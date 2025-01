Hisense svela due smarTV all'evento CES 2025: innovazioni tecnologiche senza precedenti

Al CES 2025, Hisense ha messo in mostra due modelli di smart TV che rappresentano un importante passo avanti nella tecnologia dei pannelli televisivi. Con misure imponenti, queste novità promettono prestazioni straordinarie grazie a caratteristiche tecniche avanzate mai viste prima. Analizziamo nel dettaglio le specifiche e le funzioni di questi schermi da sogno, per comprendere chiaramente dove si collocano rispetto alla concorrenza.

Hisense 136MX MicroLED: l'eccellenza della qualità visiva

Il primo dei modelli presentati è il Hisense 136MX MicroLED, un dispositivo che segna una svolta nella categoria degli smart TV. Questo schermo da 136 pollici si distingue per il primo utilizzo della tecnologia MicroLED da parte dell'azienda per un modello destinato al mercato consumer. I pannelli MicroLED sono considerati tra i migliori attualmente disponibili, grazie alla capacità di combinare luminosità e qualità dell'immagine.

Con ben 24,88 milioni di LED microscopici, ogni singolo pixel funziona come una sorgente di luce autonoma, garantendo una resa cromatica di livello superiore. Con una luminosità di picco che raggiunge i 10.000 nit, il Hisense 136MX offre un'esperienza visiva eccezionale, paragonabile agli OLED, ma con vantaggi significativi in termini di durabilità. L'assenza di problemi di burn-in, come quelli riscontrati in altri tipi di schermi, costituisce un punto forte per gli utenti.

Dal punto di vista della colorimetria, il modello copre fino al 95% dello spazio colore BT.2020 e supporta tecnologie all'avanguardia come Dolby Vision IQ, HDR10+ e Filmmaker Mode. Non manca nemmeno il supporto per il mondo dei videogames, con un refresh rate di 120 Hz e funzionalità come Auto Low Latency Mode e FreeSync Premium Pro, creando una combinazione perfetta per i gamer sia su PC che su console.

In ciò che concerne il sistema operativo, Hisense ha dotato questo modello del chipset Hi-View AI Engine X, che grazie all'uso dell'intelligenza artificiale ottimizza le prestazioni del sistema VIDAA, rendendolo compatibile con applicazioni come Netflix, YouTube e Disney+. Inoltre, presenta soluzioni audio avanzate come Dolby Atmos e DTS Virtual X, senza dimenticare connettività inclusa con porte HDMI 2.1, WiFi 6E e supporto eARC. Tuttavia, al momento il prezzo non è stato rivelato, lasciando gli appassionati in attesa di ulteriori dettagli.

Hisense 116UX TV TriChroma LED: una nuova visione

Un altro grande protagonista presentato da Hisense è il modello 116UX TV TriChroma LED. Questo televisore da 116 pollici rappresenta una novità significativa nel panorama dei TV consumer. Dotato della tecnologia RGB Local Dimming, esso promette di elevare gli standard di contrasto e definizione visiva ineguagliati fino ad ora.

A differenza dei tradizionali pannelli LED, che si avvalgono di retroilluminazione bianca o blu creando una media dei colori tramite filtri, il TriChroma LED fa molto di più. Utilizzando LED rossi, verdi e blu indipendenti, è in grado di generare colori puri e realistici. Un dato impressionante è che copre il 97% dello spazio colore BT.2020, stabilendo un nuovo record per questo tipo di tecnologia.

I benefici non si fermano qui. Il design consente una riduzione significativa dell'effetto blooming, oltre a un notevole miglioramento dell'efficienza energetica, con una diminuzione della luce blu emessa del 38%. Anche in questo caso, Hisense ha equipaggiato il televisore con il chipset Hi-View AI Engine X, implementando numerose funzioni che migliorano l’immagine. Supporta standard audio e video di alta qualità, come Dolby Vision, Dolby Vision IQ e IMAX Enhanced, insieme a Dolby Atmos e DTS Virtual X, per offrire un'esperienza audio che arricchisce la fruizione dei contenuti.

Il modello 116UX è dotato, infine, del sistema Google TV, rendendo l'interfaccia utente completamente intuitiva, con compatibilità per HDMI eARC e Wi-Fi 6E. Anche qui non sono mancati assistenti vocali ma in questo caso ci sono sia Alexa che Google Assistant integrati per un facile controllo del dispositivo.

Ultime novità dal CES 2025

Il CES 2025 ha visto emergere molte altre innovazioni nel settore dell'elettronica di consumo, ma il focus di Hisense su questi due nuovi smart TV dimostra la volontà dell'azienda di spingere i confini della tecnologia televisiva. Questi dispositivi non solo promettono un’ottima qualità dell'immagine e features innovative, ma pongono anche Hisense come un leader nei progetti futuri nel campo degli smart TV. Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli e aggiornamenti su queste incredibili novità.