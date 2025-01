Hisense L9Q TriChroma: il proiettore laser che alza l'asticella della qualità visiva

Il 2024 si apre con importanti innovazioni nel campo dell'intrattenimento domestico, e uno dei protagonisti del CES è senza dubbio il nuovo proiettore laser Hisense L9Q TriChroma. Questo apparecchio non si limita a migliorare le già molto rispettabili prestazioni delle precedenti versioni PX3 e L9H, ma si presenta con una luminosità e un contrasto superiori, oltre a una sorprendente implementazione dell’audio surround 6.2.2, per un'esperienza cinematografica coinvolgente.

Caratteristiche tecniche impressionanti

Il L9Q TriChroma offre una risoluzione 4K e una luminosità di 5.000 lumen, valore che ci si aspetta sia misurato secondo lo standard ANSI, anche se il dato specifico non è stato confermato. Questo livello di luminosità consente di utilizzare il proiettore in ambienti con illuminazione non controllata, rendendo la visione dei contenuti molto più chiara e nitida. Il contrasto è stato potenziato, passando da 3.000:1 a 5.000:1, garantendo quindi immagini più dettagliate e profonde. Un altro aspetto da evidenziare è la copertura del colore, che si attesta a un notevole 110% dello spazio colore BT.2020, apportando una resa cromatica vitale e realistica.

Le opzioni di connettività sono all'avanguardia, poiché il proiettore è compatibile con i protocolli di smart home più diffusi, tra cui Alexa, HomeKit e Google Assistant. In termini di porte, il L9Q mette a disposizione l'HDMI 2.1, che consente di sfruttare al meglio le ultime tecnologie video. La presenza di Wi-Fi 6E e la compatibilità con il NEXTGEN TV permettono altresì un ottimo streaming dei contenuti.

Sound design che fa la differenza

Il sistema audio del Hisense L9Q TriChroma rappresenta un punto di svolta significativo nel design dei proiettori laser. Con l’inclusione di Dolby Atmos e DTS Virtual X, si garantisce un'esperienza sonora di alto livello. L'audio surround 6.2.2 offre una spazialità inimmaginabile per questa tipologia di dispositivi, permettendo di sentire i suoni provenire da ogni direzione. La potenza di 6.2.2 canali assicura che ogni scena venga accompagnata da un'adeguata dimensione sonora, contribuendo ad immergere lo spettatore nel film o nel programma scelto.

La connettività audio è ampliata dalla funzione eARC, permettendo una trasmissione senza perdite dei segnali audio ad alta definizione. Questo accorgimento è particolarmente utile per coloro che desiderano collegare il proiettore a un sistema di intrattenimento domestico avanzato, migliorando ulteriormente l’esperienza d’ascolto.

Design moderno e funzionale

Infine, una nota sul design del Hisense L9Q. L'aspetto estetico non è da meno rispetto alle prestazioni tecniche. Il proiettore presenta un elegante rivestimento in metallo dorato, che conferisce un tocco di classe all'apparecchio e lo rende un complemento d'arredo da soggiorno. Le dimensioni rimangono contenute, permettendo un facile posizionamento anche negli spazi più ridotti, pur mantenendo un'adeguata distanza per una proiezione di 100, 110, 120, 136 o 150 pollici, grazie allo schermo ALR fornito nel pacchetto.

Il Hisense L9Q TriChroma mette quindi in campo una combinazione di potenza visiva, audio avvolgente e design accattivante, rendendolo una scelta top per chi desidera un'esperienza di home cinema senza compromessi nel 2024. Con il suo lancio, Hisense si conferma come una voce leader nel settore dei proiettori laser e dell'intrattenimento domestico.