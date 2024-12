Google Telefono si rinnova: nuove Audio Emoji e un’interfaccia più accattivante nel 2024

Ci sono novità in arrivo per gli utenti della app Google Telefono, che sta subendo una serie di aggiornamenti per migliorare l'estetica e la funzionalità dell'interfaccia. Tra le tante innovazioni, spicca la presenza delle Audio Emoji, una caratteristica esclusiva per gli smartphone Google Pixel. Questo rinnovamento non solo punta a rendere l’esperienza utente più piacevole, ma introduce anche un modo nuovo e divertente di comunicare, tutti i dettagli sull'aggiornamento.

Audio Emoji: una novità gradita per i possessori di Google Pixel

Nel primo trimestre del 2024, Google ha deciso di arricchire la propria app di chiamate, Google Telefono, con un'aggiunta innovativa: le Audio Emoji. Questa funzione consente di inviare reazioni sonore durante una chiamata, trasformando ogni conversazione in un momento unico e originale. Questa funzione è riservata ai dispositivi della gamma Pixel, offrendo così un'ulteriore motivazione per i clienti a scegliere questi telefoni.

Recentemente, è stato segnalato un importante cambiamento nell'interfaccia della app, mirato a migliorare l'accesso a questa funzionalità. Il team di sviluppo ha sostituito il pulsante che consente di attivare le Audio Emoji con una nuova icona di forma ovale maggiormente visibile e dinamica. Questa pillola ovale si integra nella porzione della schermata dedicata ai controlli chiamata: qui troviamo anche i comandi per attivare il microfono, silenziare le chiamate e abilitare il vivavoce. Sebbene il cambiamento possa apparire superficiale, si tratta di un tentativo da parte di Google di facilitare l'uso delle Audio Emoji e migliorare l'esperienza utente.

Aggiornamenti e nuove sonorità festive per le Audio Emoji

Oltre al rinnovato accesso, l'aspetto interessante delle Audio Emoji è la loro stagionalità. Attualmente, gli utenti possono scegliere tra sei diverse sonorità, alcune delle quali sono a tema, in base ai periodi dell'anno. Dopo aver riscattato suoni dedicati a Halloween, da poco sono state rese disponibili le sonorità festose dedicate al periodo natalizio e di capodanno. Questo approccio aiuta a personalizzare l'esperienza di chiamata, rendendola più divertente e in linea con lo spirito delle festività.

Attualmente, le modifiche estetiche e festive sono accessibili agli utenti che hanno aggiornato l'app Google Telefono alla versione 157.0.705349516-publicbeta, da poco distribuita via Google Play Store. Si prevede che queste novità siano disponibili anche per la versione stabile dell'app in tempi brevi, permettendo così a un pubblico più ampio di sfruttare le Audio Emoji e di rendere le telefonate più vivaci e interattive.

Come ottenere Google Telefono: scarica o aggiorna l’app facilmente

Per coloro che desiderano avere accesso alla nuova versione dell'app Google Telefono, il processo è semplice e veloce. Se non la possedete ancora, basta cliccare sul badge presente sul Google Play Store e seguire le istruzioni per installarla. Se, al contrario, avete già Google Telefono ma volete assicurarvi di avere l'ultima versione, non dovete far altro che cliccare su “Aggiorna” nel caso in cui sia disponibile una nuova release.

In aggiunta, chi fosse interessato a testare in anteprima le funzionalità future dell'app potrà partecipare al Programma Beta di Google Telefono. Nonostante nei momenti di alta richieste il programma possa risultare al completo, esiste sempre l'opzione di installare manualmente l'APK disponibile su portali come APKMirror. Questo permette agli utenti più curiosi di essere tra i primi a scoprire le novità in arrivo per future versioni dell'applicazione.