lancio del nuovo lacie rugged ssd pro5: l'alleato ideale per i professionisti della creatività

LaCie, il brand di Seagate Technology, ha recentemente introdotto il suo nuovo disco rigido, il LaCie Rugged SSD Pro5, progettato specificamente per soddisfare le esigenze dei professionisti nel campo della creatività. Questa unità rappresenta un'ottima soluzione per filmmaker, fotografi e audio specialist, poiché combina prestazioni elevate a una grande affidabilità. Con una connessione Thunderbolt 5, il dispositivo si propone di semplificare e velocizzare il lavoro degli utenti, garantendo un flusso di lavoro senza intoppi.

prestazioni eccezionali per uso professionale

Il LaCie Rugged SSD Pro5 è concepito per offrire velocità di lettura e scrittura impressionanti, arrivando fino a 6700 MB/s in lettura e 5300 MB/s in scrittura. Questa rapidità di funzionamento permette agli utenti di gestire progetti complessi, come l'editing in real-time di girato RAW a risoluzione 8K e 6K, senza compromettere le prestazioni. Grazie a queste caratteristiche, i professionisti della creatività possono concentrarsi sulla loro arte e sul prodotto finale, lasciando da parte le preoccupazioni relative alla velocità e all'affidabilità del dispositivo di archiviazione. Disponibile in diverse capienze, fino a un massimo di 4TB, il LaCie Rugged SSD Pro5 si adatta perfettamente alle diverse esigenze di archiviazione.

robustezza e design pensato per i professionisti

Una delle principali caratteristiche che contraddistingue il LaCie Rugged SSD Pro5 è la sua resistenza. Questo dispositivo è progettato per resistere a cadute fino a 3 metri, ed è classificato con la marcatura di protezione IP68. Ciò significa che è resistente alla polvere e all'acqua fino a oltre un metro di profondità, offrendo così una protezione superiore durante l'uso in ambienti difficili. Inoltre, è in grado di sopportare la pressione di un veicolo che pesa fino a 2 tonnellate, assicurando la massima sicurezza per i dati archiviati.

Il design dell'unità è stato curato da Neil Poulton e mantiene le linee classiche delle unità rugged, grazie a un guscio in gomma duro. Con dimensioni di 17mm × 65mm × 98mm e un peso di 150g, il LaCie Rugged SSD Pro5 è facile da trasportare, ideale per i professionisti che si muovono spesso. Oltre al design, LaCie ha fatto un passo verso la sostenibilità, affermando che il 45% dei materiali utilizzati è riciclato, rendendo il prodotto non solo performante, ma anche ecologico.

compatibilità e garanzia a lungo termine

La compatibilità è un altro punto forte del LaCie Rugged SSD Pro5. L'unità è in grado di funzionare con Thunderbolt 5, Thunderbolt 4 e con porte USB-C che supportano le velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps. Questo la rende versatile, permettendo agli utenti di utilizzarla con vari dispositivi, tra cui macOS, iPad Pro e Windows.

Per garantire la tranquillità degli utenti, LaCie offre una garanzia limitata di 5 anni, insieme a un servizio di Recupero Dati di emergenza, così da proteggere i dati da eventuali perdite accidentali. Questo servizio rappresenta una rete di sicurezza fondamentale per i professionisti che non possono permettersi di perdere il loro lavoro.

disponibilità e prezzi nel mercato attuale

Il LaCie Rugged SSD Pro5 è previsto sul mercato entro la fine del mese, con prezzi che partono da 399,99 dollari per il modello da 2TB e arrivano a 599,99 dollari per la versione da 4TB. Considerando che le unità SSD con supporto Thunderbolt 5 rimangono ancora una rarità, la disponibilità di questo prodotto rappresenta una concreta opportunità per i professionisti del settore. I modelli sono perfettamente compatibili anche con la Thunderbolt 4 dei più recenti MacBook Pro e Mac mini M4, e possono essere utilizzati con connessione USB-C, sebbene a velocità di trasferimento inferiori.

La confezione del LaCie Rugged SSD Pro5 include un cavo Thunderbolt 5, facilitando ulteriormente l'uso immediato del dispositivo. Con questa nuova offerta, LaCie si conferma un punto di riferimento nel mercato degli storage professionali, rispondendo in modo puntuale alle esigenze di un settore in continua evoluzione.