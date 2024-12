HONOR presenta nuovi kit professionali per il Magic 7 Pro in occasione del lancio della versione Porsche Design

Baosheng, il noto produttore cinese, ha recentemente svelato due innovativi kit professionali pensati per arricchire l'esperienza fotografica degli utenti con lo HONOR Magic 7 Pro. Questi pacchetti, denominati Photography e Filter, sono stati progettati per sfruttare al massimo le straordinarie potenzialità della fotocamera di questo smartphone di alta gamma. Vediamo di seguito cosa offrono e le specifiche tecniche del dispositivo.

Dettagli sui kit fotografici

I kit lanciati da HONOR comprendono una selezione di accessori essenziali per aspiranti e professionisti della fotografia. Il kit Photography è fornito di una custodia, un paraluce, un cordino per telefono e una luce di riempimento, tutti strumenti utili per ottenere scatti ottimali in diverse condizioni luminose. Questo kit è ideale per chi desidera avere maggiore controllo e versatilità durante le sessioni fotografiche. Dall’altro lato, il kit Filter offre cinque lenti diverse, permettendo agli utenti di sperimentare con vari effetti e stili di fotografia.

Attualmente, questi kit non sono disponibili in vendita sui siti ufficiali o presso rivenditori principali in Cina, e non ci sono dettagli specifici riguardo ai prezzi. Tuttavia, sono sicuramente da tenere d'occhio per chi cerca di elevare la propria esperienza fotografica.

Caratteristiche distintive di HONOR Magic 7 Pro

Lo HONOR Magic 7 Pro si distingue per un’ampia gamma di specifiche tecniche che lo rendono un dispositivo molto potente. Il suo display OLED LTPO da 6,8 pollici offre una risoluzione Full HD+ di 2.800 x 1.280 pixel, combinato con un refresh rate impressionante fino a 120 Hz. Questa configurazione consente agli utenti di godere di immagini fluide e dettagliate.

A livello di prestazioni, il dispositivo monta il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite con GPU Adreno 830, supportato da una RAM che può arrivare fino a 16 GB e con opzioni di memoria interna che variano tra 256 GB e 1 TB. La versatilità di memoria consente un’ampia capacità di archiviazione per foto, video e applicazioni.

Sul fronte fotografico, la tripla fotocamera posteriore comprende un sensore principale grandangolare da 50 megapixel, accompagnato da un ultra grandangolare sempre da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico dotato di un sensore da 200 megapixel. Quest’ultimo offre uno zoom ottico 3x che rende lo smartphone altamente competitivo nel mercato degli smartphone flagship. Per gli amanti dei selfie, la fotocamera anteriore, anch’essa da 50 megapixel e un sensore di profondità 3D, garantisce risultati di alto livello.

Funzionalità di connettività e aggiornamenti futuri

HONOR ha progettato il Magic 7 Pro per essere un dispositivo all'avanguardia sotto ogni punto di vista, inclusa la connettività. Supportando la rete 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 di varie bande e Bluetooth 5.4, lo smartphone assicura una connessione rapida e stabile. È anche dotato di GPS dual band, NFC e una porta USB Type-C di ultima generazione.

Per quanto riguarda l'aggiornamento del sistema operativo, a partire da dicembre 2024, HONOR ha confermato che la serie Magic 7 riceverà un importante aggiornamento software. Questo aggiornamento promette di migliorare le prestazioni della fotocamera grazie a nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, che andranno a potenziare ulteriormente la qualità degli scatti e l’esperienza utente complessiva.

La continua evoluzione del prodotto riflette l’impegno del marchio nel fornire tecnologie all'avanguardia e soddisfare le crescenti esigenze degli utenti appassionati di fotografia.