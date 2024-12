Il ritorno del Blacktron: il nuovo set LEGO Blacktron Renegade disponibile dal 2025

Per gli appassionati di LEGO che hanno vissuto gli anni '80 e '90, il nome Blacktron evoca immediatamente una serie di emozioni legate ai mitici set spaziali. Ora, dopo quasi quattro decenni, il Blacktron Renegade riemerge con un mix di nostalgia e modernità. Questo nuovo set si inserisce nella collezione Icons, omaggiando il passato con un design rinnovato e tecniche di costruzione più sofisticate, rendendolo una proposta irresistibile per collezionisti e fan del mondo LEGO. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo emozionante ritorno.

Dettagli del set Blacktron Renegade #10355

La nuova versione del Blacktron Renegade rappresenta un equilibrio perfetto tra il fascino vintage e le innovazioni contemporanee nel design LEGO. Questo set astronave asimmetrica è stato realizzato con un design modulare, che offre una varietà di costruzioni. Non si limita solamente al corpo principale dell'astronave, ma include anche una capsula di lancio per un rover planetario e due speeder spaziali posizionati sulle ali. Il set è arricchito da tre minifigure in stile Blacktron e un droide, tutti forniti di accessori tipici della storica linea.

Un aspetto interessante del Blacktron Renegade è la sua versatilità. Attraverso l'app LEGO Builder, chi acquista il set può cimentarsi anche in una costruzione alternativa, replicando un modello aggiornato del Blacktron Alienator, un altro set iconico degli anni '80. Questa possibilità di variazione offre un ulteriore livello di divertimento e creatività, permettendo ai costruttori di non limitarsi a un'unica realizzazione.

Le dimensioni del modello finale sono piuttosto generose, con una lunghezza di 47 centimetri, una larghezza di 30 centimetri e un’altezza di circa 9 cm. La composizione totale prevede 1.151 pezzi, offrendo quindi un'esperienza di costruzione ricca e appagante. Il Blacktron Renegade si pone come un'ottima aggiunta a qualsiasi collezione di LEGO, garantendo ore di svago.

Disponibilità e prezzo

Il Blacktron Renegade #10355 sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 4 gennaio 2025, sia attraverso il LEGO Store online che nei negozi fisici. Gli utenti iscritti a LEGO Insiders avranno la possibilità di acquistare il set in anteprima, dal 1° al 3 gennaio 2025, permettendo loro di essere tra i primi a mettere le mani su questa ambita novità.

Il prezzo di lancio per il set è fissato a 99,99 euro, un investimento che riflette la qualità e la complessità del prodotto. Inoltre, per ogni acquisto effettuato, gli utenti LEGO Insiders guadagneranno 750 punti, contribuendo così a un’esperienza di acquisto ricca di vantaggi.

Attualmente, le informazioni riguardanti la disponibilità e il prezzo potrebbero subire variazioni nel tempo, raccomandiamo quindi di tenere d’occhio i canali ufficiali per aggiornamenti e dettagli. Con il Blacktron Renegade, LEGO non solo ricorda il passato, ma lo reinventa per le nuove generazioni, mantenendo vivo il legame con una tradizione che ha segnato la storia del gioco e della creatività.