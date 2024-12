Homey lancia il nuovo hub Pro Mini: un passo avanti nella smart home

Homey, un'azienda olandese specializzata nella produzione di hub per la automazione domestica, ha recentemente svelato l'arrivo del nuovo Homey Pro Mini. Questo dispositivo mira a rendere più accessibile la tecnologia della smart home, mantenendo al contempo funzionalità di elevata qualità. Con un design rinnovato e specifiche tecniche adeguate, rappresenta una novità nel panorama della domotica.

Homey Pro Mini: connettività e caratteristiche principali

Homey ha presentato il Pro Mini come un hub che racchiude le potenzialità del modello di punta, Homey Pro, in un formato decisamente più compatto e con uno stile di design diverso. Abbandonando la forma cilindrica tipica, il nuovo hub adotta una silhouette quasi cubica. Le dimensioni più ridotte fanno di Homey Pro Mini un dispositivo facilmente adattabile a diverse ambientazioni domestiche.

La connettività è uno dei punti forti di questo nuovo hub. Il dispositivo supporta diversi standard, tra cui Ethernet, Zigbee, Thread e Matter. Tra le porte disponibili, troviamo anche una porta Ethernet e una USB-C, raccolta per alimentazione e scambio dati. Per ampliare ulteriormente le capacità senza fili, gli utenti possono optare per l'Homey Bridge, in grado di collegarsi all'hub principale e supportare tecnologie aggiuntive come Z-Wave, Bluetooth LE, 433 MHz e infrarossi. Questa opzione consente una maggiore flessibilità e possibilità di personalizzazione nella configurazione della propria smart home.

Il sistema operativo presente nel nuovo hub è lo stesso di Homey Pro, noto come Homey Pro OS. Quest'ultimo permette di gestire dispositivi smart di oltre mille brand, consentendo all'utente di creare routine personalizzate e automatizzazioni tramite il modulo Flow e il più avanzato Advanced Flow. Gli utilizzatori possono anche costruire dashboard personalizzate e fruire di diverse applicazioni scaricabili dallo store dedicato, mentre numerosi “esperimenti” vengono messi a disposizione per ulteriori funzionalità innovative.

Performance e specifiche tecniche a confronto

Homey Pro Mini si distingue per le sue prestazioni, equipaggiato con una CPU da 1.5 GHz ARMv8 Quad-Core. Condivide la memoria flash con il modello Pro, ammontante a 8 GB, ma presenta una variazione nella RAM, ridotta a 1 GB. Da qui deriva la limitazione nel supportare fino a 20 applicazioni, contro le 60 disponibili con il modello Pro. Nonostante ciò, l'azienda sostiene che la maggior parte degli utenti impiega in media solo 14 applicazioni, giustificandone così le specifiche.

Un altro aspetto chiave è l'approccio alla sicurezza e alla privacy. Come i suoi predecessori, anche Homey Pro Mini opera principalmente in locale, riducendo al minimo la necessità di connessioni al cloud, utilizzate solo per funzioni specifiche. Questo elemento rassicura gli utenti che desiderano un sistema di automazione che pone in primo piano la protezione dei propri dati personali.

Differenze tra Homey Pro Mini e Homey Pro

Per facilitare la scelta tra i due modelli, è utile costatare alcune delle loro principali differenze tecniche. Il confronto evidenzia le peculiarità di ciascun dispositivo. Ad esempio:

Connettività

- Homey Pro Mini: Supporta Ethernet, Zigbee, Thread e Matter, mentre le altre tecnologie richieste necessitano di Homey Bridge.

- Homey Pro: Comprende Wi-Fi e supporta gli stessi standard ma senza limitazioni.

Prestazioni

- CPU: Identica per entrambi.

- Memoria RAM: 1 GB per Homey Pro Mini e 2 GB per Homey Pro.

- Memoria Flash: Entrambi i dispositivi possiedono 8 GB.

Software

Entrambi i modelli condividono il sistema operativo Homey Pro OS e consentono l’uso di app della community e “esperimenti”.

Disponibilità e prezzo di Homey Pro Mini

Il nuovo Homey Pro Mini è ora disponibile per il pre-ordine sul sito ufficiale dell'azienda, con spedizioni programmate per aprile 2025. Il costo di partenza è fissato a 199 dollari, una cifra che verrà probabilmente convertita a 199 euro, come avvenuto per il modello Pro, attualmente in vendita a 399 euro.

Gli acquirenti che decidono di effettuare il pre-ordine possono anche acquistare gli Homey Bridge, al prezzo di 69 euro ciascuno. Questa opzione è particolarmente vantaggiosa per coloro che desiderano espandere le funzionalità senza fili del nuovo hub compatto.