La culla smart di Bosch con AI per un monitoraggio avanzato dei neonati: ecco tutto quello che c'è da sapere

Bosch ha presentato durante il CES 2025 di Las Vegas un interessante progetto nel campo dell'assistenza infantile, consapevole delle preoccupazioni dei genitori riguardo la salute e il benessere dei loro figli. La culla intelligente, denominata Revol, promette di offrire un'ampia gamma di funzionalità grazie all'integrazione di intelligenza artificiale e una serie di sensori progettati per fornire informazioni preziose sul neonato. Sebbene non ci siano ancora dettagli certi sui tempi di commercializzazione e sul prezzo finale, le potenzialità di questo dispositivo catturano già l'attenzione di molti.

Caratteristiche innovative di Revol

Il design della culla Revol ricorda da vicino quello di altri dispositivi intelligenti già presenti sul mercato, come lo Snoo, una culla sviluppata per facilitare il sonno dei neonati attraverso specifici movimenti orizzontali. Tuttavia, a differenza di Snoo, che si limita a queste oscillazioni, Revol offre un approccio più versatile. Questa culla è in grado di muoversi anche in verticale, permettendo una regolazione del materasso per sollevare e abbassare il bambino come un piccolo montacarichi, contribuendo così a un sonno più sereno.

Uno degli aspetti più salienti di questa innovativa culla è la sua funzionalità di baby-monitor. Revol è dotata di un sistema di collegamenti video in tempo reale, utile per le caregiver e gli operatori sanitari che possono tenere d'occhio il neonato da remoto. Il bracciolo estensibile della culla ospita un array di sensori che raccolgono dati non solo dall'interno della culla, ma anche dall'ambiente circostante, consentendo un monitoraggio costante e accurato.

Monitoraggio della salute e dell'ambiente

Un punto fondamentale del progetto è il sensore radar a onde millimetriche, che è in grado di misurare con precisione la frequenza cardiaca e la respirazione del bambino. Questi dati vengono poi rilavati su un'app dedicata per i genitori o le babysitter, offrendo loro la possibilità di visualizzare in tempo reale statistiche e report dettagliati sui parametri vitali del neonato. Non solo, la culla raccoglie anche dati fondati sulle condizioni ambientali, come la temperatura, l'umidità, e la qualità dell'aria, aspetti spesso trascurati ma essenziali per creare un ambiente sicuro per i più piccoli.

Funzionalità avanzate con intelligenza artificiale

Revol integra sofisticate capacità di intelligenza artificiale, in particolare attraverso l'uso della computer vision, che consente di rilevare oggetti nel lettino. Ad esempio, la culla è in grado di identificare se una coperta o un peluche ostruisce il viso del bambino, attivando un avviso per i genitori in caso di situazioni potenzialmente rischiose. Questa funzione non solo mira a garantire la sicurezza del neonato, ma rappresenta anche un passo avanti significativo nell'integrazione della tecnologia nella vita quotidiana delle famiglie.

Prospettive future: quando sarà disponibile?

Attualmente, non vi sono conferme riguardo la disponibilità di Revol nei mercati internazionali. Bosch prevede di condurre test del prodotto in Cina, segnando il primo passo nella sua potenziale introduzione globale. Le aspettative sono alte e si prevede che, se tutto andrà secondo i piani, Revol potrebbe arrivare anche negli Stati Uniti e in Europa nel corso dell'anno 2024, compresi gli adeguati permessi normativi. Sul fronte economico, le cifre attese si aggirano intorno ai 1200 dollari, un prezzo considerato alto ma sostenuto dalle possibilità di trasformazione della culla in fasciatoio, garantendo così una maggiore praticità e sicurezza per il genitore e il bambino.

Un'attesa ed interessante evoluzione quella di Bosch nel settore della puericultura, che pone l'accento su come la tecnologia possa migliorare e facilitare la vita quotidiana delle famiglie moderne.