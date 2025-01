Huawei presenta in Italia il nuovo smartwatch Watch D2: monitoraggio della pressione sanguigna a portata di polso

Huawei ha da poco rivelato l’arrivo sul mercato italiano del suo innovativo smartwatch HUAWEI WATCH D2, un dispositivo capace di monitorare la pressione sanguigna con grande precisione per un'intera giornata. Questo orologio intelligente si unisce al vasto portafoglio di tecnologie innovative della casa cinese e rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della salute e del benessere quotidiano.

Tecnologie avanzate per il monitoraggio della salute

Il HUAWEI WATCH D2 vanta un sistema di rilevazione della pressione sanguigna estremamente preciso, grazie all'integrazione di un sensore ad alta precisione unita a una mini-pompa e a un cuscinetto gonfiabile. Questa combinazione permette misurazioni accurate che possono avvenire anche al polso, con tempistiche selezionabili, per risultati che si rivelano rapidi e attendibili tramite il sistema proprietario HUAWEI TruSense. L'orologio è in grado di effettuare misurazioni in diverse posizioni corporee, che siano essa eretta, seduta o semisdraiata, e offre una funzionalità di promemoria per garantire che gli utenti non dimentichino di controllare i propri valori. Inoltre, è previsto un monitoraggio automatico notturno per una copertura completa delle esigenze di monitoraggio.

Ampia gamma di funzioni di salute e fitness

Il HUAWEI WATCH D2 non si limita al solo monitoraggio della pressione sanguigna; questo dispositivo è progettato per offrire un quadro complessivo dello stato di salute dell'utente. Tra le funzionalità disponibili spicca la possibilità di misurare la Fibrillazione Atriale tramite un elettrocardiogramma a singola derivazione. Inoltre, sono incluse misurazioni della saturazione di ossigeno nel sangue , frequenza cardiaca, livelli di stress e temperatura della pelle. Gli utenti possono monitorare fino a nove indicatori corporei, permettendo così una valutazione dettagliata delle proprie condizioni generali. Infine, il Watch D2 è capace di tracciare più di 80 diverse attività collegate all'esercizio fisico, alla dieta, al sonno e alla gestione dello stress, permettendo di sviluppare abitudini salutari e consapevoli.

Design e comfort per un utilizzo quotidiano

Per quanto riguarda il design, HUAWEI WATCH D2 è caratterizzato da un display ampio da 1,82 pollici e una nuova interfaccia utente che presenta un design flottante 2.5D. L’orologio è disponibile in due eleganti colorazioni, Nero e Oro, e offre diverse opzioni di cinturino, inclusi materiali in fluoroelastomero, resistenti al sudore e amichevoli con la pelle, e un cinturino in pelle color crema per un look più sofisticato. Questa varietà permette agli utenti di scegliere il modello che meglio si adatta al proprio stile e alle proprie esigenze, senza compromettere il comfort durante un uso prolungato.

Informazioni commerciali e avvertenze

HUAWEI sottolinea che il Watch D2 è destinato a utenti di età pari o superiore a 18 anni, rimarcando che questo dispositivo non deve essere considerato come un sostituto per diagnosi mediche tradizionali. I dati raccolti dal smartwatch sono da intendersi esclusivamente per uso personale. Attualmente, il prezzo consigliato per il HUAWEI WATCH D2 è di 399,00 euro, ma è in corso una promozione che offre uno sconto di 20 euro. Inoltre, fino al 28 gennaio, è possibile ottenere un ulteriore 5% di sconto utilizzando il codice promozionale AHW25, assieme a un omaggio speciale con cuffie FreeBuds 5i.

Questa serie di caratteristiche e vantaggi fa del HUAWEI WATCH D2 un dispositivo interessante per chi desidera monitorare la propria salute in modo più attento e dettagliato.