Huawei presenta le Christmas Edition degli smartwatch Huawei Watch GT 5 e GT 5 Pro per il Natale 2024

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Huawei amplia la propria offerta nel settore degli smartwatch lanciando le edizioni speciali Huawei Watch GT 5 e Huawei Watch GT 5 Pro, note come Christmas Edition. Questi modelli, che hanno esordito sul mercato a settembre 2023, sono dotati di caratteristiche tecniche avanzate. Queste edizioni limitate si adornano di un design accattivante e bundle promozionali, rendendole opzioni ideali per chi cerca un regalo tecnologico di qualità e di stile.

I dettagli delle Christmas Edition disponibili sul Huawei Store

Pressato dalla crescente domanda di dispositivi indossabili, Huawei ha risposto con una proposta allettante. Le Christmas Edition degli smartwatch Huawei Watch GT 5 e GT 5 Pro sono ora disponibili sul Huawei Store italiano fino al 26 dicembre 2024. Queste versioni natalizie si distinguono non solo per le tonalità festose ma anche per le specifiche tecniche. Entrambi i modelli presentano un display AMOLED, il sistema operativo HarmonyOS e una varietà di opzioni di connettività come Bluetooth, NFC e GPS. La qualità costruttiva è esemplare, con materiali come lega di titanio e ceramica nanocristallina per il modello Pro, evidenziando l'impegno di Huawei per l’eccellenza nei suoi dispositivi.

Queste Christmas Edition non sono solo prodotti di alta tecnologia, ma sono anche pensati per arricchire l’esperienza utente con accessori colorati. Ogni smartwatch viene fornito con un secondo cinturino. Le opzioni disponibili comprendono cinturini in fluoroelastomero o in pelle, disponibili in tonalità che evocano l’atmosfera natalizia, come il rosso e il verde abete. Oltre a questi dettagli estetici, si possono anche trovare offerte eccezionali nel bundle natalizio.

Offerte e bundle disponibili per i modelli Huawei Watch GT 5 e GT 5 Pro

Il Huawei Store sta presentando una serie di bundle promozionali per le edizioni natalizie di Watch GT 5 e GT 5 Pro. Entrambi i modelli vengono accompagnati da cuffie true wireless Huawei FreeBuds 5i, che offrono l'innovativa funzione di cancellazione intelligente del rumore. I bundle non solo espandono il valore complessivo dell’acquisto, ma sono anche abbinati a coupon sconto come ATUTTOXMAS10, il quale consente di ottenere un extra sconto del 10%.

Ecco alcuni dettagli sui bundle natalizi disponibili:

- Huawei Watch GT 5: - 46 mm Christmas Edition Nero Fluoroelastomero + Cinturino Verde Abete a 259 euro - 41 mm Christmas Edition Blu Fluoroelastomero + Cinturino Rosso a 259 euro - 41 mm Christmas Edition Bianco Pelle + Cinturino Rosso a 269 euro - 46 mm Christmas Edition Marrone Pelle + Cinturino Verde Abete a 279 euro - 41 mm Christmas Edition Oro Milanese + Cinturino Rosso a 309 euro - Huawei Watch GT 5 Pro: - 46 mm Christmas Edition Nero Fluoroelastomero + Cinturino Verde Abete a 389 euro

Questo è il momento ideale per approfittare di queste offerte, arricchendo il proprio Natale con gadget tecnologici all’avanguardia e dal design unico.

Novità in arrivo: watch face natalizie per il 2024

Per rendere l'esperienza d'uso ancora più festosa, dal 21 dicembre 2024 sarà possibile scaricare nuove watch face a tema natalizio tramite l'app Huawei Health. Questa aggiunta sottolinea il notevole impegno di Huawei nel fornire un’esperienza personalizzata ai suoi utenti, consentendo di adattare l'aspetto degli smartwatch in sintonia con l'atmosfera delle festività.

Per acquistare i modelli Huawei Watch GT 5 e GT 5 Pro Christmas Edition e sfruttare le offerte disponibili, gli interessati possono facilmente navigare sul Huawei Store. Questi smartwatch rappresentano una scelta di alta gamma, unendo tecnologia, stile e spirito natalizio in un unico pacchetto.