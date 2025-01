Google rivoluziona Android: novità intelligenti presentate a San Jose

Oggi a San Jose, Google ha svelato una serie di innovazioni che mirano a elevare l’esperienza di utilizzo di Android attraverso l'Intelligenza Artificiale. Tra le novità più interessanti ci sono miglioramenti al sistema operativo, nuove funzionalità integrate e aggiornamenti per rendere i dispositivi Samsung Galaxy S25 più accessibili.

Miglioramenti al multitasking con Gemini

Una delle novità più attese è Gemini, progettato per rendere il multitasking più efficiente e intuitivo. Grazie a questo strumento, gli utenti possono ora svolgere più attività contemporaneamente su diverse app. Ad esempio, è possibile cercare un ristorante su Google Maps mentre si compone un messaggio su Google Messaggi, senza dover cambiare applicazione. Questo tipo di operatività rende l’esperienza utente più fluida e meno frammentata, permettendo di gestire le attività quotidiane con maggiore facilità.

Gemini Live ha ricevuto significativi aggiornamenti, introducendo nuove opzioni per le interazioni. L'utente potrà ora inserire immagini, file e video di YouTube all’interno delle conversazioni, aumentando così la personalizzazione e il contesto delle interazioni stesse. Questa funzionalità è stata progettata per assistere in varie attività come brainstorming, chiarimento di argomenti complessi e preparazione per eventi significativi. Al momento, questa esperienza è disponibile per gli utenti dei dispositivi Pixel 9 e per quelli del nuovo Samsung Galaxy S25.

Nei prossimi mesi, l'integrazione di Project Astra promette ulteriori funzionalità avvincenti. Tra queste, la possibilità di condividere lo schermo e avviare lo streaming video in diretta. Quest’ultime saranno inizialmente disponibili esclusivamente sui modelli di punta di Google e Samsung.

Nuove potenzialità della funzione Cerchia e Cerca

Un’altra novità importante riguarda la funzione Cerchia e Cerca, attiva dallo scorso anno, che ha subito sostanziali miglioramenti. Questa funzione permette ora di ottenere panoramiche tramite AI con informazioni e link utili mentre si cerchiano oggetti sullo schermo. Gli utenti possono esplorare informazioni relative a luoghi, opere d’arte e articoli unici, il tutto con un semplice gesto.

In aggiunta, Cerchia e Cerca è stata potenziata per riconoscere informazioni di contatto come numeri di telefono, indirizzi e-mail e URL. Questo significa che gli utenti possono ora interagire direttamente con i dati riconosciuti, effettuando chiamate, inviando e-mail o accedendo a siti web con un semplice tocco. Questa funzionalità rappresenta un importante passo avanti nell'integrazione tra il mondo digitale e quello reale.

Impegni di Google e Samsung per l'accessibilità

Un aspetto altrettanto significativo è l'impegno di Google e Samsung nel migliorare l'accessibilità degli utenti. L'introduzione delle trasmissioni audio LE rappresenta una novità nel panorama del Bluetooth, permettendo esperienze di chiamata in vivavoce più personalizzabili e una connessione facilitata con apparecchi acustici delle marche GN ReSound e Oticon. Ciò migliora notevolmente l'esperienza per chi ha problemi di udito, rendendo le comunicazioni più facili e dirette.

Inoltre, TalkBack 15, un'app di notevole importanza per chi ha disabilità visive, è ora compatibile con i display braille che utilizzano HID. Questa funzionalità semplifica ulteriormente l'accesso alle informazioni digitali per le persone non vedenti o ipovedenti.

Infine, vale la pena menzionare Gemini Nano, una versione ottimizzata dell'intelligenza artificiale di Google che migliora l'accesso visivo attraverso dettagliate descrizioni delle immagini. Questa innovazione è destinata a fornire un supporto significativo all'esperienza complessiva di accessibilità visiva, lavorando in sinergia con le funzionalità di TalkBack.