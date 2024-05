6 modi per inviare messaggi su WhatsApp senza salvare il numero

Ti chiedi spesso se ci sia un modo per inviare messaggi su WhastApp senza salvare il numero? Oggi te ne illustriamo ben sei!

Di solito, per inviare un messaggio su WhatsApp, è necessario prima salvare il numero di telefono sul proprio telefono. Questo richiede tempo e porta all'aggiunta non necessaria di contatti, soprattutto se devi contattarli solo una o due volte. Fortunatamente, ci sono molti modi per inviare messaggi su WhatsApp senza aggiungere il numero alla tua rubrica.

Vediamo insieme quali sono e soprattutto in quali occasioni può tornare utile questa funzionalità. Partiamo subito!

In quali casi è utile mandare messaggi su WhatsApp senza salvare il numero?

Ci sono diversi casi in cui potresti desiderare inviare messaggi su WhatsApp senza salvare il numero nella tua rubrica. Ecco alcuni scenari comuni:

Comunicazioni occasionali: se devi inviare un messaggio a qualcuno solo una volta o due, potrebbe non essere necessario salvare il suo numero nella tua rubrica. Invece di creare un contatto permanente, puoi utilizzare i metodi temporanei di cui ti parleremo più avanti per inviare il messaggio. Risposta a un annuncio o un'inserzione: se stai rispondendo a un annuncio o a un'inserzione online e vuoi contattare il venditore o il fornitore tramite WhatsApp, potresti non voler salvare il loro numero se non prevedi di comunicare con loro regolarmente. Contatto commerciale temporaneo: se sei coinvolto in attività commerciali temporanee, come la partecipazione a fiere, eventi o incontri di networking, potresti dover inviare messaggi a contatti temporanei senza aggiungerli alla tua rubrica permanente. Feedback o supporto al cliente: se stai fornendo feedback su un prodotto o servizio tramite WhatsApp o stai cercando assistenza clienti, potresti voler evitare di salvare il numero del servizio clienti nella tua rubrica personale. Comunicazioni professionali: nel contesto lavorativo, potresti dover comunicare con colleghi, clienti o fornitori senza necessariamente volerli includere nella tua rubrica personale. Questo può essere utile per mantenere separati i tuoi contatti personali e professionali. Privacy e sicurezza: alcune persone potrebbero preferire non salvare troppi numeri di telefono nella loro rubrica per motivi di privacy e sicurezza. Inviare messaggi senza salvare il numero può essere una soluzione per limitare l'accesso ai propri contatti personali.

In generale, inviare messaggi su WhatsApp senza salvare il numero può essere utile in situazioni in cui non c'è bisogno di conservare il contatto a lungo termine o quando si desidera mantenere la propria rubrica ordinata e priva di contatti superflui.

1. Funzione Click-to-Chat di WhatsApp

WhatsApp offre una funzione nativa che consente di inviare messaggi senza salvare il loro numero di telefono. Questa feature, nota come click-to-chat (in italiano “clicca per chattare), non è direttamente disponibile nell'app WhatsApp. Per inviare messaggi senza salvare il contatto, è necessario creare un link contenente il numero e aprire quel link. Questo metodo funziona sia su dispositivi mobili che su computer.

Segui questi passaggi per creare e utilizzare i link clicca-per-chat:

Copia e incolla il link https://wa.me/<numero> nel tuo browser, nel blocco note del tuo PC o smartphone, in un’app di chat o in qualsiasi altra app a cui puoi accedere regolarmente.

nel tuo browser, nel blocco note del tuo PC o smartphone, in un’app di chat o in qualsiasi altra app a cui puoi accedere regolarmente. Ora, ogni volta che desideri inviare un messaggio su WhatsApp a qualcuno senza salvare il numero, sostituisci la parte <numero> del link con il numero completo del destinatario nel formato internazionale, ovvero codice paese + numero effettivo. Non aggiungere zeri, segni +, trattini o parentesi. Quindi, tocca il link per aprirlo.

Esempio:

https://wa.me/391234567, dove 39 è il codice paese dell'Italia e 1234567 è il numero di telefono.

Una volta creato il link, aprilo e seleziona "Continua a chattare". Toccalo per aprire la conversazione su WhatsApp. Se il numero non è presente su WhatsApp, riceverai un pop-up di avviso.

2. Siti di terze parti

Anche se il metodo descritto sopra è sicuramente il migliore, alcuni utenti potrebbero trovarlo difficile. Se non vuoi complicarti la vita, puoi utilizzare siti web di terze parti per inviare messaggi su WhatsApp senza salvare un contatto.

Su questi siti web, inserisci semplicemente il numero e la conversazione di WhatsApp con quel numero si aprirà sul tuo telefono o PC. Questi siti web non fanno altro che sfruttare la funzionalità nativa click-to-chat di WhatsApp semplificando però l'accesso e l'utilizzo per gli utenti.

Per farlo, segui questi passaggi:

Apri, per esempio, il sito SendWhatsappMsg.com in un browser sul tuo cellulare o PC. Per un accesso più rapido, puoi aggiungere questo link ai preferiti del tuo browser predefinito.

in un browser sul tuo cellulare o PC. Per un accesso più rapido, puoi aggiungere questo link ai preferiti del tuo browser predefinito. Seleziona il paese del destinatario dalla casella a discesa sotto il numero WhatsApp.

dalla casella a discesa sotto il numero WhatsApp. Quindi, digita il numero di telefono e aggiungi il tuo messaggio.

e aggiungi il tuo messaggio. Infine, clicca sul pulsante " Invia messaggio ".

