Le GPU Intel Arc sono la scelta giusta per i gamers?

Dopo anni di sviluppo, le GPU Intel Arc hanno finalmente visto la luce alla fine del 2022.

Consumatori e addetti ai lavori hanno accolto con favore la potenziale concorrenza di questo hardware rispetto ai già affermati “pesi massimi” delle GPU come NVIDIA e AMD. La domanda che in molti si fanno, tuttavia, è se una GPU Intel Arc sia adatta per i giochi.

Alla ricerca di questa risposta, questa guida va ad esaminare molti aspetti di queste GPU per cercare di capire, infine, se effettivamente è una scelta azzeccata per un uso prevalentemente videoludico.

GPU Intel Arc: la prima generazione

Nell’ottobre 2022 sono state rese disponibili le GPU di punta di Intel, Arc A770 e Arc A750. Sebbene Intel avesse lanciato il suo entry-level Arc A380 all’inizio di quell’anno ricevendo recensioni non proprio lusinghiere (principalmente a causa delle prestazioni deludenti e dei driver malfunzionanti) i nuovi chip erano ciò che il mercato stava aspettando. E, a conti fatti, le GPU Arc A770 e A750 non hanno deluso.

Arc A770 si è rivelata una scheda grafica di fascia media solida, sufficientemente capace per i giochi a 1440p e gestendo comodamente i 1080p. Viene fornita con sufficiente VRAM e offre un ottimo rapporto qualità-prezzo tra le GPU (e ciò non è così scontato in questo settore). È una scheda ragionevolmente compatta per gli standard odierni e presenta un design a doppio slot.

La Arc A750 è più adatta ai giochi 1080p Ultra e 1440p. Ha specifiche ridotte rispetto all’Arc A770 ma funziona ancora allo stesso livello in alcuni giochi. Il consumo energetico massimo (TDP) di entrambe le schede è di 225 W, che non è quello che chiameremmo un approccio conservativo.

La Arc A380 è, come già detto, l’offerta entry-level di Intel. Puoi vedere tu stesso le specifiche modeste e concludere che non è una potenza quando si tratta di giocare a titoli esosi in termini grafici. Può funzionare ragionevolmente bene con impostazioni medie di 1080p, offrendo oltre 60 FPS nei giochi meno impegnativi. Inoltre, il suo TDP di 75 W non richiederà la sostituzione dell’alimentatore.

Sul fronte della memoria, ciascuna di queste schede è dotata di memoria GDDR6 veloce (ma non la più veloce del settore). Inoltre, ognuno dei prodotti appena elencati supporta XeSS, la versione Intel dell’upscaling AI che aiuta a aumentare i framerate. Intel è riuscita a mantenere molte delle sue promesse relative alle GPU Arc (in particolare i chip A7) e, se non altro, a rafforzare la fiducia dei consumatori per la sua prossima linea di GPU Battlemage, Celestial e Druid.

Prestazioni rispetto alla concorrenza

Arc A770 e Arc A750 di Intel possono essere considerati concorrenti realistici dell’RTX 3060 di NVIDIA e dell’RX 6650 di AMD. Nei recenti benchmark di gioco, l’Arc A770 era, in media, dal 4% al 5% più veloce dell’RTX 3060 con 1080p High, con una notevole fluidità (sopra i 100 FPS in media). Era anche circa l’11% più veloce dell’RTX 3060 con 1440p High, offrendo in media oltre 80 FPS.

Rispetto all’AMD RX 6650 XT, l’Arc A770 ha fornito praticamente le stesse prestazioni a 1080p, così come con impostazioni 1440p. Anche la “sorellina” meno potente, l’Arc A750, era testa a testa con l’RTX 3060 sia con impostazioni 1080p che 1440p.

L’Arc A770 ha mostrato i suoi migliori risultati in giochi come Rainbow Six Extraction, F1 2021, Borderlands 3, Dying Light 2 Stay Human e Watch Dogs Legion.

