50 MP, con un modulo di profondità 3D, per scatti di alta qualità.

Altre caratteristiche e funzionalità superiori

Il HONOR Magic 7 RSR Porsche Design non si limita a un’ottima fotocamera e a un design accattivante. Il dispositivo monta una batteria di lunga durata da 5850 mAh, che supporta cariche rapide sia cablate che wireless. La ricarica cablata raggiunge 100W, mentre quella wireless arriva a 80W, permettendo agli utenti di riequilibrare l’energia in tempi brevi. In aggiunta, il dispositivo è dotato di un sistema di comunicazione satellitare bidirezionale, doppio chip Wi-Fi, e chiamate intelligenti con riduzione del rumore AI, rendendolo all’avanguardia nelle comunicazioni e nella connettività.

Prezzi e disponibilità nel mercato italiano

Infine, per quanto riguarda il prezzo, il HONOR Magic 7 RSR Porsche Design è offerto in due varianti di memoria. Il modello da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna ha un costo di 7999 yuan, che equivale a circa 1.050 euro. Per la versione potenziata, con 24 GB di RAM e 1 TB di memoria, il prezzo sale a 8999 yuan, circa 1.180 euro. Al momento, non è confermata la disponibilità del dispositivo in Italia, anche se si auspica un arrivo simile a quello del suo predecessore. Nel corso del 2025, è prevista invece l’introduzione del modello HONOR Magic7 Pro, con interessanti promozioni per il preordine, tra cui un voucher di 200 euro e coupon esclusivi in palio.