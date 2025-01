Harman Kardon svela innovative soundbar e speaker al CES 2025: l'audio domestico si evolve

Il CES 2025 ha messo in vetrina le ultime novità nel mondo dell'elettronica di consumo e tra le presentazioni più attese c'è stata quella di Harman Kardon. L'azienda ha lanciato due nuove linee di prodotti audio che promettono di elevare l'esperienza sonora in ambito domestico. La soundbar Enchant e il rinnovato Onyx Studio 9 sono i protagonisti di questa esposizione, combinando innovazione tecnologica e design sostenibile.

Introduzione alla serie Enchant

Harman Kardon ha fatto un grande passo avanti nella sua offerta audio con la presentazione della serie Enchant, che include due modelli distintivi di soundbar: Enchant 1100 ed Enchant 900. Questi dispositivi sono progettati per trasformare il modo in cui gli utenti ascoltano la musica e guardano film, grazie a un'implementazione avanzata delle tecnologie audio più moderne. A queste soundbar si aggiungono anche lo speaker wireless Enchant Speaker e il subwoofer Enchant Sub, entrambi pensati per ottimizzare ulteriormente l'impatto sonoro.

L'Enchant 1100, in particolare, è dotata di un sistema di 11 driver che, insieme alle tecnologie Dolby Atmos e DTS:X, crea un'effettistica sonora in grado di restituire un'esperienza immersiva senza precedenti. Ogni suono viene riprodotto con precisione, consentendo di percepire ogni dettaglio, dai dialoghi ai suoni ambientali. D'altro canto, l'Enchant 900 si propone come la soluzione ideale per chi ha spazi più contenuti, mantenendo al contempo un'ottima qualità audio con i suoi 9 driver.

Tecnologia e design della serie Enchant

Oltre all'alta qualità audio, la serie Enchant si distingue per l'innovativa tecnologia PureVoice, che garantisce la chiarezza dei dialoghi anche nei passaggi più complessi. Le soundbar supportano anche la modalità MultiBeam, che offre un suono tridimensionale avvolgente, capace di riempire ogni angolo della stanza.

Non meno importante è il design sostenibile dei prodotti. Le soundbar sono costruite utilizzando il 100% di alluminio riciclato, mentre lo speaker Enchant Speaker è realizzato con l'85% di plastica riciclata. Il subwoofer, invece, è composto per il 50% da plastica riciclata, evidenziando l'impegno di Harman Kardon verso una produzione responsabile e rispettosa dell'ambiente.

La possibilità di collegare gli speaker e il subwoofer in modalità wireless offre agli utenti l'opportunità di creare un sistema audio personalizzato che può essere amplificato a piacere. Grazie alla calibrazione automatica e ai driver up-firing dell'Enchant Speaker, gli utenti potranno realizzare un'immersione sonora perfetta, ideale per film e feste.

L'innovativo Onyx Studio 9

Accanto alla serie Enchant, Harman Kardon ha presentato anche il rinnovato Onyx Studio 9, uno speaker dal design elegante e moderno. Con un focus sulla qualità sonora, questo dispositivo integra il nuovo algoritmo Constant Sound Field , che assicura un bilanciamento del suono su tre canali, amplificando l'esperienza di ascolto in qualsiasi ambiente.

Onyx Studio 9 include anche funzionalità avanzate come la tecnologia Auracast, che consente di collegare lo speaker a un altro dispositivo compatibile, creando così un sistema audio esteso che può riempire l’intera casa di suoni avvolgenti. Una delle caratteristiche più interessanti è la funzione di auto calibrazione, che regola automaticamente il suono in base all'ambiente circostante, garantendo sempre prestazioni ottimali.

Il design circolare con supporto in alluminio e una maniglia integrata non solo ne facilita il trasporto, ma lo rende anche un oggetto di design che può adattarsi a qualsiasi spazio. Anche in questo caso, la sostenibilità è al centro del progetto: il 100% del tessuto e il 90% dell’alluminio utilizzati sono riciclati, dimostrando l'impegno di Harman Kardon verso una produzione più verde.

Prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti

Per gli appassionati di audio, la serie Enchant sarà disponibile sul mercato a partire da marzo 2025. I prezzi sono accessibili, con lo speaker Enchant che parte da 229,99 euro e la soundbar Enchant 1100 che arriverà a costare 899 euro. D'altro canto, Onyx Studio 9 sarà acquistabile a partire da febbraio 2025, al prezzo di 249 euro, rendendolo un'opzione competitiva per chi cerca un dispositivo audio di qualità.

Queste nuove linee di prodotti rilanciano l'impegno di Harman Kardon nella creazione di esperienze sonore coinvolgenti, con un preciso focus sulla sostenibilità e sull'integrazione delle tecnologie più avanzate nella vita quotidiana degli utenti.