Se ti stavi chiedendo quali sono le capacità di raytracing di Arc, Intel ha dedicato molto lavoro ai suoi core RT. Sebbene né le schede Arc né l’RTX 3060 riescano a superare i 40 FPS (in media) con raytracing elevato a 1080p (senza upscaling), l’Arc A770 ha funzionato alla pari con l’RTX 3060. Anche a 1440p, le due schede hanno fornito praticamente prestazioni alla pari.

Questa volta, la migliore prestazione per l’Arc A770 è stata in titoli come Control e Metro Exodus Enhanced. Indipendentemente dai numeri, né l’Arc A770 né l’RTX 3060 sono in alcun modo schede raytracing 1440p.

Questi test indicano che Arc A770 e Arc A750 battono costantemente RTX 3060 e RX 6650 XT. Intel continua inoltre a migliorare le prestazioni con aggiornamenti regolari dei driver. L’Arc A770 da 16 GB batte di gran lunga l’RTX 3060 da 12 GB anche in VRAM, rendendolo ancora più performante con giochi a 1440p, a patto che non si consideri il raytracing.

Qualsiasi discussione sulle prestazioni del raytracing coinvolge tecniche di upscaling dell’intelligenza artificiale come DLSS di NVIDIA e FSR di AMD. Anche Intel ha la sua tecnologia di upscaling XeSS per aumentare i framerate. Sebbene funzioni bene nella maggior parte degli scenari, non può competere con le offerte più collaudate della concorrenza, almeno non ancora.

Consumi energetici e temperature

Sia il consumo energetico medio che quello di inattività su Arc A770 e Arc A750 erano molto più alti di quelli di RTX 3060 e RX 6650 XT, consumando watt tipici delle schede di fascia alta, come RTX 3070. Anche le temperature di picco sulle schede Arc erano ben 10 gradi Celsius in più rispetto a quelli dell’RTX 3060. Ancora una volta, Intel ha svolto un lavoro impressionante risolvendo l’elevato consumo energetico con gli aggiornamenti dei driver.

Un altro aspetto positivo delle schede grafiche Arc di Intel è il supporto per la codifica AV1 e VP9 con accelerazione hardware. Anche le offerte di ultima generazione di NVIDIA e AMD hanno questa funzionalità, ma le schede Intel sono in diretta concorrenza con le schede delle serie RTX 3000 e RX 6000 di fascia media. E quelle GPU supportano solo la decodifica ibrida di AV1 e VP9, il che grava parecchio sulla CPU. Finché NVIDIA e AMD limitano il supporto dello streaming per questi codec alle loro schede costose, le GPU Arc di Intel potrebbero essere la tua unica scelta per schede grafiche focalizzate sulla fruizione di riproduzioni video.

Anche se ora puoi trovare una RTX 3060 da 12 GB più economica anche di una Arc A770 da 16 GB (260 euro contro circa 300), può essere attribuita più ai problemi di stock di Intel che a qualsiasi altra cosa. L’RX 6650 XT, tuttavia, può essere acquistata a partire da circa 230 euro, evidenziando un rapporto qualità-prezzo delle GPU Arc non ottimale.

GPU Intel Arc: siamo solo all’inzio

Nonostante le prestazioni impressionanti rispetto alla concorrenza, la serie Arc di Intel è un hardware di prima generazione e deve naturalmente affrontare delle sfide. Al momento del lancio, vi sono state molte segnalazioni di GPU Arc che non erano in grado di gestire determinati giochi o che presentavano arresti anomali e prestazioni a dir poco fiacche. Con alcuni aggiornamenti dei driver negli ultimi mesi, la situazione è migliorata, ma Intel ha ancora il suo bel da fare per quanto riguarda la maturità del software che deve gestire le schede.

Un’altra preoccupazione per i giocatori che pensavano di acquistare una nuova GPU erano le scarse prestazioni delle GPU Arc sui titoli che utilizzano DirectX 9.0. Pur supportando in modo nativo DirectX 12 e 11, avevano bisogno di tradurre i comandi DX9. Ciò ha introdotto ulteriore latenza nel sistema ed ha creato problemi con alcuni giochi specifici come CS: GO e League of Legends.

