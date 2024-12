Google rilascia la Developer Preview 2 di Android 16: focus sulla nuova API Writing Tools

Recentemente, Google ha lanciato la Developer Preview 2 di Android 16, avvicinandosi così al canale beta e all'imminente rilascio della versione stabile, atteso tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate 2025. Questa nuova release porta con sé importanti novità, tra cui un'innovativa API dedicata agli strumenti di scrittura, che avrà un impatto notevole su come le app interagiranno con i propri utenti.

La nuova API Writing Tools di Android 16

Tra le principali novità dell’ultima Developer Preview, la nuova API nota come Writing Tools emerge come un elemento cruciale. Questa funzionalità permetterà alle applicazioni di scegliere se abilitare o meno l'uso di strumenti di scrittura basati su intelligenza artificiale. L'idea alla base di questa API è di dare maggiore controllo agli sviluppatori, consentendo loro di decidere quando e come l'intelligenza artificiale potrà influenzare il processo di scrittura degli utenti.

Come riportato da Mishaal Rahman su Android Authority, Google ha integrato due metodi nella classe EditorInfo, i quali saranno fondamentali per l'attuazione di questa novità: “isWritingToolsEnabled” e “setWritingToolsEnabled”. Questi metodi permettono alle app di comunicare con il metodo di input attualmente in uso, fornendo indicazioni su come gestire un campo di testo modificabile. Nello specifico, il metodo “isWritingToolsEnabled” fornisce un valore booleano che indica se gli strumenti di scrittura sono abilitati, mentre il metodo “setWritingToolsEnabled” offre la possibilità di disabilitarli, per esempio, nei contesti in cui non è opportuno il loro utilizzo.

Implicazioni dell'API per le applicazioni

Grazie alla nuova API, gli sviluppatori ora possono decidere in quali situazioni gli strumenti di scrittura AI dovrebbero essere limitati. Questo è particolarmente pertinente per campi sensibili, come quelli per l’inserimento di password, numeri di telefono e indirizzi e-mail. Ad esempio, non sarebbe appropriato permettere a un sistema di intelligenza artificiale di modificare franchi input su moduli contenenti dati personali. Le nuove capacità offerte da Android 16 consentono quindi una personalizzazione senza precedenti, garantendo che le app possano rispondere in modo adeguato alle esigenze di sicurezza e privacy degli utenti.

Un altro aspetto rilevante da considerare è che, con la ventata di aggiornamenti, le applicazioni come Gboard, che già utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale per correggere e semplificare la scrittura, dovranno adattarsi a queste nuove regole. Il compito degli sviluppatori sarà quello di integrare questa API per ottimizzare l’esperienza di scrittura degli utenti, evitando che l'intelligenza artificiale interferisca in momenti inappropriati.

Aspettative per le future versioni di Android 16

Con la Developer Preview 2, il mondo tecnologico è in attesa di ulteriori approfondimenti riguardo ad Android 16 e alle sue potenzialità. Le novità legate agli strumenti di scrittura sono un solo aspetto di un aggiornamento più ampio, che promette di trasformare l'interazione degli utenti con i loro dispositivi in modi innovativi.

Gli sviluppatori e gli appassionati di tecnologia seguiranno con interesse gli sviluppi futuri, con l’auspicio che emergano ulteriori funzionalità e miglioramenti. La finestra di rilascio della versione stabile si avvicina e, con essa, l’opportunità di testare a fondo queste nuove funzionalità che potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui utilizziamo le applicazioni nel nostro quotidiano.