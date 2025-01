Google presenta nuove funzionalità AI per i Pixel 9 durante il lancio dei Galaxy S25

Recentemente, durante l’atteso lancio dei Galaxy S25, Google ha approfittato dell’evento per annunciare aggiornamenti significativi per i suoi dispositivi Pixel 9, introducendo funzioni innovative che sfruttano l'intelligenza artificiale. Queste novità includono strumenti come Gemini Live e Circle to Search, elementi essenziali per rendere più interattiva l'esperienza utente e per ottimizzare l'accesso alle informazioni.

Gemini Live: nuove possibilità di interazione AI

Con Gemini Live, Google ha presentato una serie di strumenti progettati per potenziare il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti visivi e documentali. Tra le caratteristiche più notevoli ci sono diverse opzioni per caricare immagini, video e documenti, con l'obiettivo di fornire risposte immediate e contestualizzate.

Per quanto riguarda le immagini, gli utenti possono ora caricare direttamente foto nel corso delle conversazioni per ricevere informazioni dettagliate o suggerimenti pratici in tempo reale. Questa funzione è particolarmente utile, ad esempio, per identificare oggetti o luoghi. Gli allegati nei documenti sono un'altra innovazione; caricandoli, Gemini offre supporto per comprenderne il contenuto e discute argomenti specifici trattati al loro interno. Inoltre, interagire con i video di YouTube è diventato più intuitivo, in quanto Gemini fornisce spiegazioni e approfondimenti pertinenti al materiale visualizzato.

Il nuovo sistema di overlay di Gemini permette anche di effettuare screenshot o selezionare immagini dalla galleria, con la comoda opzione di "Ask about screen". Questa funzionalità permette agli utenti di caricare PDF o video utilizzando applicazioni come Files by Google e YouTube. Una volta caricato il contenuto, è possibile iniziare una conversazione utilizzando l’opzione “Talk Live about this”, il che dà una marcia in più all'interazione.

Circle to Search: ricercare informazioni in modo innovativo

La nuova funzionalità Circle to Search rappresenta un passo avanti significativo nel modo in cui gli utenti ottengono informazioni. Con questa opzione, è sufficiente evidenziare contenuti sullo schermo – che siano immagini, luoghi o oggetti – per ricevere risultati personalizzati attraverso l'intelligenza artificiale. Questo metodo semplifica notevolmente il processo di ricerca, rendendolo più diretto e accessibile.

Uno dei punti di forza di Circle to Search è la sua capacità di riconoscere automaticamente numeri di telefono, indirizzi email e URL. Questo consente agli utenti di compiere azioni immediate come avviare chiamate, inviare email o navigare su internet con un semplice tocco. Questa innovazione può trasformare la fruizione delle informazioni, rendendo le attività quotidiane molto più rapide ed efficienti.

Disponibilità e future integrazioni

Le nuove capacità di Gemini Live sono attualmente accessibili sui dispositivi Pixel 9, così come sui nuovi Galaxy S24 e S25. Google prevede di espandere queste funzionalità anche ai Pixel a partire dalla serie 6 nelle settimane a venire. La volontà di Google di espandere la versatilità dei suoi prodotti è ulteriormente evidenziata dall'annuncio di Project Astra, che prevede l'arrivo di funzionalità come la condivisione dello schermo e lo streaming video live tramite Gemini nei prossimi mesi.

Per gli utenti abbonati a Gemini Advanced, è ora disponibile anche la funzione Deep Research, che è stata recentemente estesa a dispositivo Android e iOS. Questa funzione permette di integrare strumenti AI con le app di Google, garantendo esperienze più ricche e personalizzate. Per esempio, gli utenti possono cercare ricette per piatti proteici, salvarle in Google Keep e condividerle con amici tramite Google Messages.

Con queste innovazioni, Google non solo innova nel settore, ma mantiene attiva la sua strategia di arricchire l'esperienza utente all'interno dell'ecosistema Pixel, rafforzando il posizionamento del brand nel mercato della tecnologia mobile.