Insta360 presenta Connect: la nuova barra video per videoconferenze con IA

I videoconferenze stanno diventando sempre più comuni nel mondo professionale e di conseguenza gli strumenti che supportano queste interazioni si stanno evolvendo. Insta360 ha recentemente lanciato una novità intrigante nel mercato: Insta360 Connect, una barra video dotata di doppia videocamera 4K e 14 microfoni, destinata a rivoluzionare i meeting virtuali. Dopo aver ricevuto il premio Best of the Show 2024 a Infocomm 2024, Connect mira a offrire una comunicazione più ricca e coinvolgente attraverso la tecnologia avanzata.

Caratteristiche principali di Insta360 Connect

Insta360 Connect rappresenta un cambiamento significativo all'interno della gamma di prodotti Insta360. Questa videobar è un dispositivo tutto-in-uno progettato specificamente per meeting virtuali, unendo in un solo prodotto videocamera, microfono e altoparlante. La barra video è pensata per sale riunioni di piccole e medie dimensioni e combina hardware di alta qualità con algoritmi avanzati di intelligenza artificiale. La configurazione plug-and-play rende facile il collegamento a computer portatili e PC, così come l'integrazione con le più diffuse piattaforme di videoconferenza.

Il dispositivo è dotato di una videocamera grandangolare con un sensore CMOS da 1/1.3" e una videocamera teleobiettivo stabilizzata su gimbal. Questa impostazione permette di catturare immagini in risoluzione 4K, sia per visualizzare gruppi di persone sia per avere focus su singoli partecipanti, garantendo che tutti siano visibili, anche agli estremi della sala. Inoltre, l'algoritmo AI Resolution+ migliora la definizione dell'immagine, con l'obiettivo di rendere la comunicazione più nitida.

Le innovative funzionalità della Connect non si fermano qui. Grazie alla funzione di Inquadratura di gruppo, l'IA regola automaticamente l'inquadratura per includere tutti i partecipanti. Al contempo, la Modalità Galleria in 8K permette a ciascun partecipante di avere una finestra individuale ad altissima risoluzione. Se qualcuno si sposta dall'inquadratura, Connect è in grado di rilevarlo e riportarlo immediatamente in visione, garantendo un'interazione fluida.

Audio di alta qualità per videoconferenze senza interruzioni

Uno degli aspetti più cruciali in una videoconferenza è l'audio. Insta360 Connect non delude in questo. La barra video integra 14 microfoni pluridirezionali, supportati da un algoritmo audio 3A, per garantire un'acquisizione sonora di alta qualità. Questo dispositivo è in grado di captare le voci fino a 10 metri di distanza, superando così le capacità delle barre video concorrenti.

La tecnologia di riduzione del rumore è un'altra caratteristica significativa di Connect. Questa funzionalità analizza in tempo reale l'ambiente circostante, eliminando suoni di disturbo e regolando l'acustica in base al contesto. Questo adattamento dinamico è fondamentale per mantenere un audio chiaro durante tutta la videoconferenza, indipendentemente da eventuali cambiamenti nel contesto.

In aggiunta, Connect offre diverse modalità progettate specificamente per vari scenari di presentazione. La Modalità Whiteboard permette di migliorare automaticamente la visibilità di una qualsiasi lavagna. La Modalità Vivavoce garantisce un audio professionale anche tramite Bluetooth, mentre la Modalità Privacy consente di nascondere l'obiettivo e disattivare il microfono in modo istantaneo per situazioni in cui è richiesta riservatezza.

Specifiche tecniche e disponibilità sul mercato

Analizzando le specifiche tecniche di Insta360 Connect, risaltano alcuni dettagli che la rendono un prodotto all'avanguardia. La videocamera grandangolare ha una risoluzione di 48 MP, catturando video in 4K a 30 fps con un angolo di visione orizzontale di 110°. La videocamera teleobiettivo, equipaggiata anch'essa con un sensore CMOS da 48 MP, ha una risoluzione 4K e offre uno zoom digitale di 3x. Le capacità di codifica video supportano formati moderni come H.265 e H.264.

Il sistema audio include un altoparlante con potenza nominale di 20 W, mentre la connettività è garantita da Wi-Fi dual band, Ethernet e Bluetooth 5.1. Insta360 Connect presenta anche una serie di porte tra cui HDMI e USB, permettendo una grande versatilità di utilizzo. Le dimensioni del prodotto sono 685 x 77 x 86,1 mm e pesa 2,27 kg.

Insta360 Connect è già disponibile per l'acquisto al prezzo consigliato di 2399 euro. La confezione include un telecomando, supporto da scrivania e diversi cavi. Per chi cerca ulteriori accessori, esistono opzioni che includono un pannello touch e supporti aggiuntivi a prezzi variabili. Questo dispositivo promette di essere una soluzione innovativa per le videoconferenze, ponendo l'accento sulla qualità sia video che audio.