Intel deve raddoppiare gli sforzi nei contesti degli aggiornamenti dei driver e lavorare per ottimizzare le prestazioni su un ampio elenco di titoli per mettere più utenti a proprio agio.

Dovresti acquistare una scheda grafica Intel Arc?

Ora che ti abbiamo fornito tutte le informazioni sulle specifiche e sulle prestazioni delle schede grafiche Intel Arc, è tempo di rispondere alla domanda che è alla base di questo articolo: la GPU Intel Arc è la soluzione giusta per i videogiocatori?

La risposta dipende dal tuo caso specifico.

Le opzioni più potenti, Arc A770 e Arc A750, si rivolgono principalmente al segmento di fascia media di utenza, categoria in cui non rientrano i giocatori. Queste schede offrono prestazioni decenti a prezzi competitivi, tuttavia presentano anche problemi relativi ai driver, al consumo energetico e alla temperatura. Arc A770 e Arc A750 di Intel hanno senso per l’acquirente che ha un budget contenuto.

Per ora, le GPU Arc soddisfano un particolare segmento di mercato: utenti che cercano semplicemente schede grafiche convenienti e hanno la pazienza di affrontare le sfide collegate ad hardware di prima generazione che, presumibilmente, sono destinate a scomparire con gli aggiornamenti.

Tuttavia, se stai costruendo un nuovo PC da gaming e stai cercando prestazioni premium di oltre 100 FPS nei titoli tripla A più recenti, allora Intel Arc non fa per te. Dovrai sopportare prestazioni inferiori alla media con alcuni giochi. Inoltre, trovare una RTX 3060 più economica dell’Arc A770 può scoraggiare anche i più accaniti fan di Intel.

La prima incursione di Intel nelle schede grafiche tradizionali è da considerarsi come un coraggioso tentativo di offrire ai giocatori una vera alternativa al duopolio NVIDIA-AMD. I tempi affinché i concorrenti diventino tre è lontano, ma questo scenario potrebbe far parte di un futuro non così remoto come potresti credere.

Domande frequenti

Concludiamo questa panoramica sulle GPU Intel Arc con una serie di domande che potresti porti su questo hardware.

Quanto è potente la grafica Intel Iris Xe?

La grafica Iris Xe di Intel è integrata e presente su molti processori per laptop che riportano questo marchio. Sebbene sia significativamente più veloce della grafica Intel UHD che vediamo da anni come standard sui portatili, non è ancora lontanamente vicina alle prestazioni delle schede grafiche desktop. La grafica integrata di AMD sulle proprie APU offre prestazioni di gioco molto migliori rispetto ai chip Intel Iris Xe.

I driver Intel Arc stanno migliorando?

La risposta è quasi scontata: i driver Intel Arc stanno decisamente migliorando se si confronta la situazione attuale con quella del momento del lancio.

Molti dei bug più comuni sono stati risolti con gli aggiornamenti dei driver e, sebbene alcuni problemi resistano, ora l’esperienza è molto più stabile rispetto che alle settimane immediatamente dopo il rilascio. Anche nelle prestazioni di gioco, i successivi aggiornamenti dei driver hanno prodotto miglioramenti impressionanti, sia rispetto ai precedenti driver Arc che rispetto ai concorrenti come l’RTX 3060 12GB.

Le nuove GPU di Intel sono adatte al mining?

Sebbene le GPU Intel Arc siano compatibili con diversi algoritmi di mining di criptovaluta, non presentano hashrate particolarmente elevati.

Ad esempio, sul vecchio algoritmo ETHW, Arc A770 e Arc A750 offrono rispettivamente hashrate di 17 MH/s e 16 MH/s. Al contrario, l’RTX 3060 fornisce 48 MH/s con lo stesso algoritmo. Se stai pensando di acquistare una GPU per questo compito, dunque, dovresti scegliere altri prodotti.