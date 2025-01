iOS 18.3: nuove funzionalità e correzioni in arrivo per gli iPhone

La settima versione di iOS, la 18.3, vedrà la luce prossimamente, dopo un periodo di beta testing che è iniziato a metà dicembre. Anche se non si tratta di un aggiornamento considerevole, porta con sé diverse novità, modifiche e risoluzioni di problemi per gli utenti di iPhone.

Novità nelle notifiche

Un cambiamento significativo riguarda le notifiche riassuntive, una funzione vincente ma che ha avuto dei problemi nel fornire sintesi corrette delle notizie. Con iOS 18.3, Apple ha deciso di sospendere temporaneamente la funzionalità di sintesi per le app di notizie. Tuttavia, le notifiche riassunte ora si distinguono grazie a un testo in corsivo, che le rende più visibili rispetto a quelle normali. L'azienda ha assicurato che nelle prossime versioni ci saranno miglioramenti per questa funzione, con la possibilità di gestire facilmente le impostazioni direttamente dalla schermata di blocco.

Aggiornamenti di Visual Intelligence

I modelli di iPhone 16 ora includono un pulsante di Controllo della Fotocamera, che consente l’accesso a Visual Intelligence, una nuova funzione pensata per fornire informazioni su ciò che ci circonda. Ad esempio, gli utenti possono toccare e mantenere premuto il pulsante per ottenere orari o recensioni di un ristorante mentre vi passano accanto. Con iOS 18.3, sono stati introdotti alcuni miglioramenti: è possibile aggiungere eventi al Calendario direttamente da manifesti o volantini e la tecnologia è ora in grado di riconoscere animali e piante. Questa funzionalità, però, non è disponibile per altri modelli di iPhone.

Miglioramenti all’app Calcolatrice

Un’altra notizia interessante per gli appassionati di calcoli è il ritorno di una funzione nell’app Calcolatrice, che era stata rimossa in un aggiornamento precedente. Adesso, toccando il segno di uguale una seconda volta, gli utenti possono ripetere l’ultima operazione matematica. Questa funzione risulta particolarmente utile per chi si occupa di calcoli finanziari, come ad esempio il calcolo degli interessi composti.

Riferimenti a Black Unity

Nell’aggiornamento tvOS 18.3 dedicato all’Apple TV, ci sono segnalazioni riguardo a un piano per la campagna Black Unity, identificata nel codice con la dicitura "UNITY25". Negli anni passati, Apple ha lanciato campagne simili, che hanno incluso nuovi cinturini per Apple Watch, quadranti e sfondi per iPhone. Sebbene i dettagli su cosa aspettarsi siano ancora poco chiari, si prevede che Apple potrebbe annunciare qualche novità la prossima settimana.

Bug fixes e altre correzioni

Già molto attesa, iOS 18.3 si occupa anche di fixare alcuni bug noti, in particolare riguardanti Siri e Apple Music. Ci sarà una risoluzione per un problema che faceva sparire la tastiera durante le richieste vocali digitabili e un altro che causava la riproduzione audio continua anche dopo la chiusura di Apple Music. Inoltre, ci sono riferimenti a un supporto per aspirapolveri robotici nell’app Casa, anche se questa funzione non sembra essere ancora attivata. Le informazioni sul sito di Apple suggeriscono che potrebbe essere implementata in un aggiornamento successivo.

La comunità di utenti iOS attende con interesse l'uscita ufficiale di questo aggiornamento, previsto per la settimana prossima, mentre continuano a circolare voci e anticipazioni su eventuali nuove funzionalità.