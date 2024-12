La recensione del dissipatore a liquido ASUS ProArt LC 360: prestazioni, design e test

Nell’ambito delle soluzioni di raffreddamento per CPU, il nuovo ASUS ProArt LC 360 rappresenta un'interessante novità per i consumatori e gli appassionati di tecnologia. Questo dissipatore a liquido all-in-one è il più recente membro della serie ProArt di ASUS, specializzata in prodotti di alta qualità per creativi e professionisti nel campo della grafica. Con un design elegante e funzionalità avanzate, il ProArt LC 360 si propone come una valida alternativa nel panorama dei dissipatori da 360 millimetri.

Design e caratteristiche estetiche del ASUS ProArt LC 360

Il design del ProArt LC 360 è concepito per soddisfare le aspettative degli utenti che cercano sia performance elevate che un'estetica raffinata. Con una finitura completamente nera e dettagli curati, questo dissipatore si distingue per un look minimalista che lo rende facilmente integrabile in diverse configurazioni di PC. A differenza di altri modelli che utilizzano luci LED RGB, ASUS ha scelto di optare per un aspetto più sobrio, caratterizzato da una striscia LED dedicata che serve come indicatore dello stato del sistema, informando l’utente su temperature, carico e velocità delle ventole.

La struttura di questo dissipatore include un radiatore di 360 mm da abbinare a tre ventole da 120 mm. Le ventole fornite, di tipo Alphacool Apex Stealth Metal Power, sono rinomate per la loro alta capacità di pressione statica e possono raggiungere una velocità massima di 3.000 RPM. Questo consente di ottenere un alto flusso d'aria, supportando così un raffreddamento efficiente anche in condizioni di carico pesante. La rumorosità, tuttavia, potrebbe risultare elevata a pieno regime, il che è un aspetto da considerare per utenti particolarmente sensibili al rumore.

Specifiche tecniche e compatibilità

Il dissipatore ASUS ProArt LC 360 è progettato per offrire un’ampia compatibilità con i più recenti processori, inclusi i modelli Intel Core Ultra 200 e AMD Ryzen 9000. Questo aspetto è cruciale poiché garantisce che il prodotto possa essere utilizzato su una vasta gamma di schede madri, rendendolo accessibile a un ampio pubblico. La base del dissipatore è realizzata in rame, mentre il radiatore è in alluminio, prevedendo una costruzione robusta che mira a ottimizzare il trasferimento di calore.

Le dimensioni generali del radiatore sono 394 x 120 x 27 mm e i tubi che trasportano il refrigerante in forma liquida misurano 45 centimetri di lunghezza, con un rivestimento in gomma. Inoltre, il sistema è dotato di un software che consente di personalizzare l’indicatore LED, permettendo all'utente di monitorare lo stato del dissipatore in modo pratico e intuitivo.

Prestazioni in condizioni di stress

Durante i test, il ProArt LC 360 è stato sottoposto a un tipo di stress significativo, utilizzando il processore Intel Core Ultra 9 285K con un massimo di operatività che raggiunge i 250 watt. I test hanno coinvolto il software Cinebench R23, un benchmark comunemente utilizzato per valutare la performance delle CPU sotto carico.

Le performance di raffreddamento del ProArt LC 360 si sono rivelate all’altezza delle aspettative, mantenendo le temperature della CPU sotto i 78°C in condizioni di carico massimo. Tuttavia, è emerso che l’utilizzo della modalità Silent è preferibile nella maggior parte dei casi, dato che le differenze di temperatura tra le diverse modalità di funzionamento non giustificano il rumore prodotto a pieno regime. Infatti, le misurazioni sonore hanno rivelato che la modalità di funzionamento a 3.000 RPM produce una rumorosità che raggiunge i 63 dBA, significativamente più elevata rispetto ai 50 dBA in modalità Silent.

Prezzo e disponibilità sul mercato

Il dissipatore ASUS ProArt LC 360 è già disponibile presso i principali rivenditori, tra cui Amazon Italia, con un prezzo compreso tra i 230 e i 250 euro. Questa fascia di prezzo si colloca nella media del mercato per prodotti simili, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo considerati i materiali e le performance offerte.

In sintesi, il ProArt LC 360 si presenta come una scelta interessante per chi cerca un dissipatore a liquido performante e dal design elegante, con l’unico caveat della rumorosità a carico massimo. Per gli utenti, soprattutto quelli interessati al design e alla silenziosità, potrebbe rappresentare una soluzione valida per il raffreddamento delle più recenti CPU.