Honor si trasforma in società per azioni: un nuovo capitolo verso la quotazione in borsa

Il 28 dicembre 2024, Honor ha annunciato un importante cambiamento nella sua struttura aziendale, diventando ufficialmente una società per azioni sotto il nuovo nome Honor Terminal Company, Ltd. Questa transizione, come riportato da fonti come ICSmart e HKET, rappresenta il coronamento di un processo di ristrutturazione iniziato nel quarto trimestre dello stesso anno, svolto senza disagi né impatti sulle operazioni quotidiane, come confermato da Beijing News. Il cambiamento non è solo simbolico ma strategico, in vista di un futuro che sembra orientato verso la quotazione in borsa.

Obiettivi della ristrutturazione e prossimi passi

La ristrutturazione che ha portato alla creazione della Honor Terminal Company non è un'azione casuale, ma un passo deliberato per preparare l'azienda all'Initial Public Offering . Questa iniziativa ha come scopo principale l'accesso ai mercati finanziari, con l'obiettivo di raccogliere fondi necessari per espandere la propria attività. Sebbene siano circolate voci circa un eventuale ingresso indiretto nel mercato azionario, Honor ha chiaramente espresso l'intenzione di perseguire una quotazione pubblica diretta. Questo approccio rappresenta un passo fondamentale per il suo piano di crescita e di espansione nel mondo dei capitali.

Nel novembre 2023, Honor aveva già manifestato l'intenzione di muoversi verso i mercati finanziari, evidenziando una crescita rapida negli ultimi anni e la necessità di stabilire una posizione di mercato consolidata. Per facilitare questo passaggio cruciale, l'azienda ha pianificato di ottimizzare ulteriormente la propria struttura azionaria e attrarre investimenti vari, accelerando i preparativi per la quotazione. Questi cambiamenti sono segno di una preparazione meticolosa e di una strategia attentamente studiata per affrontare l'affollato panorama tecnologico.

Dalla separazione da Huawei alla rinascita di Honor

La storia recente di Honor è segnata dalla separazione da Huawei, avvenuta nel 2020, che ha avuto un impatto significativo sul suo sviluppo. Questa separazione è stata realizzata attraverso una complessa operazione condotta da oltre 30 agenti e distributori, e ha consentito a Honor di ottenere una propria indipendenza e di ridurre l'impatto delle pressioni internazionali che Huawei stava affrontando. Ren Zhengfei, fondatore di Huawei, ha indicato che la cessione era necessaria per proteggere il brand e i suoi stakeholder, affermando che le sanzioni statunitensi erano mirate a smantellare l'azienda piuttosto che correggere la sua rotta.

Con un distacco strategico, Honor ha potuto navigare tra le sfide di un mercato in evoluzione, rispondendo prontamente alle difficoltà economiche globali. Oggi, dopo quattro anni di rinnovamento e adattamento, l'azienda si presenta pronta a lanciarsi nel mercato con obiettivi chiari e un’identità rafforzata. La sua ambizione primordiale è la quotazione in borsa, considerata un simbolo della sua maturità e della sua capacità di crescita e adattamento.

Supporto finanziario e nuovi investimenti

La gestione delle finanze gioca un ruolo cruciale nel processo di trasformazione di Honor. Nel mese di agosto 2024, la notizia di un possibile sostegno da parte del governo di Shenzhen per l'IPO ha sollevato discussioni, ma l'azienda ha negato di aver ricevuto assistenza governativa dal 2021. Invece, ha concentrato i suoi sforzi sulla ristrutturazione della propria base azionaria, completando diversi round di finanziamento per garantire il supporto necessario per l'IPO.

Tra i principali investimenti ricevuti, si segnala quello di China Mobile, mentre nel mese di ottobre 2024 l’azienda ha comunicato l'ingresso di nuovi investitori come China Telecom e CICC Capital. Questi sviluppi non solo accompagnano l’ottimizzazione della struttura societaria di Honor, ma offrono anche un’ulteriore garanzia della sua solidità finanziaria, fondamentale per affrontare le sfide future e competere in un mercato globale sempre più agguerrito.

La posizione di Honor nel mercato smartphone

Il panorama competitivo nel settore degli smartphone è in continua evoluzione e Honor ha saputo mantenere una posizione di rilievo. Secondo dati forniti da IDC, nel terzo trimestre del 2024 sono stati registrati circa 68,78 milioni di smartphone spediti in Cina, con Honor che ha conquistato una quota del 14,6%, posizionandosi al quinto posto nel mercato. Questa performance è il risultato di una strategia aziendale focalizzata sull'innovazione e sul mantenimento di un'identità distinta nel mercato, nonostante la crescente competizione da parte di colossi come Huawei.

L'anno 2024 ha portato numerose sfide per Honor, tra cui la pandemia di COVID-19, tensioni geopolitiche, e il ritorno di Huawei. In questo contesto, George Zhao, Presidente di Honor, ha sottolineato l'importanza di affrontare tali ostacoli con una mentalità innovativa. Nazarene è chiaro: la sfida rappresentata dall'entrata di Huawei nel mercato è stata interpretata come uno stimolo per migliorarsi e per evolversi continuamente.

Il passo verso l’IPO rappresenta un capitolo fondamentale nel percorso di Honor, dimostrando come l’azienda si prepari a consolidare la propria posizione sul mercato e a cogliere opportunità in un settore in rapida evoluzione.