Govee svela novità al CES 2025: Gaming Pixel Light e Table Lamp 2 Pro

In un evento atteso come il CES 2025 di Las Vegas, Govee ha presentato due interessanti prodotti nel campo dell'illuminazione: il Gaming Pixel Light e la Table Lamp 2 Pro. Entrambi i dispositivi sono progettati per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più orientato verso l'innovazione, combinando funzionalità avanzate e un design accattivante. Scopriamo insieme le caratteristiche di queste novità.

Gaming Pixel Light: l'illuminazione per giocatori

Il primo prodotto presentato è il Gaming Pixel Light, un dispositivo che si rivolge principalmente ai videogiocatori. Questo prodotto è concepito per arricchire l'esperienza di gioco attraverso la personalizzazione dello spazio. La sua peculiare forma compatta lo rende facile da collocare su scrivanie o appendere al muro. Il Gaming Pixel Light è in grado di visualizzare opere d’arte, animazioni e dati in tempo reale, permettendo agli utenti di caricare immagini e GIF personalizzate.

Uno dei punti di forza del Gaming Pixel Light è la possibilità di sincronizzarlo con i giochi. Questo avviene attraverso una connessione alla scatola di sincronizzazione HDMI, rendendo l'esperienza di gioco ancora più immersiva. Inoltre, il dispositivo include la funzione di riproduzione musicale, con melodie a 8 bit che si possono abbinare ai vari effetti luminosi tramite un altoparlante integrato.

Un aspetto interessante di questo prodotto è l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Utilizzando l'app companion, gli utenti possono generare nuove immagini in pixel attraverso il "AI Lighting Bot", aumentando ulteriormente le opzioni di personalizzazione e divertimento. Govee ha assicurato che il Gaming Pixel Light sarà compatibile con gli assistenti vocali più diffusi, come Amazon Alexa e Google Assistant, rendendo così l'interazione ancora più intuitiva e accessibile.

Table Lamp 2 Pro: design e funzionalità

Il secondo dispositivo lanciato da Govee è la Table Lamp 2 Pro, una lampada da tavolo studiata per chi vuole unire funzionalità e stile. Con un totale di 210 LED, la lampada è in grado di fornire un'illuminazione brillante di 600 lumen, ideale per creare atmosfere diverse a seconda delle necessità. La Table Lamp 2 Pro è dotata anche di un altoparlante JBL da 2,5 pollici, capace di sincronizzare l'illuminazione con la musica, offrendo un'esperienza domestica senza precedenti.

Per coloro che preferiscono impostare l'illuminazione secondo i propri gusti, la lampada consente diverse opzioni di personalizzazione, con la possibilità di scegliere tra 100 scene preimpostate o configurare la luminosità manualmente. Questo la rende adatta a diverse situazioni, dalla lettura serale a serate conviviali in compagnia.

Non manca la compatibilità con le tecnologie più recenti: la Table Lamp 2 Pro funziona con Matter, Google Assistant e Alexa, facilitando l'integrazione in ambienti smart. Inoltre, la presenza di una batteria ricaricabile offre la comodità di utilizzare la lampada anche senza un collegamento diretto alla rete elettrica, rendendo il suo utilizzo altamente versatile.

Disponibilità e informazioni sui prezzi

Entrambi i dispositivi di Govee, il Gaming Pixel Light e la Table Lamp 2 Pro, saranno resi disponibili nel secondo trimestre del 2025. Attualmente, non sono stati comunicati dettagli riguardanti i prezzi di vendita. La presentazione al CES 2025 evidenzia l'impegno dell'azienda nell'innovazione e nella soddisfazione delle esigenze degli utenti, segnando un passo avanti significativo nell'interazione tra tecnologia e vita quotidiana.