". La conversazione di WhatsApp si aprirà automaticamente con il numero che hai fornito al passaggio 2. Ora puoi iniziare a chattare con questo numero senza salvarlo sul tuo telefono.

Altri siti web che puoi utilizzare sono:

Nocontact

Easy Message

Rainer.li

3. App di terze parti

Se trovi troppo complicato anche il metodo appena descritto, puoi sempre installare un’app di terze parti sul tuo telefono Android o iPhone che ti consentirà di inviare un messaggio su WhatsApp a qualcuno senza aggiungerlo alla tua lista dei contatti.

Anche in questo caso, questi software non fanno altro che sfruttare la feature nativa click-to-chat offerta da WhatsApp, semplificando ulteriormente l’esperienza dell’utente.

Non dovrai fare altro che inserire il numero a cui desideri scrivere e l'app aprirà la conversazione di WhatsApp.

Per esempio, se hai scaricato l’app Easy Messsage, segui questi semplici passaggi:

Installa l'app Easy Message su Android o iOS.

Digita o copia-incolla il numero nel formato internazionale.

nel formato internazionale. Tocca il pulsante "Avvia chat in WhatsApp" per aprire la conversazione di WhatsApp con il numero non salvato.

Altre app simili che puoi provare sono:

Direct Message for WhatsApp (iOS)

Click to Chat (iOS)

WhatsDirect (Android)

Click to chat (Android)

4. Scorciatoia Siri (solo per iPhone)

Se sei un utente iPhone, puoi utilizzare le scorciatoie di Siri per inviare messaggi su WhatsApp senza salvare il numero. Ecco come fare:

Installa l'app Apple Shortcuts sul tuo iPhone.

sul tuo iPhone. Successivamente, installa la scorciatoia WhatsApp to Non Contact . Per farlo, tocca semplicemente il link sul tuo iPhone e premi il pulsante " Aggiungi scorciatoia ". Altre due scorciatoie simili da provare sono WhatsApp Unsaved Number e WhatsApp Thread .

. Per farlo, tocca semplicemente il link sul tuo iPhone e premi il pulsante " ". Altre due scorciatoie simili da provare sono e . Ora, apri l'app Apple Shortcuts e vedrai la scorciatoia appena installata. Toccala per eseguirla.

Comparirà una finestra pop-up. Tocca su " Scegli destinatario " e digita il numero nel formato internazionale a cui desideri inviare un messaggio su WhatsApp.

" e digita il numero nel formato internazionale a cui desideri inviare un messaggio su WhatsApp. La conversazione di WhatsApp con quel numero specifico si aprirà.

Puoi anche semplificare il processo aggiungendo la scorciatoia alla schermata principale del tuo iPhone. Per farlo, apri l'app Shortcuts e tocca sull'icona a tre punti sulla scorciatoia "WhatsApp to Non Contact".

Premi l'icona a tre barre in alto.

Seleziona " Aggiungi a schermata home ".

". Infine, tocca "Aggiungi" nell'angolo in alto a destra.

Ora, ogni volta che vuoi inviare un messaggio su WhatsApp senza aggiungere il numero ai contatti del tuo iPhone, tocca semplicemente l'icona della scorciatoia sulla schermata principale, premi il pulsante "Scegli destinatario" e digita il numero di telefono per avviare una conversazione su WhatsApp.

5. Usa la cronologia delle chiamate

Puoi anche utilizzare l'app Truecaller (un'app alternativa per le chiamate) per inviare messaggi su WhatsApp senza salvare il numero, a numeri non salvati che sono nella tua cronologia delle chiamate seguendo i seguenti passaggi:

Scarica l'app Truecaller sul tuo telefono Android o iOS e aprila.

Trova il numero a cui desideri inviare un messaggio. Tocca la freccia accanto al numero/nome per visualizzarne i dettagli.

Scorri verso il basso e tocca sul pulsante WhatsApp per inviare un messaggio su WhatsApp a quel numero.

Un gioco da ragazzi! Ovviamente, in questo caso potrai scrivere solamente ai numeri che ti hanno telefonato.

6. Usa i gruppi WhatsApp

Se vuoi inviare un messaggio a un numero che non hai in rubrica e che fa parte di un gruppo WhatsApp non avrai bisogno di utilizzare nessuno dei metodi elencati sopra. Infatti, in questo caso puoi inviare un messaggio a quel numero direttamente da WhatsApp, semplicemente toccandolo. Eccoti due metodi per farlo:

Tocca il numero presente sopra il messaggio inviato dall'utente nella chat di gruppo.

Seleziona " Messaggio " per aprire automaticamente la conversazione.In alternativa, tocca sul nome del gruppo in alto per aprire la schermata delle informazioni del gruppo. Scorri verso il basso per vedere l'elenco dei partecipanti.

" per aprire automaticamente la conversazione.In alternativa, tocca sul nome del gruppo in alto per aprire la schermata delle informazioni del gruppo. Scorri verso il basso per vedere l'elenco dei partecipanti. Tocca su " Visualizza tutti "

" Tocca sul numero a cui desideri inviare un messaggio e premi il pulsante "Messaggio".

Insomma, esistono diversi metodi per inviare messaggi su WhatsApp senza salvare il numero alla tua rubrica. Ognuno di questi metodi offre un'alternativa conveniente e rapida per comunicare con gli altri su WhatsApp senza dover memorizzare i loro numeri di telefono.