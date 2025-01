Indagine sul downgrade della batteria del Pixel 4a: cosa sta succedendo?

Recenti sviluppi riguardanti il Pixel 4a hanno sollevato preoccupazioni tra gli utenti riguardo a un presunto downgrade della batteria, conseguente a un aggiornamento software controverso. Un hacker specializzato nella sicurezza e sviluppatore, Hector Martin, ha condotto un’analisi approfondita, rivelando che la gestione della tensione della batteria è stata modificata in modo tale da influire negativamente sulla performance del dispositivo. Questa situazione ha creato confusione e frustrazione tra i possessori del Pixel 4a, molti dei quali si interrogano sulle cause del problema.

Cosa significa l'aggiornamento di "morte"

L’aggiornamento del Pixel 4a, descritto da Martin come "un vero e proprio lavoro di hacking", sarebbe responsabile di una significativa riduzione della tensione della batteria. In precedenza, il software consentiva alla batteria di caricarsi fino a un massimo di 4.44 volt, ma l’aggiornamento recente limita tale valore a soli 3.95 volt. Questa modifica ha forzato una riduzione della capacità della batteria, significando che i consumatori potrebbero presto trovarsi a dover ricaricare il proprio dispositivo molto più frequentemente.

Secondo l'analisi di Martin, le normali batterie al litio polimerico hanno una tensione massima di sicurezza attorno ai 4.45 volt. Pertanto, la regolazione effettuata da Google ha portato a una situazione in cui le batterie non possono più sfruttare il loro pieno potenziale, segnalando un approccio significativamente più cauto da parte dell'azienda. Ciò si traduce in una diminuzione delle performance del dispositivo, influenzando l’esperienza utente complessiva.

Non tutte le batterie Pixel 4a sono uguali

Un aspetto sorprendente emerso dall’indagine è che non tutti i Pixel 4a sono colpiti da questo problema. Martin ha scoperto che nel dispositivo sono presenti più profili di batteria, in relazione ai diversi produttori. La situazione è comune nel settore degli smartphone, dove differenti marche di componenti possono condurre a performance diverse. In questo caso, le batterie del Pixel 4a potrebbero provenire da due produttori distinti: ATL e LSN.

L'aggiornamento di "morte" influisce specificamente sulle batterie LSN, note per i problemi riportati dagli utenti. Martin ha avvisato gli utenti di controllare il numero di serie accanto al codice QR sulla batteria per identificare il produttore. Il codice 8230015901 corrisponde a una batteria ATL, considerata migliore, mentre il codice 8230020501 indica una batteria LSN, che è oggetto di critiche.

Riconoscere e affrontare il problema della batteria

Per coloro che si trovano a dover affrontare questa situazione, è fondamentale essere proattivi. La scelta di una batteria di ricambio dovrebbe cadere su quelle prodotte da ATL, per garantire una migliore esperienza d’uso e prestazioni ottimali del dispositivo. È consigliabile, inoltre, monitorare eventuali futuri aggiornamenti da parte di Google, che potrebbero cercare di risolvere i problemi riscontrati con l’aggiornamento attuale e ripristinare la gestione originale della tensione.

Con la crescente attenzione rivolta agli aggiornamenti software e alla loro ripercussione sulla performance dei dispositivi, è importante rimanere informati e cauti nel gestire le configurazioni del proprio smartphone. Avere una conoscenza approfondita delle specifiche tecniche e delle problematiche correnti può rappresentare un vantaggio significativo per gli utenti nel preservare la durata e l’efficienza del proprio dispositivo.